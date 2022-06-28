崇光Freshmart「夏日甜品節」及「咖啡節」　特設三大人氣網店實體Pop-up Store

快閃「夏日甜品節」

崇光銅鑼灣店B2/F Freshmart將於6月29日至7月12日期間，同步舉行「夏日甜品節」及「咖啡節」，以消暑甜點及醒神咖啡為你於炎夏間注入能量！此外，兩大人氣鬆餅網店「Jackson’s Scone」及「Grandma's Scones」，連同台灣過江龍「Louisa Coffee 台灣路易莎精品咖啡」，亦將於Freshmart內設Pop-up Store，當中「Jackson’s Scone」更是首次以實體店形式與顧客見面，萬勿錯過！

「夏日甜品節」雲集各款夏日必備消暑甜點，包括帝一榴貓山皇榴槤麻糬、SO COCO純素黑芝麻蛋糕及原味椰子布甸、FUTABA抹茶迷你三色筒及巨峰提子雪條家庭裝等；而另一邊廂的「咖啡節」則會帶來素啡工場單品咖啡豆精選套裝、AMOR COFFEE冷萃咖啡包、FRITZ COFFEE COMPANY Everything Good 咖啡豆等，選擇多元，總有一款適合你！