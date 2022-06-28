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生活
2022-06-28 22:35:03

崇光Freshmart「夏日甜品節」及「咖啡節」　特設三大人氣網店實體Pop-up Store

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崇光Freshmart一次過搜羅精緻鬆餅及優質咖啡，讓顧客能夠享受英式下午茶完美配搭。

崇光Freshmart一次過搜羅精緻鬆餅及優質咖啡，讓顧客能夠享受英式下午茶完美配搭。

快閃「夏日甜品節」

崇光銅鑼灣店B2/F Freshmart將於6月29日至7月12日期間，同步舉行「夏日甜品節」及「咖啡節」，以消暑甜點及醒神咖啡為你於炎夏間注入能量！此外，兩大人氣鬆餅網店「Jackson’s Scone」及「Grandma's Scones」，連同台灣過江龍「Louisa Coffee 台灣路易莎精品咖啡」，亦將於Freshmart內設Pop-up Store，當中「Jackson’s Scone」更是首次以實體店形式與顧客見面，萬勿錯過！

「夏日甜品節」雲集各款夏日必備消暑甜點，包括帝一榴貓山皇榴槤麻糬、SO COCO純素黑芝麻蛋糕及原味椰子布甸、FUTABA抹茶迷你三色筒及巨峰提子雪條家庭裝等；而另一邊廂的「咖啡節」則會帶來素啡工場單品咖啡豆精選套裝、AMOR COFFEE冷萃咖啡包、FRITZ COFFEE COMPANY Everything Good 咖啡豆等，選擇多元，總有一款適合你！

「Jackson’s Scone」│優惠：$225 / 7件（原味 / 紅棗 / 芝士煙肉 / 咖啡可可 / 桂花烏龍 / 斑蘭椰絲 / 龍眼，以上7種固定味道各一件）

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Jackson’s Scone7式鬆餅

另外，「Jackson’s Scone」將於6月29日至7月12日於崇光Freshmart開設首個Pop-up Store，提供6款固定口味，包括原味、紅棗、芝士煙肉、咖啡可可、桂花烏龍、斑蘭椰絲，以及全新口味「龍眼LONGAN」。當中紅棗口味揉合中式養生食材及概念，以紅棗的甜味帶來不一樣的鬆餅體驗，更曾獲藝人梁祖堯於ViuTV節目中介紹。

「Grandma's Scones」│優惠：$38 / 1件、$100 / 3件

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Grandma's Scones特式鬆餅

至於由藍帶甜品師傅Evon主理的「Grandma's Scones」亦載譽回歸崇光Freshmart，Pop-up Store由即日起至7月31日舉行，以結合美式風格的特式鬆餅，帶來外脆內軟的獨有口感，令人一試難忘。

「Louisa Coffee」│優惠：全線貨品9折，包括皇牌黃金曼特寧G1三次手選、肯亞精選小農、曼特寧迦佑山G1、哥倫比亞微拉，以及完美日曬耶加雪菲G1

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