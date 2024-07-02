嶺南大學參展「第30屆香港國際教育及職業展」特設三大特色展區 嶺大元宇宙2.0體驗區/iF設計獎2024金獎作品展示區/與學者對話空間

準備放榜啦！想快人一步了解升學資訊？嶺南大學(嶺大)將於7月6日至7月7日參展「第30屆香港國際教育及職業展」，一連兩日假香港會議展覽中心為學生和家長提供一站式的課程資訊。嶺大學院代表、升學主任及學生大使屆時將與公眾分享嶺大最新發展、課程資訊及分享寶貴經驗。嶺大特別準備三大特色展區，包括「嶺大元宇宙2.0」體驗區、「iF設計獎2024金獎」作品展示區及「與學者對話」空間。

「嶺大元宇宙 2.0 」體驗區

嶺大緊貼數碼時代的發展，是一所國際領先的文理綜合型博雅大學。年初推出的「嶺大元宇宙2.0」是全港首個虛擬實景校園招生平台，突破地域與時間界限，提供全面的課程資訊，結合互動功能、遊戲及活動等，讓學生隨時隨地獲得最新的入學資訊。學生和家長可於「嶺大元宇宙2.0」體驗區即場體驗嶺大元宇宙，以「第一視角」於校園每個角落漫步和參與有獎互動遊戲「尋找嶺南貓」和「尋人記」，更有機會獲得由嶺大研發和設計的「iF設計獎2024金獎作品」空氣淨化機PureAura乙部。