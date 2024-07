嶺南大學參展「第30屆香港國際教育及職業展」特設三大特色展區 嶺大元宇宙2.0體驗區/iF設計獎2024金獎作品展示區/與學者對話空間

「與學者對話」空間

嶺大的本科生課程由文學院(Faculty of Arts)、商學院(Faculty of Business)、社會科學院(Faculty of Social Sciences)、跨學科學院(School of Interdisciplinary Studies)及數據科學學院(School of Data Science)提供,為學生提供超過20個本科課程選擇。課堂採用小班教學,師生關係融洽,讓學生獲得全方位的指導與啟發。為了讓學生親身體驗度身訂造的學術支援,展覽特設「與學者對話」空間,讓參觀的學生與不同學院的教授即場對話與交流。學院代表將分享課程特色,為學生提供個人化的建議,讓學生深入了解嶺大獨有的文理融合教學模式。歡迎學生親臨展覽與在讀學生以及教授對話,了解嶺大豐富的國際化學習體驗,包括海外交流計劃、本地及海外實習計劃、服務研習、宿舍生活及校園社群等。