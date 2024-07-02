嶺南大學參展「第30屆香港國際教育及職業展」特設三大特色展區 嶺大元宇宙2.0體驗區/iF設計獎2024金獎作品展示區/與學者對話空間

準備放榜啦！想快人一步了解升學資訊？嶺南大學(嶺大)將於7月6日至7月7日參展「第30屆香港國際教育及職業展」，一連兩日假香港會議展覽中心為學生和家長提供一站式的課程資訊。嶺大學院代表、升學主任及學生大使屆時將與公眾分享嶺大最新發展、課程資訊及分享寶貴經驗。嶺大特別準備三大特色展區，包括「嶺大元宇宙2.0」體驗區、「iF設計獎2024金獎」作品展示區及「與學者對話」空間。
「嶺大元宇宙2.0」體驗區
嶺大緊貼數碼時代的發展，是一所國際領先的文理綜合型博雅大學。年初推出的「嶺大元宇宙2.0」是全港首個虛擬實景校園招生平台，突破地域與時間界限，提供全面的課程資訊，結合互動功能、遊戲及活動等，讓學生隨時隨地獲得最新的入學資訊。學生和家長可於「嶺大元宇宙2.0」體驗區即場體驗嶺大元宇宙，以「第一視角」於校園每個角落漫步和參與有獎互動遊戲「尋找嶺南貓」和「尋人記」，更有機會獲得由嶺大研發和設計的「iF設計獎2024金獎作品」空氣淨化機PureAura乙部。
「iF設計獎2024金獎」作品展示區
第二展區展出由嶺大研發和設計的空氣淨化機PureAura。PureAura是嶺大教職員及學生了解到劏房戶的困難後設計的低成本、高效能空氣淨化機，專為改善密閉居住空間的空氣質素。作品充分體現嶺大Service Learning(服務研習)的教學成果，在世界知名頂尖設計賽事iF Awards設計獎2024中贏得iF設計獎2024金獎(建築科技產品)，成為獎項成立至今全球第八所獲得金獎的大學，亦是全港唯一一所獲得金獎的院校團隊。歡迎學生和家長親臨展區了解作品，認識更多博雅教育與服務研習的多元學習機會，並參與有獎互動遊戲，有機會贏得PureAura乙部。
「與學者對話」空間
嶺大的本科生課程由文學院(Faculty of Arts)、商學院(Faculty of Business)、社會科學院(Faculty of Social Sciences)、跨學科學院(School of Interdisciplinary Studies)及數據科學學院(School of Data Science)提供，為學生提供超過20個本科課程選擇。課堂採用小班教學，師生關係融洽，讓學生獲得全方位的指導與啟發。為了讓學生親身體驗度身訂造的學術支援，展覽特設「與學者對話」空間，讓參觀的學生與不同學院的教授即場對話與交流。學院代表將分享課程特色，為學生提供個人化的建議，讓學生深入了解嶺大獨有的文理融合教學模式。歡迎學生親臨展覽與在讀學生以及教授對話，了解嶺大豐富的國際化學習體驗，包括海外交流計劃、本地及海外實習計劃、服務研習、宿舍生活及校園社群等。
第30屆香港國際教育及職業展
展區：本地升學區
日期：2024年7月6日至7日(星期六至日)
時間：上午11時至下午6時
地點：香港會議展覽中心5G展覽廳
費用：公眾免費入場
*禮品數量有限，送完即止。