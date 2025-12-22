嶺大研究指競爭壓力削弱兒童創造力

嶺南大學研究發現，兒童面對競爭、噪音及進行挑戰性任務等壓力時，創意表現會下降。相反，青少年及成人在適當競爭壓力下，則可激發創新能力。研究團隊建議，家長及學校在兒童需要發揮創意的情況下，應減少施加競爭性壓力，並建立鼓勵和支持性的環境，激發他們的創作力。
分析全球99項研究
嶺大心理學系黃怡教授及其研究團隊分析1965年至2022年期間，全球99項有關創造力表現的實驗研究。團隊將8,749位小學至成年參加者分為3組，分別為12歲或以下的兒童、13歲至17歲的青少年，以及18歲或以上的成年人進行深入分析。
兒童面對壓力時易焦慮 大人細路都怕考試
結果顯示，兒童面對競爭、噪音、狹窄環境及進行限時任務時，容易導致焦慮，難以發揮創造力；相反，青少年及成人面對壓力時，創意表現呈現上升趨勢。研究同時指出，考試壓力對所有年齡組別的創意表現有負面影響，成人於「限時壓力」（deadline culture）下較難專注思考，減低創意能力。
兒童較難控制情緒
黃怡教授解釋，兒童大腦負責高階思考功能的區域仍未發展完善，相對青少年及成人較難控制情緒，未必有效應對壓力，對失敗更為敏感及容易產生焦慮；青少年及成人視競爭為挑戰，在適當壓力下可激發挑戰，但面對多重角色和責任時，他們對控制時間分配感到壓力。她指出，創意與精神健康有關，創意越高，面對壓力和逆境時更易調節心態。
團隊建議減少頻繁評核 建立鼓勵環境
團隊建議，當兒童需要發揮創意時，家長及學校應減少對他們增加競爭性壓力，例如減少頻繁地進行評核，並建立鼓勵及支持性的環境，培養兒童解難及社交能力；在職場中，職場管理者可善用競爭帶來的激勵作用，激發青少年與成人的創造力。