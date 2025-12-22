嶺大研究指競爭壓力削弱兒童創造力

嶺南大學研究發現，兒童面對競爭、噪音及進行挑戰性任務等壓力時，創意表現會下降。相反，青少年及成人在適當競爭壓力下，則可激發創新能力。研究團隊建議，家長及學校在兒童需要發揮創意的情況下，應減少施加競爭性壓力，並建立鼓勵和支持性的環境，激發他們的創作力。

分析全球99項研究

嶺大心理學系黃怡教授及其研究團隊分析1965年至2022年期間，全球99項有關創造力表現的實驗研究。團隊將8,749位小學至成年參加者分為3組，分別為12歲或以下的兒童、13歲至17歲的青少年，以及18歲或以上的成年人進行深入分析。