工展會購物節2022｜9月9一連四日亞博舉行 6大展區+抽獎送台灣來回機票+必搶$5產品

一年一度工展會購物節將於9月9日至12日，於亞洲國際博覽館舉行。今年工展會分為6大展區，同樣推出不同限定優惠，當中不少產品更低於1折。另外更有幸運大抽獎，頭獎可獲雙人台灣來回機票！

工展會 2022 ｜ 6 大展區 +2 大特色主題展 產品最平低於 1 折 「2022工展會購物節」一共設有350個攤位，分為「休閒食品區」、「健康養生區」、「生活家品區」、「服飾美容區」、。Go Mall主題區」及「智能電子產品區」6大展區。其中不少產品低於1折，包括Food Art食之藝增高寶Optigrow(6包裝)及In-Way Elephant 12童袋。 場內亦設有兩個慶祝香港回歸祖國25周年及廠商會88周年誌慶的展區，將展示香港特區告廠商會的歷史照片及懷舊工業產品。同時設有互動遊戲、懷舊手工藝攤位，當中包括書法及麵粉公仔。另有主題拍照區，打卡一流。

工展會 2022 ｜消費 $200 即可參與抽獎 贏取雙人台灣來回機票 另外工展會亦同步推出多項抽獎活動，包括「『中秋加碼』特別賞」及「幸運大抽獎」。參觀人士可免費獲贈「廠商 88!幸運賞」抽獎券（附印於消費指南內），每天數量有限，送完即止。參觀人士只需填妥列印於「廠商 88!幸運賞—『中秋加碼』特別賞及幸運大抽獎」抽獎券上的個人資料，並把抽獎券投入「『中秋加碼』特別賞」及「幸運大抽獎」抽獎箱內(設於抽獎站旁)，即可參加抽獎，贏取豐富獎品。每人只限於「『中秋加碼』特別賞」及「幸運大抽獎」其中一個抽獎中獎一次。 「『中秋加碼』特別賞」抽獎將於9月10日下午6時30分舉行，抽出2位得獎者。未能於「『中秋加碼』特別賞」中獎的參加者將自動進入「幸運大抽獎」抽獎。「幸運大抽獎」將於9月12日下午5時正舉行，抽出4名得獎者，豐富獎品總值近港幣3萬元。

『中秋加碼』特別賞獎品： 9月10日

頭獎：佳寧娜潮州菜餐飲券(1 席 6 位用) (價值港幣 8,000 元)

二獎：越港名貴珍珠首飾一套(頸鏈及耳環) (價值港幣 4,000 元) 「幸運大抽獎」獎品： 特獎：長榮航空雙人香港至台北經濟艙來回機票(價值港幣11,400元)

頭獎：Saveur Selects & Toolbar精選廚具套裝(價值港幣8,348元)

二獎：安記名貴海味禮盒(南非溏心乾鮑)(價值港幣6,000元)

三獎：張小泉廚具套裝(價值港幣4,100元)

工展會2022｜主題攤位遊戲 大會將於購物節期間提供多采多姿的舞台活動及親子工作坊，以及有趣好玩的主題攤位遊戲。3 個不同主題的親子工作坊包括彩沙許願瓶、中秋燈籠及拼豆匙扣，讓參觀人士可體會手作的樂趣及發揮創意，同時可增進親子關係。每個工作坊設 10 個家庭參加名額，費用港幣 30 元，有興趣參加的人士可於當天到表演台向工作人員報名，名額先到先得。 另有3個不同主題的攤位遊戲，包括「歷史照片對對碰」、「流金歲月」及「25 樂繽紛」。參觀人士只需憑購物節「消費指南」內的攤位遊戲券，即可參加其中一個攤位遊戲一次及換領精美禮品一份。禮品每天數量有限，換完即止。