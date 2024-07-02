巴黎奧運直播商場推介！四年一度的體壇盛事即將於7月26日至8月11日期間在法國巴黎舉行，全城熱熾期待！為與民同樂，港九有不少商揚都會直播巴黎奧運部分重點賽事，並請來JACE陳凱詠、Gin Lee、許廷鏗等歌手明星現場表演，氣氛一流。大家更可以參加多項抽獎活動，過百萬獎品、巴黎來回機票等緊你！下文即睇活動詳情！

港鐵旗下九大商場，包括ELEMENTS 圓方、德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方及THE SOUTHSIDE等，將會在7月26日至8月11日期間於場內直播四年一度體壇盛事重點賽事，適逢圍方開業一周年，更會舉行「圍」系生活音樂會 “Music All The Wai”，邀請Gin Lee、許廷鏗等人氣歌手週末輪流登場獻唱，節目豐富！ 而德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方及連理街合力推出Summer Mega Rewards 仲夏大激賞，大派電子優惠券，在商場內消費購物都可以使用！在6月28日至9月1日期間(逢星期五至日及公眾假期)，顧客只要即日單一電子消費滿HK$800，到指定商場推廣活動換領攤位即可換領HK$200港鐵商場指定類別電子優惠券(電子優惠券以$100兩張形式發放)；推廣期內累積消費達HK$10,000，更可換領高達價值HK$500港鐵商場指定類別電子優惠券，大家一於把握優惠！

直播奧運商場｜ 信和集團旗下 4 大商場 高清大電視直播巴黎奧運

信和集團旗下4大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地及朗壹廣場，在巴黎奧運期間都會透過高清大電視直播賽事，更會舉辦多場打氣大會，邀請多位星級嘉賓及歌星藝人表演，在現場一齊力撐香港運動員。當中奧海城更破天荒同一時間提供其中 3 個電視台的賽事直播，滿足不同觀眾喜好！

另外更推出「全城運動狂熱賞」多重消費獎賞活動！由 7 月 26 日至 8 月 11 日期間，S+ REWARDS 會員於奧海城、屯門市廣場、荃新天地、中港城及藍灣廣場消費滿指定金額，即可換領多款 adidas 運動產品及商場現金券，加上逾百間各式商戶提供的優惠，總值超過HK$3,000 萬！