巴黎迪士尼「歐洲首座冰雪奇緣世界」 明年3月開幕！未來計劃設獅子王園區

歐洲首座「冰雪奇緣世界」將於2026年3月巴黎迪士尼震撼登場！歐洲唯一迪士尼度假區，巴黎迪士尼樂園將迎來開園34年來最大規模擴建，2026年3月29日起，原「華特迪士尼影城」將正式更名為「迪士尼探險世界」，並同步開幕全球矚目的三大沉浸式園區，同時獅子王園區亦將計劃於未來進駐，即睇詳情。

阿德爾王國登陸巴黎

巴黎迪士尼明年預期設三大園區，分別為全新「冰雪奇緣世界」、繽紛的「皮克斯世界」，以及史詩級的「漫威復仇者總部」。當中「冰雪奇緣世界」將1:1等比例完整重現電影中的阿德爾王國，從冰雪宮殿、城堡、36公尺北山雪峰至阿德爾村落，每一處都充滿冰雪奇緣的細節氛圍，重現標誌性場景及地點。

園區除了設適合家庭遊客的「Frozen Ever After」，搭乘小船，體驗「Let It Go」經典場景，更宣布將設全新的遊樂設施！園區每日將上演全新日間演出，更可與安娜和愛莎的見面會，來一場皇家邂逅。當中不少得與雪寶Olaf驚喜互動！迪士尼幻想工程團隊將啟用新一代機器人技術「活靈活現」，Olaf除了於阿德爾村廣場自由走動外，竟然還可以與遊客互動溝通，相當驚喜。賓客更可參與一場獨一無二的慶典「雪花節」，整個阿德爾村將煥發生機，更有特別裝飾。

園內設有北歐風味主題餐廳，以及售賣各種《冰雪奇緣》周邊商品的特色商店。