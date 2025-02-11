世界傳奇搖滾樂隊Green Day亞巡首站 於銀河綜藝館打響 暌違15年再度赴華演出 點燃搖滾之夜

廣受讚譽的Green Day由主唱兼吉他手比利・喬・阿姆斯特朗（Billie Joe Armstrong）、貝斯手邁克・迪恩特（Mike Dirnt）和鼓手特雷・庫爾(Tré Cool)組成。適逢樂隊經典專輯《Dookie》發行 30 周年以及《American Idiot》發行 20 周年之際，當晚Green Day滿懷激情演繹這兩張專輯的經典曲目，以及收錄於《Insomniac》（1995）、《Nimrod》（1997）、《21st Century Breakdown》(2009)、《Saviors》(2024)中的歌曲，瞬間帶各位樂迷們「回到過去」，引爆情感共鳴，踏上難忘的搖滾之旅。
當晚，在演唱《Basket Case》時，現場觀眾齊聲合唱，凝聚起力量，令人熱淚盈眶。隨着《American Idiot》的激昂旋律響起，緊湊的吉他、有力的鼓聲，樂迷們的心跳彷彿與節拍同步，整個場館又化身成狂歡的海洋。Billie Joe Armstrong那強烈的演繹、富有穿透力的嗓音如同雷霆般震撼，瞬間喚醒了每一個靈魂。尤其在演繹《Boulevard of Broken Dreams》時，優美的旋律，深情而感人的歌詞，萬人場館瞬間彷彿置身寂靜的城市中，樂隊將個人的孤獨與希望交織成一幅動人的畫面，令大家在音樂的共鳴中沉醉，同樣情感充沛的還有耳熟能詳的《Wake Me Up When September Ends》和《Holiday》。樂迷一飽耳福，大呼過癮。在這場音樂盛宴中，Green Day激情重現近三十首經典曲目，讓音樂不僅是娛樂，更是對當今世界的呼喚與思考。
作為全球知名的朋克搖滾樂隊，他們是音樂史上唱片銷量最高的樂隊之一，至今為止GREEN DAY在全球的唱片銷量超過7000萬張，在串流媒體平台觀看收聽量更是累計高達100億次，號召力驚人。Green Day曾獲得23項格萊美獎提名，並贏得了5項格萊美大獎。Green Day亦多次在美國公告牌音樂獎、全美音樂獎、全英音樂獎中獲獎。與此同時，Green Day是榮耀入駐搖滾名人堂的經典樂隊，在音樂史上的地位不言而喻。
澳門站是Green Day在亞太地區的首次出擊，這不僅讓本地樂迷興奮不已，也吸引了周邊地區的粉絲紛紛前來捧場。對於樂隊而言，這場演出無論是選曲編排，抑或是場地選擇，都是對音樂本質的追求與傳達。樂隊用他們的熱情與才華，讓每位觀眾感受到音樂的真實與力量。而銀河綜藝館的頂尖音響設備及無視覺遮擋設計，為觀眾創造360度全方位視聽享受，高清播放技術更把震撼搖滾效果帶到每個角落，為觀眾帶來前所未有的體驗。
有樂評人表示，Green Day在澳門的銀河綜藝館舉行亞洲巡迴演唱會首站演出，標誌着搖滾樂在亞洲的一次重要回歸，難得一遇。澳門的首站不僅是一次音樂的狂歡，更是對搖滾精神的致敬，也為澳門打造成「演藝之都」和「盛事之都」再添濃墨重彩的一筆。
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