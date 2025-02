世界傳奇搖滾樂隊Green Day亞巡首站 於銀河綜藝館打響 暌違15年再度赴華演出 點燃搖滾之夜

世界最具影響力的搖滾樂隊之一——年輕歲月(Green Day)9日晚在澳門銀河綜藝館正式開啟了他們的亞洲巡演首站。

澳門特別行政區 - 2025年2月11日 - 世界最具影響力的搖滾樂隊之一——年輕歲月(Green Day)9日晚在全澳最大的室內綜藝館——澳門銀河綜藝館正式開啟了他們的亞洲巡演首站,伴隨着震撼的音浪與熱烈的掌聲,Green Day以一首《美國夢正在殺死我》(The American Dream is KILLING ME)瞬間點燃現場氣氛,喚起現場近萬名搖滾樂迷的狂熱情緒,每一個如火焰般炙熱的音符激勵心靈。暌違15年,Green Day再次在中國演出,令港澳乃至亞太地區的歌迷都激動不已。這一晚,各地樂迷聚集於此,向搖滾精神致敬。廣受讚譽的Green Day由主唱兼吉他手比利・喬・阿姆斯特朗(Billie Joe Armstrong)、貝斯手邁克・迪恩特(Mike Dirnt)和鼓手特雷・庫爾(Tré Cool)組成。適逢樂隊經典專輯《Dookie》發行 30 周年以及《American Idiot》發行 20 周年之際,當晚Green Day滿懷激情演繹這兩張專輯的經典曲目,以及收錄於《Insomniac》(1995)、《Nimrod》(1997)、《21st Century Breakdown》(2009)、《Saviors》(2024)中的歌曲,瞬間帶各位樂迷們「回到過去」,引爆情感共鳴,踏上難忘的搖滾之旅。當晚,在演唱《Basket Case》時,現場觀眾齊聲合唱,凝聚起力量,令人熱淚盈眶。隨着《American Idiot》的激昂旋律響起,緊湊的吉他、有力的鼓聲,樂迷們的心跳彷彿與節拍同步,整個場館又化身成狂歡的海洋。Billie Joe Armstrong那強烈的演繹、富有穿透力的嗓音如同雷霆般震撼,瞬間喚醒了每一個靈魂。尤其在演繹《Boulevard of Broken Dreams》時,優美的旋律,深情而感人的歌詞,萬人場館瞬間彷彿置身寂靜的城市中,樂隊將個人的孤獨與希望交織成一幅動人的畫面,令大家在音樂的共鳴中沉醉,同樣情感充沛的還有耳熟能詳的《Wake Me Up When September Ends》和《Holiday》。樂迷一飽耳福,大呼過癮。在這場音樂盛宴中,Green Day激情重現近三十首經典曲目,讓音樂不僅是娛樂,更是對當今世界的呼喚與思考。作為全球知名的朋克搖滾樂隊,他們是音樂史上唱片銷量最高的樂隊之一,至今為止GREEN DAY在全球的唱片銷量超過7000萬張,在串流媒體平台觀看收聽量更是累計高達100億次,號召力驚人。Green Day曾獲得23項格萊美獎提名,並贏得了5項格萊美大獎。Green Day亦多次在美國公告牌音樂獎、全美音樂獎、全英音樂獎中獲獎。與此同時,Green Day是榮耀入駐搖滾名人堂的經典樂隊,在音樂史上的地位不言而喻。澳門站是Green Day在亞太地區的首次出擊,這不僅讓本地樂迷興奮不已,也吸引了周邊地區的粉絲紛紛前來捧場。對於樂隊而言,這場演出無論是選曲編排,抑或是場地選擇,都是對音樂本質的追求與傳達。樂隊用他們的熱情與才華,讓每位觀眾感受到音樂的真實與力量。而銀河綜藝館的頂尖音響設備及無視覺遮擋設計,為觀眾創造360度全方位視聽享受,高清播放技術更把震撼搖滾效果帶到每個角落,為觀眾帶來前所未有的體驗。有樂評人表示,Green Day在澳門的銀河綜藝館舉行亞洲巡迴演唱會首站演出,標誌着搖滾樂在亞洲的一次重要回歸,難得一遇。澳門的首站不僅是一次音樂的狂歡,更是對搖滾精神的致敬,也為澳門打造成「演藝之都」和「盛事之都」再添濃墨重彩的一筆。