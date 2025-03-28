中免集團全球品牌商大會助力國潮品牌揚帆出海

簽約8大國潮品牌 共繪「國潮出海」新藍圖

香港 - 2025年3月28日 - 3月19至20日，以「無界 共振」為主題的中免集團2025全球品牌商大會在三亞舉行。大會吸引了來自全球的224家品牌商參會，覆蓋煙草酒水、香化、精品、食品百貨等品類，聚焦政策走向、行業趨勢、前沿技術等核心議題，為全球品牌商提供中國旅遊零售市場的深度洞察。會上進行了國潮出海及戰略品牌簽約活動，中免集團與華熙生物科技股份有限公司、巨子生物集團、上海自然堂集團有限公司、依文控股有限公司、仙遊三鼎文化藝術有限公司、莆田藏雲堂藝術品有限公司、青春之家（福建）體育用品有限公司以及廈門天行客數字科技有限公司等8家極具代表性的國潮品牌簽署了戰略合作協議。此次戰略合作簽約是中免集團持續深化與國潮品牌合作的重要里程碑。中免集團作為全球領先的旅遊零售商，將充分發揮自身在全球渠道網絡、供應鏈管理和消費者洞察方面的優勢，為國潮品牌提供從產品推廣到渠道拓展的全面支持。這些國潮品牌也將在深度合作的基礎上加速海外市場佈局，推動中國文化與全球消費的深度融合，完成從「本土製造」到「全球品牌」的跨越，實現中國文化與商業價值在國際舞台上的雙重提升。一直以來，中免集團始終堅守對產品和服務品質的嚴格把控。從採購端到零售端，中免集團精細化運營管理，確保每一件商品都能成為品牌良好形象的有力載體。中免集團矢志不渝做品牌商開拓中國市場最值得信賴的合作夥伴，成為國潮出海最可信賴的通道，助力更多優秀的中國品牌邁向國際舞台。未來，中免集團將繼續積極助力國潮品牌的國際化進程，通過海外渠道拓展、文化融合創新等方式，推動國潮品牌走向世界，攜手全球夥伴共同書寫旅遊零售行業高質量發展的新篇章。