中國房車第一股來了：「移動的家」締造者——新吉奧房車即將上市

上海，中國 - 2025年1月7日 - 在當今多元化、追求自由與高品質生活的時代，房車已成為越來越多人探索世界、享受生活的首選方式。作為「移動的家」的締造者，新吉奧房車憑藉卓越的產品力、敏銳的市場洞察力和強大的創新能力，不僅在中國本土市場贏得了廣泛認可，更在全球舞台上展現出非凡的競爭力。如今，新吉奧房車即將迎來發展歷程中的重要里程碑——赴港交所敲鐘上市，成為中國房車行業第一股。



招股書顯示，過去三年，新吉奧房車的平均營收增長率超過50%，遠高於行業平均水平。2024年上半年，儘管面對全球經濟環境的不確定性，新吉奧房車依然交出淨利近10%的亮眼成績。這不僅體現了公司在盈利能力方面的持續提升，也充分證明了其在行業中的強大競爭力與市場認可度。



作為中國本土製造企業，新吉奧房車不僅擁有先進的製造技術和豐富的生產經驗，更具備敏銳的市場洞察力與創新的發展戰略。早期，公司透過與澳洲知名房車品牌的合作與融合，充分發揮中澳兩國在資源、技術與市場等方面的優勢，成功在澳洲與新西蘭市場脫穎而出，迅速躍升為市場第二大房車品牌，其市場競爭力與影響力仍在持續提升。這段國際化的合作與競爭經歷，不僅讓新吉奧房車積累了豐富的經驗，更使其產品在國際市場上獲得認可與驗證，逐步具備與國際一流品牌抗衡的實力。



隨著消費者對旅行與生活方式需求的多元化，「買一輛房車就是買一種生活方式」的理念深入人心。新吉奧房車精準洞察這一趨勢，致力於為消費者打造高品質、個性化的「移動家園」。其產品涵蓋從豪華型到經濟型、從家庭旅遊到個人探險等多種類型與款式，能夠滿足不同消費群體的多樣化需求。



在技術研發與創新方面，新吉奧房車始終走在行業前列。公司不斷加大研發投入，致力於提升車輛的性能、安全性與舒適度。從先進的智慧控制系統到節能環保的動力技術，從精緻的內飾設計到堅固耐用的車身結構，新吉奧房車在每一個細節上都力求做到極致。正是這種對技術與品質的不懈追求，成就了其在市場中的穩步崛起，也為未來產品升級換代與新市場開拓提供了無限可能。



新吉奧房車衝刺港交所的戰略決策，為公司未來發展開啟了新的篇章。透過上市，新吉奧房車將獲得更多資本支持，用於擴大生產規模、加強研發投入、拓展銷售渠道，以及提升品牌影響力。借助資本市場的力量，新吉奧房車有望加速海內外市場的擴張，進一步鞏固其行業領先地位。

