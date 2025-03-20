中國移動國際舉辦「AI+時代全球發展論壇」 重磅發佈「AI+出海行業解決方案」及「大模型一體機」

香港 - 2025年3月20日 - 3月19日，中國移動國際有限公司（「中移國際」）在香港舉辦「AI+時代全球發展論壇」。中國移動副總經理李慧鏑、中聯辦資訊中心副主任穆晨紅、香港特別行政區數字政策專員黃志光、香港Web 3.0協會創會會長、前香港金融管理局總裁陳德霖、柬埔寨郵電部國務秘書H.E. Chun Vat等出席。論壇以「AI領航 智助揚帆」為主題，匯聚逾800位政府機構、行業領袖、學術專家及生態夥伴代表，共同探討人工智能技術賦能出海發展的合作新機遇。



中國移動副總經理李慧鏑致歡迎辭。

李慧鏑在致辭中表示，人工智能與新一代信息技術深度融合，各領域已步入全新的「AI+」時代。「AI+」帶來五個「新」：一是構築數智生活新場景，從智能駕駛到智慧家庭助手，日益普及的AI終端正在讓數智生活觸手可及；二是開啟技術普惠新路徑，開源大模型的創新使AI訓練成本大幅下降、推理能力顯著提升、應用場景不斷拓展；三是引領科技發展新速度，「AI for Science」正成為科技創新主流範式，大幅提升科研效率和生產力；四是重塑行業轉型新範式，AI行業大模型以「通用能力+領域知識」，深度嵌入行業生產流程，大幅提高生產率；五是構建社會治理新形態，智能體集群正以智能決策創新形成「人機共治」社會新形態，提升社會治理現代化水平。



李慧鏑表示，中國移動錨定「世界一流信息服務科技創新公司」定位，推進「AI+」行動計劃，系統打造「AI+」基礎設施、攻堅「AI+」技術發展、深化「AI+」場景應用，為全球經濟社會數智化轉型提供有力支撐。同時，他提出四點倡議：一是要深化「AI+」產業融合，構建國際全鏈條智能化體系，推動全產業躍遷；二是要聚力「AI+」生態合作，共同繁榮「AI+」生態圈，使「AI+」服務各行各業；三是要推動「AI+」技術出海，打造超級節點，助力粵港澳大灣區成為世界AI創新的增長極；四是要開展「AI+」國際合作，服務共建「數位絲綢之路」，讓全球共享數智紅利。



論壇上，中移國際重磅發佈了「AI+出海行業解決方案」以及「大模型一體機」，並聯合多家生態夥伴共同發起「AI+出海合作生態聯盟」，攜手業內頂尖專家及夥伴深入剖析數字化浪潮中AI如何賦能千行百業，重塑未來產業格局。



中國移動國際舉行 AI+ 出海產業解決方案及大模型一體機成果發佈儀式。

揭幕「中移國際AI+出海行業解決方案」：賦能全球企業智能化轉型



該方案涵蓋科技、製造、交通物流、金融、能源等五大行業，依託其五層產品體系，從基礎連接層到解決方案層，全面覆蓋企業數字化轉型的各個環節。通過整合大語言模型、物聯網連接管理及多雲管理等核心能力，中移國際打造了標準化、平台化的行業通用解決方案。這一創新模式正在助力千行百業在AI+時代實現高效、靈活的智能化轉型，為全球企業出海提供強有力的數字化支撐，助力企業在激烈的全球市場競爭中搶佔先機。



首發「中移國際大模型一體機」：打造跨境AI智能基礎設施新標杆



該產品是一款為企業私隱數據計算而生的智能算力系統，通過本地化部署，在企業用戶的私有環境中運行，確保數據安全的同時實現高效計算與智能化處理。它依託中移國際在人工智能算力、大模型、場景化和行業應用等資源整合和部署方面的優勢，實現了硬件、軟件和網絡的高度整合，大幅降低了部署和維護成本。2月，該一體機已在亞太區實現金融服務業的首單落地。



中國移動國際舉行AI+ 出海合作生態聯盟發佈儀式。

聯合發起「AI+出海合作生態聯盟」：共建開放共贏的AI產業生態



論壇期間，中移國際聯合多家行業夥伴共同發起「AI+出海合作生態聯盟」，旨在通過匯聚行業頂尖資源，搭建開放、合作、共贏的「AI+」生態圈。聯盟將攜手合作夥伴為客戶提供AI算力、模型及應用等全棧能力，深入科技、製造、交通物流、金融、能源等多元場景，加速推動AI技術在全球落地。



中移國際始終高度重視生態的力量，2024年初已啟動了iSolutions合作夥伴生態聯盟「聚星計劃」，致力於通過生態的力量全面拓展「AI+」服務領域，助力中資企業在國際化進程中實現資源共享與優勢互補。隨著AI技術的飛速發展，「聚星計劃」也不斷迭代升級。此次「AI+出海合作生態聯盟」的成立，正是「聚星計劃」與時俱進的重要舉措，旨在進一步整合行業資源，推動中資企業協同出海，加速全球化佈局。



此外，在本次論壇的圓桌討論環節中，中移國際攜手來自AI算力、大模型以及機器人產業等不同領域的多位行業專家，共同圍繞AI技術在商業領域的應用前景、所面臨的挑戰以及未來的變革趨勢展開了深入的探討與交流。



未來，中移國際將繼續踐行開放合作理念，與全球夥伴協同創新，共迎AI+時代的機遇與挑戰。依託AI+出海行業解決方案、大模型一體機以及AI+出海合作生態聯盟三大核心舉措，中移國際將加速AI技術和應用全球化落地，賦能千行百業，助力企業在全球市場揚帆遠航。

