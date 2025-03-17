中國鐵塔繼續深化「一體兩翼」發展戰略

人民幣億元

2024 年

2023 年

變動

營業收入

977.72

940.09

4.0%

息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）

665.59

635.51

4.7%

歸屬於本公司股東的利潤

107.29

97.50

10.0%

每股盈利（人民幣元）

0.6138

0.5578（重述）

10.0%

全年每股派息（人民幣元）

0.41696

0.37390（重述）

11.5%

業務資料



塔類站址規模（萬個）

209.4

204.6

2.3%

塔類租戶數（萬戶）

379.1

365.8

3.6%

站均租戶數（租戶數/ 塔類站址）

1.81

1.79

1.1%





[1] EBITDA 為營業利潤加折舊及攤銷計算得出。



[2] EBITDA 率是 EBITDA 除以營業收入後乘以 100%。



[3] 自由現金流為經營活動產生的現金流量淨額減去資本開支。



[4] 淨債務槓桿率根據淨債務（帶息負債減現金及現金等價物的淨值）除以總權益和淨債務之和乘以 100%。



[5] 公司股份合併及削減股本已於2025年2月20日生效，公司已發行總股本由176,008,471,024股變更為17,600,847,102股。基於前述總股本數變動情況，末期股息派發及全年股息的計算將以變動後的總股本為基數。



香港 - 2025年3月17日 - 全球規模最大通信基礎設施服務提供者（「中國鐵塔」或「本公司」）（股份代碼：0788.HK）今天公佈截至 2024 年 12 月 31 日止的全年業績。2024年，公司營業收入保持穩定增長，全年實現營業收入人民幣977.72億元，同比增長4.0%；EBITDA實現人民幣665.59億元，同比增長4.7%，EBITDA 率為68.1%；歸屬於本公司股東的利潤為人民幣107.29億元，同比增長10.0%，淨利潤率為11.0%，盈利能力持續增強。公司實現經營活動現金流量淨額為人民幣494.68億元，同比增加人民幣166.28億元，資本開支為人民幣319.41億元，自由現金流達到人民幣175.27億元，同比增加人民幣164.02億元。截至2024年12月31日，公司總資產達人民幣3,328.34億元，帶息負債為人民幣925.42億元，淨債務槓桿率為31.0%，較去年年底下降0.4個百分點，財務狀況保持穩健。公司高度重視股東回報，在充分考慮利潤和現金流水平及未來發展需求後，公司董事會建議派發截至2024年12月31日止年度末期股息為每股人民幣0.30796元（稅前）[5]，連同已派發的中期股息，全年股息合計每股人民幣0.41696元（稅前），較2023年增長11.5%，全年可分配利潤派息比率為76%。公司充分發揮移動通信基礎設施建設國家隊、5G新基建主力軍作用，深入落實「雙千兆」網絡共進攻堅工程、「信號升格」及「寬頻邊疆」專項行動，把握5G網絡擴大廣度覆蓋和加強深度覆蓋的契機，持續提升資源統籌共享和專業化運營能力，全面滿足客戶網絡部署需求，運營商業務保持穩定增長。2024年，運營商業務實現收入人民幣841.19億元，同比增長2.4%。，聚焦客戶關切的高流量、高價值及高鐵、高速、邊疆、農村等重點場景，針對性開展專項覆蓋分析和站址規劃，加強疑難站址攻堅，集約高效助力客戶5G精品網建設；研發部署3D室內外聯合仿真支撐工具，可視化展示規劃站址和建設方案覆蓋效果，助力運營商精準實施網絡覆蓋；堅持以客戶為中心，不斷優化業務流程，規範業務管理，提高需求獲取、訂單交付、計費回款效率，提升服務能力及客戶滿意度。2024年，塔類業務實現收入人民幣756.89億元，同比增長0.9%；截至2024年12月底，公司塔類站址數209.4萬個，較上年年底增加4.8萬個，運營商塔類租戶達到354.4萬戶，較上年年底增加12.0萬戶，運營商塔類站均租戶數由上年年底的1.68戶提升到1.72戶，站址共享水平進一步提升。，不斷強化大型交通樞紐、典型標誌性建築、地鐵、大型場館、三甲醫院、高校等重點場景統籌共享能力，協同客戶做好高鐵5G改造，擴大高價值場景需求規模；發揮統一進場、統一實施、共建共享等優勢，積極推進「電梯、地下停車場覆蓋」專項行動，加大共享微功率直放站應用規模，助力運營商快速、高效提升民生場景的網絡覆蓋水平；持續強化產品方案設計能力，深化室分共享產品創新，為客戶提供「有源+無源」的室分共享方案，加快推進存量室分5G升級。2024年，室分業務實現收入人民幣84.30億元，同比增長18.1%。截至2024年12月底，樓宇類室分覆蓋面積累計達126.8億平方米，同比增長24.9%；高鐵隧道及地鐵覆蓋里程累計達29,315公里，同比增長21.8%。2024年，面對「數字經濟」發展及「雙碳」目標帶來的機遇，公司不斷強化產品創新，優化業務佈局，進一步提升核心能力，推動兩翼業務實現良好發展。2024年，兩翼業務實現收入人民幣133.88億元，佔營業收入比重為13.7% ，較去年同期提升1.5個百分點。，充分發揮在空間數智化治理領域中的核心能力優勢，全力服務數字中國和美麗中國戰略，持續做精智聯業務。深耕行業，鞏固領先地位。深化和重點客戶的戰略合作，打造細分行業精品工程，在災害預警、耕地保護等多個重點場景新增市場份額實現國內領先。深研創新，構建核心能力。強化分佈式平台部署和中高點位場景的算法研發，建強平台底座能力，專注於重點服務場景。深化需求，推進服務升級。加強屬地化技術支撐團隊建設，不斷提高陪伴式服務能力，及時滿足客戶迭代開發需求，實現高質量項目交付；依託大運維體系，搭建專業網管平台，實現「精準診斷、實時派單、快速處理」。深度融合，強化產業協同。擴大合作夥伴庫，與高等院校、頭部企業簽訂戰略合作協議，實現協同發展。2024年，智聯業務實現收入人民幣89.11億元，同比增長22.4%，其中鐵塔視聯業務實現收入人民幣55.39億元，佔智聯業務收入比重為62.2%。圍繞換電、備電等核心業務，深化精細運營，築牢產品、服務、平台競爭優勢，不斷做專能源業務。持續深耕快遞、外賣行業，深化用戶運營，提升服務能力，實現用戶規模穩定增長。截至2024年12月31日，鐵塔換電用戶約130.4萬戶，較去年年底增加15.9萬戶，繼續保持低速電動車換電市場領先地位；積極把握國家出台安全充電相關政策契機，發揮能力優勢，加快社區充電設施經濟高效佈局，為居民用戶提供低速電動車充電服務，持續擴大換電用戶基礎。圍繞通信、金融等重點行業，聚焦典型場景，加強優質客戶拓展，以電力保障業務為切入點，挖掘監控管理、能耗管理、維護服務等需求，提供「備電+」行業綜合解決方案，鍛造鐵塔「能源管家」品牌。2024年，能源業務實現收入人民幣44.77億元，同比增長6.2%，其中鐵塔換電業務實現收入人民幣25.00億元，佔能源業務收入比重為55.8%。「展望未來，公司將保持戰略定力，持續深化『一體兩翼』戰略佈局，不斷增強核心競爭力，鞏固高質量發展新格局，推動公司價值進一步提升，為廣大股東、客戶及社會創造更大回報。」