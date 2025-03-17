中國鐵塔繼續深化「一體兩翼」發展戰略

多點支撐收入增長 穩步提升股東回報
香港 - 2025年3月17日 - 全球規模最大通信基礎設施服務提供者中國鐵塔股份有限公司（「中國鐵塔」或「本公司」）（股份代碼：0788.HK）今天公佈截至 2024 年 12 月 31 日止的全年業績。
業績摘要
2024年，公司營業收入保持穩定增長，全年實現營業收入人民幣977.72億元，同比增長4.0%；EBITDA[1]實現人民幣665.59億元，同比增長4.7%，EBITDA 率[2]為68.1%；歸屬於本公司股東的利潤為人民幣107.29億元，同比增長10.0%，淨利潤率為11.0%，盈利能力持續增強。
公司實現經營活動現金流量淨額為人民幣494.68億元，同比增加人民幣166.28億元，資本開支為人民幣319.41億元，自由現金流[3]達到人民幣175.27億元，同比增加人民幣164.02億元。截至2024年12月31日，公司總資產達人民幣3,328.34億元，帶息負債為人民幣925.42億元，淨債務槓桿率[4]為31.0%，較去年年底下降0.4個百分點，財務狀況保持穩健。
公司高度重視股東回報，在充分考慮利潤和現金流水平及未來發展需求後，公司董事會建議派發截至2024年12月31日止年度末期股息為每股人民幣0.30796元（稅前）[5]，連同已派發的中期股息，全年股息合計每股人民幣0.41696元（稅前）5，較2023年增長11.5%，全年可分配利潤派息比率為76%。
穩固基礎，運營商業務保持穩定增長
公司充分發揮移動通信基礎設施建設國家隊、5G新基建主力軍作用，深入落實「雙千兆」網絡共進攻堅工程、「信號升格」及「寬頻邊疆」專項行動，把握5G網絡擴大廣度覆蓋和加強深度覆蓋的契機，持續提升資源統籌共享和專業化運營能力，全面滿足客戶網絡部署需求，運營商業務保持穩定增長。2024年，運營商業務實現收入人民幣841.19億元，同比增長2.4%。
塔類業務方面，聚焦客戶關切的高流量、高價值及高鐵、高速、邊疆、農村等重點場景，針對性開展專項覆蓋分析和站址規劃，加強疑難站址攻堅，集約高效助力客戶5G精品網建設；研發部署3D室內外聯合仿真支撐工具，可視化展示規劃站址和建設方案覆蓋效果，助力運營商精準實施網絡覆蓋；堅持以客戶為中心，不斷優化業務流程，規範業務管理，提高需求獲取、訂單交付、計費回款效率，提升服務能力及客戶滿意度。2024年，塔類業務實現收入人民幣756.89億元，同比增長0.9%；截至2024年12月底，公司塔類站址數209.4萬個，較上年年底增加4.8萬個，運營商塔類租戶達到354.4萬戶，較上年年底增加12.0萬戶，運營商塔類站均租戶數由上年年底的1.68戶提升到1.72戶，站址共享水平進一步提升。
室分業務方面，不斷強化大型交通樞紐、典型標誌性建築、地鐵、大型場館、三甲醫院、高校等重點場景統籌共享能力，協同客戶做好高鐵5G改造，擴大高價值場景需求規模；發揮統一進場、統一實施、共建共享等優勢，積極推進「電梯、地下停車場覆蓋」專項行動，加大共享微功率直放站應用規模，助力運營商快速、高效提升民生場景的網絡覆蓋水平；持續強化產品方案設計能力，深化室分共享產品創新，為客戶提供「有源+無源」的室分共享方案，加快推進存量室分5G升級。2024年，室分業務實現收入人民幣84.30億元，同比增長18.1%。截至2024年12月底，樓宇類室分覆蓋面積累計達126.8億平方米，同比增長24.9%；高鐵隧道及地鐵覆蓋里程累計達29,315公里，同比增長21.8%。
鍛鑄實力，兩翼業務實現良好發展
2024年，面對「數字經濟」發展及「雙碳」目標帶來的機遇，公司不斷強化產品創新，優化業務佈局，進一步提升核心能力，推動兩翼業務實現良好發展。2024年，兩翼業務實現收入人民幣133.88億元，佔營業收入比重為13.7% ，較去年同期提升1.5個百分點。
智聯業務發展方面，充分發揮在空間數智化治理領域中的核心能力優勢，全力服務數字中國和美麗中國戰略，持續做精智聯業務。深耕行業，鞏固領先地位。深化和重點客戶的戰略合作，打造細分行業精品工程，在災害預警、耕地保護等多個重點場景新增市場份額實現國內領先。深研創新，構建核心能力。強化分佈式平台部署和中高點位場景的算法研發，建強平台底座能力，專注於重點服務場景。深化需求，推進服務升級。加強屬地化技術支撐團隊建設，不斷提高陪伴式服務能力，及時滿足客戶迭代開發需求，實現高質量項目交付；依託大運維體系，搭建專業網管平台，實現「精準診斷、實時派單、快速處理」。深度融合，強化產業協同。擴大合作夥伴庫，與高等院校、頭部企業簽訂戰略合作協議，實現協同發展。2024年，智聯業務實現收入人民幣89.11億元，同比增長22.4%，其中鐵塔視聯業務實現收入人民幣55.39億元，佔智聯業務收入比重為62.2%。
能源業務發展方面，圍繞換電、備電等核心業務，深化精細運營，築牢產品、服務、平台競爭優勢，不斷做專能源業務。換電業務上，持續深耕快遞、外賣行業，深化用戶運營，提升服務能力，實現用戶規模穩定增長。截至2024年12月31日，鐵塔換電用戶約130.4萬戶，較去年年底增加15.9萬戶，繼續保持低速電動車換電市場領先地位；積極把握國家出台安全充電相關政策契機，發揮能力優勢，加快社區充電設施經濟高效佈局，為居民用戶提供低速電動車充電服務，持續擴大換電用戶基礎。備電業務上，圍繞通信、金融等重點行業，聚焦典型場景，加強優質客戶拓展，以電力保障業務為切入點，挖掘監控管理、能耗管理、維護服務等需求，提供「備電+」行業綜合解決方案，鍛造鐵塔「能源管家」品牌。2024年，能源業務實現收入人民幣44.77億元，同比增長6.2%，其中鐵塔換電業務實現收入人民幣25.00億元，佔能源業務收入比重為55.8%。
中國鐵塔董事長張志勇先生表示：「展望未來，公司將保持戰略定力，持續深化『一體兩翼』戰略佈局，不斷增強核心競爭力，鞏固高質量發展新格局，推動公司價值進一步提升，為廣大股東、客戶及社會創造更大回報。」
香港 - 2025年3月17日 - 全球規模最大通信基礎設施服務提供者中國鐵塔股份有限公司（「中國鐵塔」或「本公司」）（股份代碼：0788.HK）今天公佈截至 2024 年 12 月 31 日止的全年業績。
業績摘要
| 人民幣億元
| 2024 年
| 2023 年
| 變動
| 營業收入
| 977.72
| 940.09
| 4.0%
| 息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）
| 665.59
| 635.51
| 4.7%
| 歸屬於本公司股東的利潤
| 107.29
| 97.50
| 10.0%
| 每股盈利（人民幣元）
| 0.6138
| 0.5578（重述）
| 10.0%
| 全年每股派息（人民幣元）
| 0.41696
| 0.37390（重述）
| 11.5%
| 業務資料
|
| 塔類站址規模（萬個）
| 209.4
| 204.6
| 2.3%
| 塔類租戶數（萬戶）
| 379.1
| 365.8
| 3.6%
| 站均租戶數（租戶數/ 塔類站址）
| 1.81
| 1.79
| 1.1%
2024年，公司營業收入保持穩定增長，全年實現營業收入人民幣977.72億元，同比增長4.0%；EBITDA[1]實現人民幣665.59億元，同比增長4.7%，EBITDA 率[2]為68.1%；歸屬於本公司股東的利潤為人民幣107.29億元，同比增長10.0%，淨利潤率為11.0%，盈利能力持續增強。
公司實現經營活動現金流量淨額為人民幣494.68億元，同比增加人民幣166.28億元，資本開支為人民幣319.41億元，自由現金流[3]達到人民幣175.27億元，同比增加人民幣164.02億元。截至2024年12月31日，公司總資產達人民幣3,328.34億元，帶息負債為人民幣925.42億元，淨債務槓桿率[4]為31.0%，較去年年底下降0.4個百分點，財務狀況保持穩健。
公司高度重視股東回報，在充分考慮利潤和現金流水平及未來發展需求後，公司董事會建議派發截至2024年12月31日止年度末期股息為每股人民幣0.30796元（稅前）[5]，連同已派發的中期股息，全年股息合計每股人民幣0.41696元（稅前）5，較2023年增長11.5%，全年可分配利潤派息比率為76%。
穩固基礎，運營商業務保持穩定增長
公司充分發揮移動通信基礎設施建設國家隊、5G新基建主力軍作用，深入落實「雙千兆」網絡共進攻堅工程、「信號升格」及「寬頻邊疆」專項行動，把握5G網絡擴大廣度覆蓋和加強深度覆蓋的契機，持續提升資源統籌共享和專業化運營能力，全面滿足客戶網絡部署需求，運營商業務保持穩定增長。2024年，運營商業務實現收入人民幣841.19億元，同比增長2.4%。
塔類業務方面，聚焦客戶關切的高流量、高價值及高鐵、高速、邊疆、農村等重點場景，針對性開展專項覆蓋分析和站址規劃，加強疑難站址攻堅，集約高效助力客戶5G精品網建設；研發部署3D室內外聯合仿真支撐工具，可視化展示規劃站址和建設方案覆蓋效果，助力運營商精準實施網絡覆蓋；堅持以客戶為中心，不斷優化業務流程，規範業務管理，提高需求獲取、訂單交付、計費回款效率，提升服務能力及客戶滿意度。2024年，塔類業務實現收入人民幣756.89億元，同比增長0.9%；截至2024年12月底，公司塔類站址數209.4萬個，較上年年底增加4.8萬個，運營商塔類租戶達到354.4萬戶，較上年年底增加12.0萬戶，運營商塔類站均租戶數由上年年底的1.68戶提升到1.72戶，站址共享水平進一步提升。
室分業務方面，不斷強化大型交通樞紐、典型標誌性建築、地鐵、大型場館、三甲醫院、高校等重點場景統籌共享能力，協同客戶做好高鐵5G改造，擴大高價值場景需求規模；發揮統一進場、統一實施、共建共享等優勢，積極推進「電梯、地下停車場覆蓋」專項行動，加大共享微功率直放站應用規模，助力運營商快速、高效提升民生場景的網絡覆蓋水平；持續強化產品方案設計能力，深化室分共享產品創新，為客戶提供「有源+無源」的室分共享方案，加快推進存量室分5G升級。2024年，室分業務實現收入人民幣84.30億元，同比增長18.1%。截至2024年12月底，樓宇類室分覆蓋面積累計達126.8億平方米，同比增長24.9%；高鐵隧道及地鐵覆蓋里程累計達29,315公里，同比增長21.8%。
鍛鑄實力，兩翼業務實現良好發展
2024年，面對「數字經濟」發展及「雙碳」目標帶來的機遇，公司不斷強化產品創新，優化業務佈局，進一步提升核心能力，推動兩翼業務實現良好發展。2024年，兩翼業務實現收入人民幣133.88億元，佔營業收入比重為13.7% ，較去年同期提升1.5個百分點。
智聯業務發展方面，充分發揮在空間數智化治理領域中的核心能力優勢，全力服務數字中國和美麗中國戰略，持續做精智聯業務。深耕行業，鞏固領先地位。深化和重點客戶的戰略合作，打造細分行業精品工程，在災害預警、耕地保護等多個重點場景新增市場份額實現國內領先。深研創新，構建核心能力。強化分佈式平台部署和中高點位場景的算法研發，建強平台底座能力，專注於重點服務場景。深化需求，推進服務升級。加強屬地化技術支撐團隊建設，不斷提高陪伴式服務能力，及時滿足客戶迭代開發需求，實現高質量項目交付；依託大運維體系，搭建專業網管平台，實現「精準診斷、實時派單、快速處理」。深度融合，強化產業協同。擴大合作夥伴庫，與高等院校、頭部企業簽訂戰略合作協議，實現協同發展。2024年，智聯業務實現收入人民幣89.11億元，同比增長22.4%，其中鐵塔視聯業務實現收入人民幣55.39億元，佔智聯業務收入比重為62.2%。
能源業務發展方面，圍繞換電、備電等核心業務，深化精細運營，築牢產品、服務、平台競爭優勢，不斷做專能源業務。換電業務上，持續深耕快遞、外賣行業，深化用戶運營，提升服務能力，實現用戶規模穩定增長。截至2024年12月31日，鐵塔換電用戶約130.4萬戶，較去年年底增加15.9萬戶，繼續保持低速電動車換電市場領先地位；積極把握國家出台安全充電相關政策契機，發揮能力優勢，加快社區充電設施經濟高效佈局，為居民用戶提供低速電動車充電服務，持續擴大換電用戶基礎。備電業務上，圍繞通信、金融等重點行業，聚焦典型場景，加強優質客戶拓展，以電力保障業務為切入點，挖掘監控管理、能耗管理、維護服務等需求，提供「備電+」行業綜合解決方案，鍛造鐵塔「能源管家」品牌。2024年，能源業務實現收入人民幣44.77億元，同比增長6.2%，其中鐵塔換電業務實現收入人民幣25.00億元，佔能源業務收入比重為55.8%。
中國鐵塔董事長張志勇先生表示：「展望未來，公司將保持戰略定力，持續深化『一體兩翼』戰略佈局，不斷增強核心競爭力，鞏固高質量發展新格局，推動公司價值進一步提升，為廣大股東、客戶及社會創造更大回報。」
[1] EBITDA 為營業利潤加折舊及攤銷計算得出。
[2] EBITDA 率是 EBITDA 除以營業收入後乘以 100%。
[3] 自由現金流為經營活動產生的現金流量淨額減去資本開支。
[4] 淨債務槓桿率根據淨債務（帶息負債減現金及現金等價物的淨值）除以總權益和淨債務之和乘以 100%。
[5] 公司股份合併及削減股本已於2025年2月20日生效，公司已發行總股本由176,008,471,024股變更為17,600,847,102股。基於前述總股本數變動情況，末期股息派發及全年股息的計算將以變動後的總股本為基數。
關於中國鐵塔（股份代碼：0788.HK）
中國鐵塔是全球規模最大的通信鐵塔基礎設施服務提供者，公司始終堅持共享發展理念，實施一體兩翼戰略，主要從事通信鐵塔等基站配套設施和高鐵地鐵公網覆蓋、大型室內分佈系統的建設、維護和運營；同時依託獨特資源面向社會提供信息化應用和智慧換電備電等能源應用服務，努力將公司打造成為世界一流的信息通信基礎設施服務商、具有核心競爭力的信息應用服務商和新能源應用服務商。截至 2024 年 12 月底，公司總資產為人民幣 3,328.34 億元。公司運營並管理的塔類站址數達到 209.4萬個，遍佈全國 31 個省、直轄市及自治區，總塔類租戶數為 379.1 萬個，塔類站均租戶數為 1.81。