中歐MBA連續九年位居《金融時報》排行榜亞洲第一

中國上海 - 2025年2月21日 - 2月17日，英國《金融時報》（Financial Times，以下簡稱FT）發布了2025年全日制MBA課程全球百強排行榜，中歐國際工商學院MBA課程在該國際權威榜單中連續九年位居亞洲第一，全球排名躍升至第12位。在管理教育和全球經濟面臨與日俱增的不確定性的當前，取得這一成就充分體現了中歐MBA課程始終如一的卓越品質和持續突破的韌性，亦凸顯了其作為國際頂尖MBA課程的獨特優勢與核心競爭力。





從全球來看，隨著市場對管理教育的需求快速變化，顛覆性技術的廣泛滲透，以及經濟發展對全球就業市場和MBA價值的重塑，管理教育正經歷深刻的變革，為一些學院和機構帶來了挑戰。儘管如此，今年的排名依然見證了中國管理教育整體實力的提升。同時，中歐MBA雖然面對複雜多變的外部環境和日趨激烈的區域競爭，仍逆勢而上保持了領先地位，體現了課程與時俱進的創新應變能力，也彰顯了中歐持續打造世界一流學習體驗的決心。



從具體細化指標來看，中歐MBA在全球商學院中的獨特優勢更加顯著。中歐MBA始終秉持學院"中國深度 全球廣度"的辦學使命，致力於打造多元化、國際化的學習體驗。這一特色在多項關鍵指標上得到充分印證：在"國際董事會成員構成"和"女性董事比例"兩項指標上，中歐持續領跑全球，在"國際化課程體驗"方面也穩居全球前20強。



在持續鞏固既有優勢的同時，中歐MBA今年在諸多領域實現了跨越式發展。其中最具代表性的是ESG與淨零排放教學領域——排名大幅提升26位，成功躋身全球前20強。這一突破性成就凝聚了從學院管理層到全體教職員工的集體智慧。中歐將在此基礎上繼續深化對ESG的探索與實踐，將中歐MBA打造成為全球管理教育ESG領域的標竿課程。



這次的MBA排名展示了中歐強勁的學術能力。學院在"博士學位教授比例"這一核心指標上保持了全球領先地位，同時在"FT研究"指標中提升了11個位次。國際化的頂尖教授團隊，為課程體系的持續創新提供了強有力的學術支撐。



中歐MBA能在本次排名中創下佳績，再次說明了課程對學生個人成長和職業發展的深遠影響。在"職業發展"排名中，中歐強勢攀升13個位次，位列全球第七，不僅成功躋身全球前十，更是超越了眾多全球頂尖商學院。與此同時，在"目標達成度"指標上，中歐實現了21個位次的跨越式提升。這些寶貴的數據均源自畢業生親身經歷的反饋，而非學院直接提供的統計資料，從而可更加真實、有力地反映中歐廣大校友群體對MBA課程的高度贊譽與認可。這些成績也再次驗證了中歐始終如一的承諾：為學生創造充滿活力的成長機遇，提供真正的價值回報。在全球局勢瞬息萬變的當下，MBA學位的價值時常面臨外界的審視與質疑。然而，這一排名結果有力回應了外界的疑慮，再次表明了中歐在培養未來商業領袖方面的卓越實力與不懈追求。



面向未來，中歐將立足"三十而勵"的新起點，以高標準來引領學院高水平發展，始終秉持"認真 創新 追求卓越"的精神，打造與時俱進的管理教育，在傳承中創新，在創新中超越。