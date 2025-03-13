中毅資本全方位財務顧問服務

香港 - 2025年3月13日 -（下稱「中毅資本」）欣然宣佈，獲南京中科微點供應鏈有限公司（下稱「中科微點」，連同其子公司，統稱「中科微點集團」）委任為財務顧問，就收購一家香港主板上市公司（「目標公司」）之權益事宜（「該收購項目」）提供諮詢顧問服務。是次獲委以重任，將充分發揮中毅資本的專業優勢，為中科微點在國際資本市場的戰略佈局提供強而有力的支援。該收購項目中，中毅資本將提供專業而全面的財務顧問諮詢服務，當中包括就交易涉及香港聯合交易證券上市規則（「上市規則」）及香港證監會收購守則（「收購規則」）提供專業意見，以確保本次收購之合規性。同時，就目標公司的盡職調查提供意見，確保交易透明度及可行性；就收購交易的作價或估值提供專業意見，確保交易價格合理且符合市場趨勢。另外，在收購項目進行中，中毅資本亦會根據客戶需求，協助該集團與目標公司商討及起草相關法律及商業檔，包括諒解備忘錄及買賣協議等。作為中科微點集團之財務顧問，中毅資本將與其他受聘之專業機構緊密合作，確保交易順利推進。憑藉豐富的投融資經驗和專業團隊，中毅資本一直致力於為企業提供全方位的資本巿場服務，包括高品質的投融資諮詢、上市輔導及收併購顧問服務，助力客戶在資本市場實現更高價值。此次合作不僅進一步鞏固了中毅資本在企業收購及上市事務方面的領先地位，也體現了其在跨境並購項目中的專業實力，助力更多企業實現資本市場夢想。

中毅資本有限公司

中毅資本於2015年在香港成立，是一家專業的投融資諮詢及財務顧問公司，專注提供上市保薦、企業財務顧問和資本市場服務。公司憑藉深厚的行業經驗及廣泛的資本市場資源，為客戶提供量身定制的金融解決方案，協助企業提升市場競爭力，並實現資本價值最大化。



南京中科微點供應鏈有限公司

南京中科微點供應鏈有限公司是一家綜合性供應鏈管理企業，主要從事推廣WA微點碼技術，通過微點碼圖波頻技術及區塊鏈技術可實現萬物數化。公司由國家高性能計算中心微碼實驗室產學研轉而來，依託國家高性能電腦中心（國家級）、中國科學院深圳先進院、院士團隊為技術支撐，運用萬物數化技術，提供以微點碼圖波頻技術為核心的，結合區塊鏈技術一體化的商品防偽、安全溯源、全鏈路管控、數位化品牌系統解決方案的服務商。



目前核心技術自主智慧財產權與原始程式碼、自主發明專利 12 項；防偽、溯源、抗損、維安的門戶入口技術具備國際領先水準；潘毅院士是中科微點科技公司的首席科學專家 ; 在該科研團隊帶領下，已在農業產品、出版領域、財政、工信煙酒等國家層級開展合作；國家「信創」工程門戶入口的國家級戰略執行單位。



