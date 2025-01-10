中西合璧：過年品嚐歐洲正宗頂級熟食肉品

「享受來自歐洲的正宗喜悅」活動，將享譽盛名的歐洲熟食肉品帶來香港，為新春佳節增添無法抗拒的誘人風味香港 - 2025年1月10日 - 佳節當前，美食不僅是拉近人們距離的重要元素，在即將到來的農曆新年期間更蘊含著深刻意義。歐洲熟食肉品與農曆新年，看似風格迥異，卻同樣擁有著豐富的文化底蘊，並以其獨特的方式拉近世代間的距離，展現出文化交融的非凡魅力。
放眼全球，像是波隆那莫爾塔德拉香腸 PGI、意大利佳雅托樂薩拉米香腸 PDO 和摩德納贊波尼與科特基諾香腸 PGI 等歐洲熟食肉品，是節慶餐桌和家庭聚會中的主角，這些美味源自於世代相傳的烹飪傳統。而農曆新年作為家人團圓的時刻，也以象徵吉祥、團聚和興旺的美食，一同歡度佳節時光。
無論是歐洲熟食還是農曆新年的飲食文化，都同樣重視食物在凝聚親朋好友和傳承文化的重要性。此外，以豬肉作為核心食材，將歐洲熟食肉品和年菜的飲食傳統巧妙地加以串連。
豬肉在農曆新年的象徵意義
在中國文化裡，豬肉象徵著力量、財富與好運。並成為節慶宴席中最重要的食材之一，例如豬肉餃子，就代表著對財源廣進的期盼。豬作為十二生肖的動物之一，是福氣滿盈，以及財運亨通的象徵。牠在覓食的時候總是快步向前，更寓意著人生不斷進步與迎接繁榮未來的祝願。
正因如此，豬肉憑藉其積極的文化意涵與象徵價值，成為年菜中不可或缺的核心元素。
向正宗熟食肉品致敬
豬肉在東西方傳統中都佔有重要地位，無論是傳統中式豬肉佳餚，還是豐富的歐洲熟食拼盤，世界各地的人們都希望為家人準備最優質的肉品。
這些備受推崇的熟食肉品，都具備產地協會嚴格監管的認證標籤，包括歐盟頒發的 PDO (原產地保護) 或 PGI (地理標示保護) 認證，為消費者提供正宗、高品質及富有營養價值的保證。
波隆那莫爾塔德拉香腸 PGI 是經典之作，由細緻研磨的豬肉和珍貴的豬頸喉脂製成，並加入芳香的草本植物和天然香料作為調味。其口感柔軟順滑，帶有淡淡的甜香，風味細緻。作為精湛手工藝的代表之作，這款熟食肉品是挑剔味蕾的絕佳選擇。
意大利佳雅托樂薩拉米香腸 PDO 以其卓越品質聞名，由精選豬肉絞碎製成，搭配精妙的香料調配，打造出甜美細膩的口感與獨特風味。其緊實質地與無可抗拒的美味，成為歐洲熟食肉品中的佼佼者，完美詮釋了歐洲熟食文化的傳統精髓。
摩德納贊波尼與科特基諾香腸 PGI 是歐洲熟食文化的經典代表，以豬蹄和豬皮包裹豬肉內餡，呈現濃郁又細膩的風味。這些美食源自十六世紀的傳統食譜，為人們帶來深具文化底蘊的正宗美味。
豬肉能將不同的烹飪傳統聯繫在一起，而這些榮獲 PDO 和 PGI 認證的歐洲熟食肉品，正以卓越品質與精湛工藝，成為不同文化共同享受的經典佳餚。
City'Super 頌揚中西文化
為慶祝這場歐洲與農曆新年文化的融合，City'Super 將於 2025 年 1 月 10 日至 26 日，在香港六家門店推出這些世界級熟食肉品。
本次活動是「享受來自歐洲的正宗喜悅」計劃的重要環節，該計畫由歐盟資助，並得到波隆那莫爾塔德拉保護協會、意大利薩拉米協會及摩德納贊波尼與科特基諾保護協會的支持。活動將展示這些歐洲熟食肉品如何融入農曆新年的節慶氛圍，為佳節帶來全新體驗。
誠邀蒞臨 City'Super，親身感受正宗歐洲熟食肉品如何為您的農曆新年增添別樣風采。
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