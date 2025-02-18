中銀人壽聯動中銀香港及中銀集團保險　締造一站式無憂跨境支付及保障　打造銀髮族跨境養老體驗

香港 - 2025年2月18日 - 中銀集團人壽保險有限公司（「中銀人壽」）推出的「旅•心活」旅居體驗計劃（「旅•心活」）再獻新猷：聯動中國銀行（香港）（「中銀香港」）、中銀集團保險有限公司（「中銀集團保險」）繼續發揮集團協同效益，打造養老專家品牌，除了推出「旅•心活」網上快捷登記平台，更將通過中銀香港旗下流動支付應用程式BoC Pay+、中銀信用卡及中銀集團保險旅遊保障，為「旅•心活」會員提供一站式跨境支付體驗及保障，體現「銀行+保險」的獨特優勢；亦會陸續推出本地、跨境消費折扣及旅遊保險優惠，令旅居體驗更完備，一起協助客戶實踐惬意無憂旅居退休新模式。



中銀人壽深化業務聯動，聯動中銀香港及中銀集團保險，締造一站式無憂跨境支付體驗及保障。（左至右）中銀人壽市場及產品發展總監魏志煒、中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮、中銀集團保險數字化拓展部總經理容志豪。

投保指定現金流產品 即時簡易線上開通「旅 •心活」會籍



中銀人壽多元化保險產品協助客戶創造穩定現金流，為養老生活提供堅實財務基礎，同時不斷推動及深化「旅•心活」計劃及配套，讓旅居資訊及服務變得更得心應手。由現在開始，持有特選保單1的客戶可透過全新「旅•心活」線上平台，一分鐘即時網上登記成為會員，查詢及預約旅居套餐時更便捷。



中銀人壽市場及產品發展總監魏志煒表示：「『旅•心活』推出僅數月，已獲得市場廣泛迴響，顯示出旅居退休生活擁有巨大的市場潛力。中銀人壽將繼續聯動業務夥伴，提供更多以客為本及一站式的金融及財務策劃服務，循不同維度推動養老金融發展，為旅居提供更完善的保障及提升跨境支付體驗，讓銀髮族能夠享有嶄新惬意的退休生活。」



立享本地及內地電子支付優惠 體驗無縫跨境消費



中銀香港月前推出全新的BoC Pay+大幅提高電子錢包的便利度，現時BoC Pay+客戶可透過「微信支付收款碼」、「銀聯雲閃付二維碼」及「數字人民幣二維碼」2在內地超過1億3千萬家商戶輕鬆付款，盡享跨境消費便利，消費之餘更能同時賺取積分，用於抵銷本港、內地及海外消費的簽賬金額。此外，BoC Pay+及中銀銀聯雙幣信用卡客戶於「旅•心活」18大旅居城市的熱門商戶除可享「跨境狂賞 – 北上GO」3商戶立減優惠外，更可登記中銀信用卡「狂賞飛」3活動盡享內地簽賬高達6%現金回贈，「旅•心活」會員親身以中銀信用卡簽賬指定精選旅居基地套餐可享額外5%折扣4，照顧不同本地及跨境的消費需要。



中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示：「中銀香港BoC Pay+及中銀信用卡一直致力提供以「大灣區生活便利」為主題的中銀特色產品和服務，為香港客戶北上的衣食住行等不同消費場景提供專屬服務及支持，打造流暢的跨境支付體驗。『旅․心活』旅居計劃為會員打造星級跨境消費體驗，特別為銀髮族客戶更輕鬆投入『低物價指數、高生活品質』的旅居生活。」



會員尊享度身訂造「行程+保障」及折扣優惠 旅居出行更安心自在



無論是短暫旅居體驗還是深度旅居退休模式，合適的旅遊保險都能提供更安心的保障。有見及此，中銀集團保險為「旅•心活」會員提供周全旅遊保障產品，客戶可以自由選擇經專屬旅居管家投保並享一站式售後服務，或前往中銀香港流動應用程式／手機銀行即時投保，為旅程加添一份安心。



中銀集團保險數字化拓展部總經理容志豪表示：「我們冀透過提供周全的旅遊保障，讓會員在享受異地生活的同時無需擔心意外風險，打造安心愉快的旅居出行回憶。『環宇智選／遨翔旅遊保障計劃』5 特別提供多項運動保障及高達港幣150萬元在地醫療保障。現時更特別為特選客戶提供專屬保費折扣優惠，讓高端客戶無憂享受『旅•心活』的『六養合一』服務1。」



為全面推廣旅居退休新模式，中銀人壽將於2月20－23日於香港會議展覽中心舉行的「香港旅遊博覽會2025」限時四天於會場開放「旅•心活」特邀會員名額，讓更多人體驗跨境養老新趨勢，並憑藉獨特的「銀行＋保險」優勢，協助客戶提早規劃財務藍圖，實現理想第二人生。



1 更多中銀人壽「旅•心活」旅居體驗計劃詳情，請參閱：https://www.boclife.com.hk/tc/retirecation/home.html



2客戶須已開通中國銀行數字人民幣錢包服務，並在BoC Pay+「數字人民幣專區」完成綁定該錢包。



3「跨境狂賞-北上GO」及「狂賞飛」受有關條款及細則約束，詳情請瀏覽：



「跨境狂賞-北上GO」： www.bochk.com/s/a/northboundgo



「狂賞飛」：www.bochk.com/s/a/ms_o25



4指定精選旅居基地包括廣東東莞「觀瀾湖度假酒店」 之7日6夜精選旅居套餐，優惠受條款及細則約束，詳情請向專屬旅居管家查詢



5「環宇智選/遨翔旅遊保障計劃」由中銀集團保險承保，詳情請向中銀集團保險查詢。此新聞稿並不構成中銀人壽邀請、誘使、推介或建議投保「環宇智選/遨翔旅遊保障計劃」。中銀人壽並非上述計劃之供應商，並不會對中銀集團保險承保之產品及服務作出任何保證，或對於使用中銀集團保險承保之產品及服務時所構成的後果負責，及沒有就一般保險業務進行保險業條例下﹙香港法例第41章 《保險業條例》﹚的受規管活動。



本新聞稿只在香港境內發佈，不能詮釋爲在香港以外提供或出售或遊說購買中銀人壽的任何産品的邀約、招攬及建議。

