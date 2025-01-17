中銀香港攜手哈佛大學香港校友會教育基金 發掘青年潛力 啟航未來

香港 - 2025年1月17日 - 中國銀行（香港）（「中銀香港」）首次與哈佛大學香港校友會教育基金展開合作，透過贊助「哈佛大學香港校友會教育基金X中銀香港哈佛圖書獎獎學金2025」（「哈佛圖書獎獎學金」）、提供實習機會及舉辦一系列活動，共同為香港的青年人提供更廣闊的發展平台，為缺乏資源的學生提供更多機會。



中銀香港與哈佛大學香港校友會教育基金正式展開合作。中銀香港個人金融及財富管理部副總經理溫晞文（中）、哈佛大學香港校友會教育基金行政總監李智滔（右）及中銀香港個金產品副總經理梁淑怡（左）主持啟動儀式。

「哈佛圖書獎獎學金」將為「哈佛圖書獎」獲獎學生前往哈佛大學參加為期七週的暑期課程提供全額資助，讓他們親身體驗世界頂尖學府的學術氛圍，拓寬視野及建立自信。同時，中銀香港亦會為過往「哈佛圖書獎」的優秀得獎者提供中銀香港的實習機會及學長配對，為優秀學生提供更全面的發展支援。中銀香港一向重視家庭客戶培育下一代的需要，將持續舉辦連串FamilyMAX親子理財活動及透過「理財TrendyToo」推廣輕理財教育，讓年輕新一代不僅能拓展知識視野，更能與哈佛學人深度交流，更全面的規劃未來發展。



中銀香港個金產品總經理周國昌在今天舉行的合作啟動禮上表示：「中銀香港一直致力回饋社會，尤其重視青少年發展，透過支持不同類型的培訓、交流、導師及獎助學金項目，讓青少年獲得多元化的體驗，開拓眼界，培養技能。本行透過與哈佛大學香港校友會教育基金的合作，期望能為香港的下一代提供更優質的教育資源，助其及早設立目標；而所提供的實習機會及系列專屬活動亦有助青少年樹立理財及職業規劃意識，為未來發展奠定基礎。本行與哈佛大學香港校友會教育基金將繼續加強合作，支援下一代的成長發展。」



哈佛大學香港校友會教育基金行政總監李智滔表示：「我們衷心感謝中銀香港對獎學金的慷慨贊助，這不僅是對本會教育基金的肯定，更是對推動本地教育及人才發展的積極貢獻。這次合作，讓我們與擁有共同理念的中銀香港攜手，為香港的年輕人創造更多機會，拓展知識視野，同時支援下一代發展。」



「中銀香港x哈佛大學香港校友會教育基金合作啟動禮」舉行了專題論壇，立法會議員（教育界）朱國強（左二）、哈佛大學香港校友會教育基金行政總監李智滔（中）、投資者及理財教育委員會創新及夥伴合作總監黃樂心（右二）及中銀香港人力資源部副總經理鄭碧玲（左一）擔任講者，一起探討年輕人未來的發展。

此外，合作啟動禮亦舉行了專題論壇，立法會議員（教育界）朱國強、哈佛大學香港校友會教育基金行政總監李智滔、投資者及理財教育委員會創新及夥伴合作總監黃樂心及中銀香港人力資源部副總經理鄭碧玲擔任講者，一起探討年輕人未來的發展。



「哈佛圖書獎」由哈佛校友於 1910 年創立，並由哈佛大學香港校友會在2004年引入香港，志在表彰品行優良及學業優秀的中學生，為年輕學生提供了解哈佛的機會。各校的「哈佛圖書獎」得主可參與競逐「哈佛圖書獎獎學金」，前往哈佛大學參加為期七週的暑期課程。今屆「哈佛圖書獎」現已接受報名，詳情請瀏覽：www.harvardbookprizehk.org。



