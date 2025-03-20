九興二零二四年純利增21% 再次超額達成三年規劃目標

全年股息升至171港仙，包括超額現金回報計劃的額外特別股息每股56港仙

出貨量增加8.2%

經營利潤增加15.7%至1.845億美元

經營利潤率由去年的10.7%增至11.9%

純利增加21.2%至1.701億美元

強健淨現金狀況達4.176億美元，較二零二三年十二月三十一日的2.874億美元增加45.3%

建議派發末期股息每股50港仙及來自超額現金回報計劃的額外特別股息每股56港仙。二零二四年全年股息合共為171港仙

香港 - 二零二五年三月二十日 – 領先的優質鞋履和皮具開發及製造商（「九興」或「本集團」；香港聯交所股份代號：1836）今日公佈截至二零二四年十二月三十一日止年度業績。於二零二四年，本集團連續兩年超額完成集團三年規劃設定的兩大目標 – 實現了10%的經營利潤率和除稅後利潤年增長率達低十數百分比。收入增長3.5%達至15.451億美元，而出貨量增長8.2%達5,300萬雙，由本集團運動及時尚鞋類所帶動。本集團鞋履產品平均銷售價格（「平均售價」）按年同比下降，乃由於平均售價較低的運動產品佔比較高以及原材料價格下調所致。本集團全年經營利潤率（扣除金融工具之公平值變動前）擴大至11.9%，二零二三年為10.7%。本集團乃透過執行專注於吸引新客戶並與之共同成長的戰略舉措實現這一佳績，這使本集團能夠擴大並多元化客戶組合，以及優化產能的重新配置。利潤率亦因經營槓桿效益提高與營運效率改善而有所提升。基於上述因素，本集團純利增加21.2%至1.701億美元。除去與Lanvin Group投資有關之公平值變動淨額，本集團錄得經調整純利1.712億美元（二零二三年：1.476億美元）。本集團經調整純利率為11.1%（二零二三年：9.9%）。本集團實現投入資本回報率（ROIC）顯著提升，於二零二四年達21.6%，是二零一九年所達成10%的ROIC的兩倍多。此成果得益於強勁的營運資金優化及效率，以及注重嚴謹的資本支出及投資回報的最大化。本集團仍嚴格管控營運資本運用情況及現金流。於二零二四年十二月三十一日，本集團淨現金狀況為4.176億美元，與二零二三年十二月三十一日的淨現金狀況2.874億美元相比增加45.3%。約1億美元現金已預留用於完成在印尼建立的新運動鞋工廠，1.8億美元則預留用於二零二四年八月本集團所宣告的股東超額現金回報計劃。於二零二四年十二月三十一日，本集團的淨資本負債率為 -37.4%，而於二零二三年十二月三十一日為 -26.9%。經考慮本集團自由現金流情況、強健的現金水平，以及已預先撥資的資本開支項目後，董事會已建議派發末期股息每股普通股50港仙，連同中期股息每股普通股65港仙，本公司派息率維持在相比其經調整純利約71%的通常水平。本集團亦欣然宣佈特別股息每股普通股56港仙。該特別股息履行本集團於二零二四年八月所宣告之超額現金回報計劃的承諾，即自二零二四年至二零二六年間除約70%的通常派息率外，每年向股東返還6,000萬美元。因此，截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年股息為每股普通股171港仙。二零二四年亦標誌本集團提升市場地位及投資者吸引力的多個里程碑。本集團成為恒生綜合指數（HSCI）的成份股，足證本集團的市場地位不斷提升。此外，本集團亦獲准納入滬港通及深港通計劃，為集團在中國內地的股東提供直接買賣股份的渠道，並拓闊股票流通量的機遇。於二零二五年，本集團可能會面臨一些宏觀經濟挑戰及地緣政治的不確定性，但隨著集團向具優越表現的高端時尚類別客戶增加出貨量，並開始向運動類別的新客戶發貨，這些不利因素將被部分抵消，並將有助二零二五年整體出貨量適度增長。本集團將繼續優化奢華及高端時尚兩產品類別的產能分配，同時，本集團非運動鞋履製造設施將繼續以接近飽和的使用率運營。二零二五年本集團的首要任務在逐步提升印尼梭羅市及孟加拉新廠的產能，同時維持產品高品質水平。這一穩健擴張措施與本集團的長期戰略一致，旨在確保高質量增長的同時也能提升集團取得高利潤產品訂單的能力。儘管本集團預計利潤增長速度將有所放緩，但有信心再次實現三年規劃所設定的10%經營利潤率及低十數百分比除稅後利潤複合年增長率的目標。表示：「雖然消費意欲轉弱，我們仍在擴大產能以滿足多元化客戶群的穩健需求。儘管美國上調對中國的貿易關稅可能會為市場帶來挑戰，但是我們大多數客戶已利用我們多元化生產基地在多個國家進行生產，並同時採用『中國產銷』的生產策略，這將減輕對我們業務的潛在重大影響。」表示：「三年規劃所列的目標已基本實現，包括強化品類組合、改善營運資本，以及增強成本效益，二零二五年我們的首要目標在於確保優質的增長。我們始終致力於為股東以及所有其他持份者創造價值。」