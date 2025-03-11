亞信科技公佈2024年全年業績 實現全年利潤優於上年度

建議宣派末期股息每股0.252港元及特別股息每股0.16港元

公司依靠成熟的成本管控机制，成本得到控制，毛利率基本保持稳定。淨利潤約為人民幣5.16億元，實現全年利潤優於上年度。淨利潤率增長1.3個百分點至7.8%，保持良好和健康的盈利能力。

降本增效和成本管控舉措成效顯著，毛利率保持穩定水平之37.4 %。

整體營業收入約為人民幣66.46億元。三新業務1收入為人民幣25.99億元，佔總收入比重達約39.1%，比上年增長2.4個百分點。

高度重視股東利益和回報，建議派發末期股息每股0.252港元，末期股息派息率為淨利潤的40%，並宣派特別股息每股0.16港元。2024年度股息合計為每股0.412港元。

2025年公司將堅持穩中求進的發展策略，夯實通信主業基礎，確保業務基本盤穩定。

在坚定推进三新业务的发展的基础上，聚焦佈局三大增长点：AI大模型交付業務、5G專網與應用、數智運營，推動公司實現更高質量發展。

香港 - 2025年3月11日 -（「亞信科技」或「本公司」，連同附屬公司，統稱為「本集團」香港交易所股份代號：01675）公佈其截至2024年12月31日年度之全年業績。2024年，公司堅持深化戰略轉型，強化結合人工智能、大數據等技術創新能力賦能行業和數字化轉型，持續推進在各應用領域的業務佈局。但受企業客戶，特別是運營商客戶，自身增長壓力而持續大幅縮減成本的影響，營業收入為人民幣66.46億元，同比下降15.8%。其中三新業務收入達約人民幣25.99億元，同比下降10.3%，佔收入比重提升至39.1%，比上年增長2.4個百分點。應對傳統業務轉型，公司通過AI工具提升交付效率、加強集中採購和一站式公務消費平台全覆蓋等各種降本增效舉措，成本管控成效顯著，毛利率為37.4 %，保持穩定。淨利潤約為人民幣5.16億元，淨利潤率提升至7.8%，比上年增長1.3個百分點，依然保持較好的盈利能力。董事會高度重視股東利益和回報，在充分考慮公司業務發展、盈利狀況、現金流水平後，建議派發2024年末期股息每股0.252港元，派息率為淨利潤的40%，並宣派特別股息每股0.16港元。2024年度股息合計每股0.412港元。2024年，公司持續深耕通信、汽車、消費、金融等行業，並作為核心ISV與火山引擎深度合作，並構建基於企業微信的全生命週期私域運營平台，打造線上線下一體化運營體系；此外，公司通過模式創新和構建「AI+大數據」優勢，在汽車、消費、金融等行業實現大幅增長。2024年數智運營業務收入企穩回升，實現收入約人民幣11.06億元，同比上升0.4%，佔總收入比重為16.6%，按結果及分成付費模式的收入佔數智化運營業務收入25.4%。公司將加速推進按結果付費模式的規模化發展，致力於成為按結果付費模式的行業領軍企業。2024年，公司持續以5G、大數據、AI等創新技術賦能，聚焦能源、交通、政務等重點行業，打造行業化產品和解決方案，把握垂直行業數字化、智能化轉型升級機會。公司在垂直行業市場重點聚焦發展5G專網與應用、大模型應用與交付兩大領域。截至2024年底，公司5G專網累計出貨核心網50套，基站超2.1萬台。公司將通過提供定制化的5G專網產品和行業解決方案，打造差異化競爭優勢，力爭成為5G專網領域的頭部企業。垂直行業業務拓展大客戶訂單規模較大，收入規模受個別訂單影響較大，呈現較大的波動性。公司更加注重發展節奏和質量的平衡把控，依靠公司成熟的訂單質量准入流程，精准識別主動放棄高風險大額政企訂單超人民幣10億元。同時，2024年該部分業務受核電5G專網建設週期調整，收入由人民幣9.65億元下降至人民幣6.76億元，佔公司整體收入比重為10.2%。亞信科技在大模型交付業務領域起步早、落地最快，與國內頭部雲計算和大模型廠商建立了長期合作關係，在200餘個項目中總結沉澱了具備核心競爭力的交付工具集合，並有每年大量各類大模型交付業務鍛煉的成熟團隊和管理經驗，形成亞信特色的大模型交付體系「一套方法論+一組工具集+一支專業團隊」。公司通過高度定制化的大模型業務，為具備業務代表性的行業頭部客戶解決大模型複雜應用場景落地，定義業務實現邏輯和標準，構建行業和技術護城河；長尾客戶以標品銷售等方式，保證持續的項目收入和利潤來源。通過與阿里雲、火山引擎、百度智能運、DeepSeek等領先雲廠商、大模型廠商的戰略合作，公司構建了覆蓋政企、能源、金融、交通等垂直領域的行業大模型端到端解決方案。公司將堅定貫徹成為大模型交付頭部企業的發展戰略，依託自身的技術積累優勢和與主要基礎大模型廠商的緊密合作關係為大模型應用的發展做出積極貢獻。在6G到來之前，通信行業整體投資持續處於週期低谷，公司傳統BSS業務面臨轉型升級需求，以降本增效應對傳統業務收入下降，以科技創新和客戶拓展增加新的收入來源。2024年，BSS業務收入約為人民幣39.48億元，同比下跌19.1%；OSS業務收入約為人民幣8.18億元，同比輕微下跌1.8%。在業務發展上，公司將「AI+」、「大模型+」等創新技術引入傳統業務以應對挑戰，並在AI注智領域取得顯著突破，AI大模型相關項目總數突破100個，業務覆蓋範圍持續擴大。同時，公司引入DeepSeek V3、R1基座模型，深度注智業務支撐系統，淵思大模型產品體系全棧適配DeepSeek並上線運營，實現了「國產大模型+算力+大模型服務+垂直場景」的閉環。在客戶拓展方面，公司成功獲取HKT（香港電訊）重要項目，並承接東南亞某運營商項目，進一步拓展了海外市場。同時，成功突破中國聯通OSS市場，實現多省破冰，在中國移動OSS市場實現多省份的零突破，充分展現了公司在OSS領域的競爭優勢和業務拓展能力。表示：「展望2025年，公司將堅持穩中求進的發展策略，一方面夯實通信主業基礎，確保業務基本盤穩定；另一方面，在堅持推進三新業務發展的基礎上，聚焦佈局三大增長點：AI大模型交付業務、5G專網與應用、數智運營，推動公司實現更高質量發展。」在傳統業務領域，公司將通過優化作業模式、創新管理模式和減員增效實現精細化運營，顯著提升成本效益，確保傳統業務盈利能力。具體將深度整合AI及大模型技術，全面升級業務支撐系統智能化水平，重點推進客戶聯合創新及研發合作、支撐系統集中化集約化建設、M域國產化替代以及新客戶市場開拓，有效緩解BSS業務下行壓力；在OSS業務方面重點佈局網絡集中化集約化運營、「AI╱大模型╱智能體+」技術應用、OSS細分市場資源整合以及網絡設備業務拓展，通過持續提升技術能力和市場滲透率進一步擴大市場份額。在AI大模型交付業務，公司將深化與阿里雲、百度智能雲、火山引擎等頭部基礎大模型廠商的戰略合作，通過資源整合與優勢互補，協同開拓大模型應用市場，致力於行業頭部企業。公司將重點完善大模型交付平台建設，優化交付工具鏈，創新交付方法論，持續鞏固在交付規模、質量管控和成本優化等方面的核心競爭優勢，構建高技術門檻的差異化競爭力。在5G專網與應用領域，公司將深化「5G+AI」技術融合，鞏固核電、新能源、礦山等優勢行業的市場領先地位，持續擴大5G專網解決方案的市場份額。同時，積極拓展電網、石油石化、機場、港口等新興應用場景，通過提供定製化的5G專網產品和行業解決方案，打造差異化競爭優勢，力爭成為5G專網領域的頭部企業。公司將通過技術創新和場景深耕，構建完整的5G專網產業生態，實現市場覆蓋的持續擴張。在數智運營業務領域，公司將聚焦通信、汽車、消費、金融等重點行業，持續強化數據治理、模型算法和場景應用能力，深化與火山引擎、瓴羊、騰訊等戰略合作夥伴在AI和大數據領域的協同創新，充分發揮「AI+大數據」技術優勢，加速推進按結果付費模式的規模化發展，致力於成為按結果付費模式的行業領軍企業。