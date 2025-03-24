亞太地區辦公室裝修成本壓力緩解，承包商情緒總體樂觀

在亞太區辦公室裝修成本最高的20個市場中，大中華區佔據6席

香港排名上升四位，成為亞太地區第五大昂貴的裝修成本市場，在大中華區依然是裝修成本最高的市場

排名

城市

平均成本



美元/平方英尺

1

東京

195

2

大阪

191

3

名古屋

187

4

坎培拉

172

5

香港

160

6

奧克蘭

158

7

首爾

156

8

悉尼

153

9

墨爾本

150

10

布里斯班

146



排名

城市

傳統風格



(每平方英尺美元)價格)

流行風格



(每平方英尺美元)

領先風格



(每平方英尺美元)

1

香港

96

160

257

2

臺北

61

110

202

3

北京

68

100

150

4

上海

70

96

164

5

深圳

68

94

156

6

廣州

65

92

156



香港 - 2025年3月24日 - 享譽全球的房地產服務和諮詢顧問公司戴德梁行近期發佈報告《2025年亞太地區辦公空間裝修成本指南》。報告顯示，儘管亞太地區主要城市的辦公室裝修成本持續上升，但增速有所放緩。戴德梁行報告顯示，亞太地區的裝修成本從最昂貴的東京每平方英尺195美元到最便宜的雅加達每平方英尺58美元不等。在大中華區，香港的裝修成本為每平方英尺160美元，北京為100美元，上海為96美元。與往年相似且符合市場預期的是日本城市依然是亞太區裝修成本最高的市場，而東南亞城市則是裝修成本最低的地區。雖然市場和當地貨幣存在一定波動，但每平方英尺以美元計算的裝修成本從高到低排名基本保持不變，儘管部分市場之間的差距有所縮小。值得注意的是，受到美元走強及港幣聯動的影響，香港在亞太區的排名從第九位躍升至第五位，超過了奧克蘭、首爾、悉尼和墨爾本。表示：「各地裝修成本的變化主要受各市場經濟前景和相關辦公室租賃活動影響。整體而言，與其他地區相比，亞太區是更具擴張性的區域之一，隨著我們看到了更多的增長，承包商的市場情緒也更為樂觀。從承包商情緒和實際成本來看，近年來的價格壓力似乎已經得到緩解，原材料價格正在下降，而勞動力市場的緊張局面將繼續推動一定程度的工資通脹。」以當地貨幣計算，北亞城市（包括東京、首爾和大阪）的裝修成本通脹最高，約為16%，其次是澳洲，平均漲幅為11%。印度大多數城市的通脹率穩定在3%左右。相比之下，中國大陸經濟增長放緩，承包商的定價調整能力受到了制約。在國內經濟成長步伐放緩，以及國際貿易衝突態勢加劇的雙重背景下，租戶在辦公室租賃決策過程中展現出更為審慎的態度。同時，建築工程市場持續經歷結構性調整，CPI（居民消費物價指數）長期處於低位運作狀態。中國一線城市的辦公室裝潢價格與上一年相比出現了一定幅度的下滑，相關數據在2025年的報告中得以體現。