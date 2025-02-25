亞洲五金展覽會 Asian Hardware Online Exhibition 2025 盛大展出，驅動亞洲五金產業新商機

台北，台灣 - 2025年2月25日 - 亞洲五金展覽會 (Asian Hardware Online Exhibition 2025) 將於 2025 年 2 月 25 日盛大開幕，採取創新的虛實整合模式，展期持續至 2025 年 5 月 31 日。此次展會匯聚亞洲頂尖供應商與進出口商，為參展企業提供前所未有的品牌曝光與商機拓展平台。自 2022 年首屆展會以來，AsianNet 亞洲網路與 TradeAsia 亞洲貿易網 (www.e-tradeasia.com) 聯合主辦此跨國貿易盛會，成功吸引了國際買家並持續為參展廠商創造佳績。2025 年展會規模進一步擴大，將與多場國際知名展會同步舉行，包括墨西哥國際五金暨手工具大展 (Mexico City)、全美五金展、德國斯圖加特螺絲展、俄羅斯國際五金工具、室內裝修暨建材大展等。此次展會長達三個月的展期，不僅為國際買家提供多元選擇，也便於進行全面比對與集中採購。





本次展會邀請數十家亞洲知名供應商參展，展示產品範疇廣泛，涵蓋通用五金、門窗五金、家具五金、櫥櫃五金、衛浴五金、水暖五金、衛生潔具及水暖、衛浴及配件、鎖具及保險箱、手動工具、電動工具及配件、氣動及氣動工具、液壓工具、量具及量具、建築器具、建築材料、建築工具、 戶外家具、燈飾及照明、工具零件及配件、螺絲、緊固件及釘子、油漆及塗料、膠粘劑及密封劑、電池、電線、電纜和電纜組件、農業和園藝工具、車輛設備和工具、汽車配件、通用工業設備、機床、金屬加工機械、工業配套機械、物流供應、工作場所安全產品、消防和安全產品及環境設備等多達數十項大類，展出上千款最新產品與創新設計。無論是專業性還是產品多樣性，均可滿足業界人士的多樣化需求，為參觀者呈現一場豐富且專業的視覺盛宴。



展會專頁網址：

https://www.etradeasia.com/online-show/37/Asian-Hardware-Online-Exhibition-2025.html



雖然全球疫情逐漸緩解，但國際旅行及展會實體參與仍受多方限制。亞洲五金展覽會提供多元化的線上展示方案，包括展會專頁、電子型錄及虛擬展場，並與 TradeAsia 亞洲貿易網深度整合，讓國際買家能輕鬆瀏覽展會內容，同步探索供應商資訊並進行採購詢價。透過 TradeAsia 的全球影響力，展會的市場推廣效應將進一步放大，為參展廠商帶來更多跨國商機。



作為亞洲領先的 B2B 國際貿易平台，TradeAsia 亞洲貿易網 (www.e-tradeasia.com) 自成立以來，致力於為全球買家與供應商提供專業的商務媒合服務。目前擁有數百萬全球會員、超過六十萬家供應商及數百萬項最新商品，每日吸引來自世界各地的專業買家進行搜尋與合作洽談。TradeAsia 更與全球數百個貿易實體建立深度合作關係，透過聯合行銷與資源共享，協助供應商大幅提升國際市場影響力。



2025 年，我們將進一步加強全球推廣力度，助力亞洲五金產業供應商於國際市場中發光發熱，攜手創造全新商業契機。