亞洲工業展覽會 Asian Industrial Online Exhibition 2025 盛大開展：連結亞洲製造動能，搶攻全球工業商機

台北，台灣 - 2025年3月31日 - 由 TradeAsia 亞洲貿易網 (www.e-tradeasia.com) 主辦，與 AsianNet 亞洲網路共同策劃的 「亞洲工業展覽會 Asian Industrial Online Exhibition 2025」 於 2025 年 3 月 31 日正式開展，展期長達四個月至 7 月 31 日，採虛實整合方式舉行，並全面串聯全球供應鏈與國際買主。本展自2022年首度推出以來，即深受全球買家與參展廠商肯定，成效卓著，成為亞洲地區最具潛力的線上工業展之一。





本次展會特別邀請來自全球數十家頂尖工業製造品牌與供應商共同參展，並結合 TradeAsia 的龐大會員基礎與全球推廣資源，全面展出橫跨機械設備、加工技術、測試儀器、電機電子、工業自動化、包裝設備等關鍵領域的上千項創新產品與技術方案。展品類別涵蓋：



軸承、鑄造、成型加工、通用工業設備、機械部件、金屬加工機械、物料搬運、印刷機械、模具零件、壓力與溫濕度測量儀器、機電元件、工業電腦與電源系統、包裝機械等，完整滿足製造業上下游供應鏈的多元需求。



展會專頁網址：

https://www.etradeasia.com/online-show/40/Asian-Industrial-Online-Exhibition-2025.html



在後疫情時代，雖然國際貿易逐步回溫，但實體出國參展仍受限。透過本次線上展會，台灣廠商不僅能節省參展成本，還能跨越時區與國界，直接面對全球買家，迅速累積曝光與詢問量。展會期間還將搭配全球性行銷推廣計畫，與眾多國際媒體同步曝光，協助參展商快速搶占全球市場先機。



此外，展期與德國漢諾威工業展、法國全球工業展、北美自動化技術展、日本關東製造週等國際大展同步，讓全球買家能一次整合採購計畫，台灣企業更應把握此國際曝光契機，作為推廣產品、接觸新客戶的絕佳通路。



TradeAsia 亞洲貿易網 (www.e-tradeasia.com) 擁有超過 60 萬家供應商會員、數百萬商品、每日穩定買家流量，並與世界各地的貿易組織、產業協會保持密切合作。展會整合 TradeAsia 的數位行銷資源，提供參展商專屬展頁、電子型錄與買家詢價服務，有效放大品牌聲量，為企業開拓跨國訂單鋪路。



展望 2025，我們誠摯邀請工業領域的企業與潛在買家積極參與本次展會，不論是尋找國際買家、開拓行銷通路或汲取產業趨勢，亞洲工業展覽會都是您不可錯過的重要舞台。



如需進一步了解展會服務內容與參展資訊，歡迎造訪：

https://tw.asiannet.com/zh-tw/page-2338/亞洲貿易展服務.html



