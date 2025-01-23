亞洲文具及辦公用品展覽會 Asian Stationery & Office Products Online Exhibition 2025 盛大登場，打造亞洲文具貿易新標竿

台北，台灣 - 2025年1月23日 - 亞洲文具及辦公用品展覽會 (Asian Stationery & Office Products Online Exhibition 2025) 採取創新的虛實整合模式，於2025年1月23日至7月4日隆重舉辦，匯聚亞洲頂尖供應商與進出口商，為參展企業提供前所未有的品牌曝光與商機拓展機會。此跨國貿易盛會由 AsianNet 亞洲網路與 TradeAsia 亞洲貿易網 (www.e-tradeasia.com) 聯合主辦，自2022年首屆展會以來，已締造卓越成果，成功吸引國際買家，並持續為參展廠商創造佳績。2025年展會規模再度擴大，為期近六個月的展期，將同步與多場國際知名展會如印度國際文具及辦公用品展覽會、台灣國際創意禮品文具展 (DG Taiwan)、香港貿發局香港禮品及贈品展、東京國際文具、紙製品 & 辦公用品展 (ISOT Tokyo 2025) 等展會時間接軌，為國際買家提供多元選擇，方便進行全面比對與一次採購。





本次展會邀請數十家亞洲知名供應商參展，展示產品範疇廣泛，涵蓋工藝美術品、美術繪圖用品、書包及文具或筆電周邊包、裝訂及裁剪、電腦配件及周邊、電腦輸入設備、桌面用品、教育用品、節慶及派對用品、禮品套裝、禮品包裝及配件、辦公設備、辦公家具、辦公廚房、辦公文具、紙張和紙製品、造紙機械、印表機用品、促銷產品、出版用品、書寫用品等多達數十項大類，展出上千款最新產品與創新設計。無論是專業性還是產品多樣性，均可滿足業界人士的多樣化需求，為參觀者呈現一場豐富且專業的視覺盛宴。



展會專頁網址：

https://www.etradeasia.com/online-show/36/Asian-Stationery-Office-Products-Online-Exhibition-2025.html



雖然全球疫情逐漸緩解，但國際旅行及展會實體參與仍受多方限制。ASOP 2025 提供多元化的線上展示方案，包括展會專頁、電子型錄及虛擬展場，並與 TradeAsia 亞洲貿易網 深度整合，讓國際買家能輕鬆瀏覽展會內容，同步探索供應商資訊並進行採購詢價。透過 TradeAsia 的全球影響力，展會的市場推廣效應將進一步放大，為參展廠商帶來更多跨國商機。



作為亞洲領先的 B2B 國際貿易平台，TradeAsia 亞洲貿易網 (www.e-tradeasia.com) 自成立以來，致力於為全球買家與供應商提供專業的商務媒合服務。目前擁有數百萬全球會員、超過六十萬家供應商及數百萬項最新商品，每日吸引來自世界各地的專業買家進行搜尋與合作洽談。TradeAsia 更與全球數百個貿易實體建立深度合作關係，透過聯合行銷與資源共享，協助供應商大幅提升國際市場影響力。



2025年，我們將進一步加強全球推廣力度，助力亞洲文具及辦公用品供應商於國際市場中發光發熱，攜手創造全新商業契機。



