亞洲最大共享充電器租借服務品牌CHARGESPOT贊助中國香港足球代表隊 成為香港足總能量夥伴

是次合作將科技與運動結合，為港隊球員、球迷及廣大市民注入新動力

霍啟山先生JP與鄭煒燕女士欣然宣佈CHARGESPOT將贊助港隊，成為香港足總能量夥伴，並與中國香港代表隊球員代表（左至右）陳肇鈞、顏卓彬及鐘樂安一同合照。

CHARGESPOT與足總合作推出的港隊球員特別版充電器，印有港隊球員陳肇鈞的肖像。

香港 - 2024年11月29日 - 中國香港足球總會（足總）欣然宣佈，中國香港代表隊（港隊）獲得共享充電器品牌CHARGESPOT鼎力支持，在2024至2025年度贊助港隊，成為香港足總能量夥伴。贊助計劃旨在增加港隊資源的同時，透過品牌合作進一步提升大眾對本地足球和足球運動員的認知度和關注。除了資金贊助，CHARGESPOT將會推出港隊球員特別版充電器，讓球迷透過租借充電器為喜愛的球員打氣。香港市民翹首以待的啟德體育園即將開幕，CHARGESPOT計劃在園區範圍安裝充電器租借站，讓足球及運動愛好者能夠隨時隨地為設備充電，時刻與世界保持連結。隨著新賽季來臨，球迷將會在即將舉行的比賽中看到CHARGESPOT的品牌標誌，享受特別優惠，並參與場內精彩活動。足總為雙方的合作舉行新聞發佈會，出席嘉賓包括足總主席霍啟山先生JP，CHARGESPOT行政總裁及聯合創辦人鄭煒燕女士，以及港隊球員代表陳肇鈞、顏卓彬及鐘樂安。足總主席霍啟山JP對港隊獲便攜式充電器贊助感到興奮：「我們非常高興宣佈港隊獲得CHARGESPOT的支持，是次的商業合作彰顯了企業界對香港足球的支持與信心。我們相信這份贊助將進一步激勵隊員的士氣，成為我們球隊在國際賽場上的動力，為球迷帶來更精彩的表現。感謝所有支持我們的企業和球迷，希望大家繼續關注和支持香港足球的發展。」CHARGESPOT行政總裁及聯合創辦人鄭煒燕女士表示：「我們十分高興與香港足球總會合作，支持香港球隊和球員，成為這項凝聚人心、聯繫社區的運動的一份子。CHARGESPOT作為一間扎根香港的科技企業，很高興能夠將我們對科技的熱衷與香港市民對足球的熱愛合二爲一，為球迷帶來嶄新的體驗，讓他們能夠與我們的產品、球隊及喜愛的球員互動。我們期待與足總攜手合作，將我們的品牌、充電技術和更多驚喜帶給場內外的球迷。」CHARGESPOT於2017年在香港成立，是本地最大共享充電器品牌。於全港設有超過 5,000個租借站，遍佈各區便利店、商場、主題樂園、酒店、食肆、零售店及娛樂場所等等。