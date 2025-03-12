亞洲汽機車零配件展覽會 Asian Auto & Motorcycle Parts Online Exhibition 2025：打造汽車與摩托車配件行業的全球商業橋樑

台北，台灣 - 2025年3月12日 - 亞洲汽機車零配件展覽會 (Asian Auto & Motorcycle Parts Online Exhibition 2025) 將採取虛實整合模式，並專注於亞洲供應商、進口商及出口商。展會將於 2025年3月12日 正式開幕，並持續至 2025年7月31日，為參展廠商提供豐富的品牌曝光機會。自 2022年首次舉辦以來，此跨國貿易盛會由AsianNet 亞洲網路與TradeAsia 亞洲貿易網 (www.e-tradeasia.com) 聯合主辦，取得了顯著的成果，不僅為參展商帶來豐厚的商機，也在買家質量和參展效果上表現優異。2025年展會將進一步擴大規模，展期延長至五個月，並與全球頂尖的國際展會同步進行，包括 亞洲（新加坡）輪胎展覽會、美國最大卡車暨零配件展 (MATS)、荷蘭國際汽車零部件再製造展、韓國國際汽車製造暨車用電子展 (AWK)、義大利汽車零配件、輪胎及工具展等等。這些展會的時間安排將有助於創造集體聲勢，使國際買家能夠輕鬆比較產品，並進行一次性採購，提供無與倫比的便利。





亞洲汽機車零配件展覽會由TradeAsia亞洲貿易網主辦，邀請來自各地的數十家汽機車零配件供應商參展，展示最新的技術與創新產品。展覽涵蓋的產品類別廣泛，包括汽車配件、汽車電氣系統、車用電子、汽車維修、汽車零件、汽車安全與安保產品、摩托車配件、摩托車零件、車輛設備與工具、新能源汽車、新能源汽車零件與配件等。展會將展示超過千款先進產品與設備，無論從專業性還是產品多樣性來看，都能滿足業界人士的各種需求，為參觀者呈現一場豐富且專業的視覺盛宴。



展會專頁網址：

https://www.etradeasia.com/online-show/39/Asian-Auto-Motorcycle-Parts-Online-Exhibition-2025.html



當前全球疫情逐步緩解，但國際旅行及展會的實體參與仍受限。為此，亞洲汽機車零配件展覽會提供多元化的線上展示方案，涵蓋專屬展會頁面、電子型錄及虛擬展場，並與 TradeAsia 亞洲貿易網深度整合，讓國際買家能便捷瀏覽展會內容，同步了解供應商資訊並進行採購詢價。透過 TradeAsia 的全球影響力，展會的市場推廣效應將進一步擴大，為參展廠商開啟更多跨國商機。



作為亞洲領先的 B2B 國際貿易平台，TradeAsia 亞洲貿易網 (www.e-tradeasia.com) 自成立以來，專注於為全球買家與供應商提供專業的商務媒合服務。目前，TradeAsia 擁有數百萬全球會員，匯聚超過六十萬家供應商及數百萬項最新商品，每日吸引來自全球各地的專業買家進行搜尋與洽談合作。TradeAsia 更與數百家國際貿易機構建立深度合作關係，透過聯合行銷與資源共享，幫助供應商顯著提升在國際市場的影響力。



展望 2025年，我們將加大全球推廣力度，助力亞洲汽機車零配件展覽會的供應商在國際市場中脫穎而出，攜手開創嶄新的商業機會。