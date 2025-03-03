亞洲電子展覽會 Asian Electronics Online Exhibition 2025 盛大開幕，探索創新科技，掌握市場先機

台北，台灣 - 2025年3月3日 - 亞洲電子展覽會 (Asian Electronics Online Exhibition 2025) 於2025年3月3日 盛大開幕，展期長達四個月至 2025年6月30日，採取虛實整合模式，為亞洲電子供應商與進出口商提供更高效的商務交流平台。自 2022 年首次舉辦以來，此展會已在業界建立良好聲譽，成功為參展企業帶來豐富商機，並提升買家質量與貿易成效。2025 年展會將進一步擴大規模，並與全球多場頂尖電子產業展會同步舉行，包括世界行動通信大會 (MWC)、美國聖地亞哥國際線路板及電子組裝技術展覽會、慕尼黑上海電子展、德國紐倫堡電力電子系統及元器件展、以及美國國際電子自動化設計展 (DAC)。這些展會的時間安排將形成市場聯動效應，提升國際買家的關注度，讓亞洲電子展覽會的參展商能夠獲得更多來自全球的商業機會。





亞洲電子展覽會的主辦方 TradeAsia 亞洲貿易網 (www.e-tradeasia.com) 邀請數十家電子供應商參展，展示涵蓋多個電子領域的先進技術與創新產品。參展廠商及產品分類囊括：主動元件、終端連接器、消費電子配件及零件、EL產品、電子元件、電子配件和供應、電子數據系統、電子生產設備、光電子測定位置系統、被動元件、PCB & PCBA、無線和物聯網、汽車電氣系統、汽車電子、汽車安全產品、電池、充電器、調節器、變壓器等。預計展出上千款最新設備與技術方案。無論是尋找新供應鏈、拓展海外市場，還是提升品牌曝光，亞洲電子展覽會都將成為電子產業人士不可錯過的重要平台。



展會專頁網址：

https://www.etradeasia.com/online-show/38/Asian-Electronics-Online-Exhibition-2025.html



在全球經貿環境持續變動的情況下，國際展會的實體參與仍面臨挑戰，因此亞洲電子展覽會提供多元化的線上展示方案，讓企業即使無法親臨現場，也能輕鬆參與全球貿易合作。透過專屬展會頁面、電子型錄以及虛擬展場，買家可以隨時瀏覽展會內容，並透過 TradeAsia 亞洲貿易網的深度整合，快速獲取供應商資訊，進行即時洽談與採購詢價。憑藉 TradeAsia 亞洲貿易網的全球影響力，展會將全面提升市場曝光，讓參展企業觸及來自世界各地的買家，創造更多跨國商機。



作為亞洲領先的 B2B 國際貿易平台，TradeAsia 亞洲貿易網 (www.e-tradeasia.com) 自成立以來，致力於為全球買家與供應商提供專業的商務媒合服務，目前已累積數百萬名全球會員，涵蓋超過六十萬家供應商與數百萬項最新商品，每日吸引來自世界各地的專業買家進行搜尋與洽談合作。透過與國際貿易機構的緊密合作，TradeAsia 不僅提升了供應商在國際市場的影響力，也為電子產業的發展帶來更多成長動能。展望 2025 年，TradeAsia 將加強全球推廣力度，為參展供應商打造更具競爭力的國際舞台，助力企業在全球市場中脫穎而出。