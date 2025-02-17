仁和體檢推出檢驗產前唐氏綜合症優惠

準確率高達99%香港 - 2025年2月17日 - NIPD Zplus 無創性胎兒染色體異常產前檢測技術適用於懷孕10週以上的孕婦，是一種非入侵性胎兒染色體非整倍體檢測技術。NIPD Zplus 檢測只需抽取孕婦10ml外週血，提取胎兒的游離DNA，通過新一代DNA測序技術並結合生物信息分析，得出胎兒發生染色體非整倍體 (如唐氏綜合症)的風險率。
具備國家級認證的NIPD檢測產品
香港檢測，CFDA認證項目，包括T21唐氏綜合症、T18愛德華氏綜合症、T13帕陶氏綜合症檢測
- 六種常染色體三倍體綜合症檢測
- 四種性染色體異常檢測
- 84種染色體缺失綜合症檢測
- 超大型分析數據庫：超過1,000,000案例
- 檢測臨床實驗室獲香港CAP認證
- 準確高達99%
NIPD Zplus適用對象
- 35歲或以上的高齡孕婦
- 血清篩查顯示高風險的孕婦
- 試管嬰兒或習慣性流產的孕婦
- 不適合接受羊水穿刺或臍血穿刺的孕婦
- 懷孕10週以上的孕婦
- 適用於雙胞胎的孕婦
費用：HKD11,440
香港仁和體檢 [銅鑼灣]
香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心3401-03室
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