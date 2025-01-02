佳能香港委任李冠德為新任行政總裁

香港 - 2025年1月2日 - 佳能香港有限公司（佳能香港）欣然宣布，由即日起委任李冠德先生（Gary Lee）為佳能香港行政總裁。
李先生擁有超過30年的會計和金融工作經驗，於1997年加入佳能香港，歷年獲集團委任多個高級管理職務，於不同業務及地域均有廣泛涉獵，奠定了堅實的管理基礎。李先生將帶領公司在香港、澳門及大灣區的整體業務營運。
他表示：「佳能香港扎根香港逾50年，多年來憑藉香港鄰近澳門及大灣區的獨特地理優勢，積極拓展本地及跨境業務，驕人成績有目共睹，實有賴客戶和合作夥伴的信任和支持。我非常期待與優秀的團隊合作，繼續透過創新影像科技和智能商務方案協助客戶全方位數碼轉型。同時我們將貫徹『共生』的企業理念，與各界持份者攜手履行企業社會責任，為社會創造更多價值，邁向可持續發展的未來。」
李先生於1992年畢業於香港浸會大學工商管理學系，於1997年加入佳能香港並負責財務及會計工作，其後於2012年獲得香港中文大學高級管理人員工商管理碩士學位。李先生銳意提倡數碼科技革新，於提升各部門的營運績效及促進數碼轉型方面往績卓著。
於2011年，李先生晉升為高級總監，主理香港、澳門、台灣、菲律賓及蒙古的財務及會計、資訊科技、供應鏈管理和法律及合規事務。於2017年至2024年，李先生出任佳能印度分公司副總裁及首席財務官，負責管理財務、法律、企業傳訊、政府關係及中央採購。憑藉其卓識洞見和國際視野，李先生將帶領團隊推動業務增長，於急速發展及轉變的行業中保持競爭力。
關於佳能香港有限公司
佳能總公司（TSE:7751 / NYSE:CAJ）於1937年於日本創立，其前身東京精機光學研究所於1934年生產日本首部35mm焦平面快門相機Kwanon。佳能總公司成立後，將業務推廣至打印機及影印機，並先後於1970年推出日本首台影印機NP-1100，及1985年推出全球第一部噴墨打印機BJ-80。佳能在生產和研發光學影像產品方面累積了數十年豐富經驗，不斷帶領業界開發突破性產品，成為業內擁有最多光學影像專利的科技公司，同時持續推動攝影文化，並作出卓越的貢獻。時至今日，佳能業務遍佈全球，在影像產品、辦公產品以及工業產品等領域均佔有重要位置。截至2023年12月31日，佳能總公司的全球營業總額高達294.43億美元。
佳能香港有限公司（下稱「佳能香港」）於1971年成立，是佳能總公司在亞洲最早成立的海外辦事處。佳能香港為香港及澳門的客戶提供全方位影像方案，包括影像產品及方案的銷售、市場推廣及售後服務等，並於2018年成立全資子公司佳能商務科技(廣東)有限公司，為粵港澳大灣區企業提供全面智能化商業方案和專業服務。除銷售業務外，佳能香港致力實踐佳能的企業理念「共生」（Kyosei），積極推動及參與多項公益慈善及環保活動。此外，佳能香港實行國際公認的管理體系，獲得ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001及ISO 27001（佳能數碼製作中心）認證。
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