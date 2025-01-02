佳能香港委任李冠德為新任行政總裁

香港 - 2025年1月2日 - 佳能香港有限公司（佳能香港）欣然宣布，由即日起委任李冠德先生（Gary Lee）為佳能香港行政總裁。





李先生擁有超過30年的會計和金融工作經驗，於1997年加入佳能香港，歷年獲集團委任多個高級管理職務，於不同業務及地域均有廣泛涉獵，奠定了堅實的管理基礎。李先生將帶領公司在香港、澳門及大灣區的整體業務營運。



他表示：「佳能香港扎根香港逾50年，多年來憑藉香港鄰近澳門及大灣區的獨特地理優勢，積極拓展本地及跨境業務，驕人成績有目共睹，實有賴客戶和合作夥伴的信任和支持。我非常期待與優秀的團隊合作，繼續透過創新影像科技和智能商務方案協助客戶全方位數碼轉型。同時我們將貫徹『共生』的企業理念，與各界持份者攜手履行企業社會責任，為社會創造更多價值，邁向可持續發展的未來。」



李先生於1992年畢業於香港浸會大學工商管理學系，於1997年加入佳能香港並負責財務及會計工作，其後於2012年獲得香港中文大學高級管理人員工商管理碩士學位。李先生銳意提倡數碼科技革新，於提升各部門的營運績效及促進數碼轉型方面往績卓著。



於2011年，李先生晉升為高級總監，主理香港、澳門、台灣、菲律賓及蒙古的財務及會計、資訊科技、供應鏈管理和法律及合規事務。於2017年至2024年，李先生出任佳能印度分公司副總裁及首席財務官，負責管理財務、法律、企業傳訊、政府關係及中央採購。憑藉其卓識洞見和國際視野，李先生將帶領團隊推動業務增長，於急速發展及轉變的行業中保持競爭力。



