俊盟國際台灣業務敲響鑼鼓 擬收購當地支付終端服務供應商

香港 - 2025年4月17日 – 本港領先電子支付終端方案供應商俊盟國際控股有限公司（「俊盟國際」，連同其附屬公司：「本集團」；股票編號：8062.HK）欣然宣佈，旗下間接全資附屬公司俊盟國際股份有限公司（「本公司」），與台灣支付終端方案供應商聯天科技股份有限公司（「聯天科技」）主席許清宗先生訂立諒解備忘錄（「MOU」），並計劃收購部分聯天科技股份，為未來全面開展台灣市場業務作好準備。



俊盟國際主席及行政總裁勞俊傑先生（圖左）和聯天科技主席許清宗先生 出席諒解備忘錄簽署儀式。

聯天科技為台灣支付終端方案供應商，主要從事分銷電子支付終端機及周邊設備業務，並為多個主要國際品牌電子支付終端機在台灣的授權分銷商之一，其核心業務專注於向金融產業提供端到端支付方案，包括銷售電子支付終端機、系統整合、技術支援及維護服務，客戶群包括當地主要收單機構及銀行。



俊盟國際主席及行政總裁勞俊傑先生表示：「是次潛在收購標誌著集團拓展台灣市場的重要里程碑，憑藉聯天科技在當地支付終端機方案業務領域的穩固市場知識，以及良好客戶基礎，我們深信將有助加快集團推進在當地的業務開展，並能進一步鞏固集團在市場的領先地位，為更廣闊顧客群提供創新且安全的電子支付解決方案，以應對瞬息萬變的市場挑戰。」



俊盟國際一直致力拓展海外業務版圖，包括去年完成收購蒙古一家支付服務供應商部份股權，並與阿聯酋數字銀行簽訂合作諒解備忘錄，以把握全球市場，尤其是東南亞及中東地區發展機遇。此外，集團上月亦透過第三方收單服務供應商支持下，助力蒙古銀行支付卡落地香港。



