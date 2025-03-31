俊盟國際夥拍戰略合作夥伴Bonum 與蒙古銀行達成合作協議

透過易付達（亞洲）成功助力蒙古「T-Card」首次衝出海外市場香港 - 2025年3月31日 - 本港領先電子支付終端方案供應商俊盟國際控股有限公司（連同其附屬公司：「本集團」；股票編號：8062.HK）成員，俊盟國際有限公司（「俊盟國際」或「本公司」）欣然宣佈，夥拍蒙古支付服務供應商Bonum LLC，與蒙古國之中央銀行蒙古銀行達成合作。在俊盟國際技術支持及易付達（亞洲）提供收單服務下，三方成功協助由蒙古銀行發行的支付卡「T-Card」拓展至香港，並率先於香港商戶使用。
據最新資料統計，T-Card目前於蒙古市面流通的支付卡總數超過200萬張，佔整體支付卡流通數量逾四成半，而整體交易總額佔比亦超過四成。有別以往僅限於蒙古境內使用，俊盟國際與Bonum LLC為T-Card量身訂制的電子支付終端解決方案，成功將該支付卡整合於其支付系統中，以無縫連接到多款EFT-POS終端機內，並讓相關支付方式能於香港、中亞等海外市場應用。
透過易付達（亞洲）技術開發，T-Card成功首次在海外落地，並於本地部份餐廳合作夥伴中率先推出相關支付方式。當地旅客訪港只需使用T-Card付款，方便其在港消費。未來，公司逐步將T-Card拓展至本地其他商戶，滿足訪港蒙古旅客的電子支付需求。
俊盟國際主席及行政總裁勞俊傑表示：「我們十分榮幸成為蒙古銀行首間香港電子支付技術合作夥伴，並將共同加快當地數碼化轉型。在推動香港成為智慧城市的同時，亦響應港府推動跨地區電子支付之互聯互通。我們將繼續積極探索不同海外智慧城市項目，捉緊國際市場發展機遇。」除了T-Card，集團亦一直致力拓展海外版圖，包括去年與阿聯酋數字銀行簽訂諒解備忘錄，為雙方合作做好全方位準備。
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關於俊盟國際控股有限公司
俊盟國際﹙股份代號：8062﹚一直致力提供嶄新的全方位電子支付方案、支援軟件及配套設備，為港人帶來優質便利的生活方式。近年俊盟國際積極拓展海外市場，更落戶台北、馬來西亞、新加坡等國家，為不同大型客戶提供最合適的電子支付終端方案，及電子支付終端機增設特別功能，配合終端機的安裝工程統籌及維護服務，使商戶可受惠於最便利的支付方案軟硬件組合。俊盟國際的電子支付終端機服務，覆蓋本港知名餐飲集團、鐵路公司、銀行、大型連鎖店及百貨公司。詳情請到網站：www.eftsolutions.com