保柏香港攜手萬寧推出「保柏 x 萬寧藥健保障計劃」

全港首間保險公司為會員提供便捷的小病小痛藥劑師諮詢服務香港 - 2025年1月6日 - 醫療保險專家保柏香港與全港最大型健與美產品連鎖店萬寧攜手合作，推出 「保柏 x 萬寧藥健保障計劃」。保柏是香港首間保險公司為會員於超過60間萬寧藥房，提供小病小痛諮詢和配藥免找數服務。
「藥健保障計劃」為保柏會員提供快捷便利的健康管理服務，讓會員無需親臨診所，亦可處理小病小痛問題（以下詳列）。合資格會員只需在指定的萬寧藥房出示保柏醫療卡及身份證，即可獲得註冊藥劑師即場諮詢服務。藥劑師會因應徵狀提供健康管理建議，並在有需要的情況下提供合適的藥物。如有需要，藥劑師亦可提供「藥劑師諮詢證明」讓僱主考慮視作爲申請病假的證明。所有藥物均屬合資格會員的免找數服務範圍，為會員提供高效及便捷的健康解決方案。
保柏香港保險業務總經理陳宇文表示：「我們很高興與萬寧合作，透過『藥健保障計劃』為會員提供便捷的健康管理服務和安心的保障。作為全港首間提供免找數藥劑師諮詢服務的保險公司，保柏致力以嶄新方式提升醫療體驗，並以客戶需求為本。此計劃將協助超過15萬名保柏會員善用其醫療保障，更自主地管理健康，進一步實踐我們幫助人們活出更長壽、更健康和更愉快的人生，並創造更美好世界的目標。」
萬寧香港、澳門及中國常務董事劉家昌表示：「萬寧作為社區藥房，於2023年推出全港首個『藥健保障計劃』，以滿足日益增長的醫療需求。透過超過60間設有註冊藥劑師的萬寧分店，我們為業務夥伴及其會員提供便捷、高效和無需預約的社區健康服務。為會員能騰出更多休息時間，加快康復。」他續指：「我們很高興與保柏攜手推出這項計劃，共同守護公眾健康，期望是次合作能進一步提升社會對僱員健康的關注，實現雙贏成效。」
若在保柏醫療保障範圍內，合資格會員可享用免找數的藥劑師諮詢及配藥服務。「藥健保障計劃」旨在提升保柏會員的醫療可及性，讓他們能及時和有效地處理以下常見小病小痛：
- 傷風感冒
- 過敏症狀
- 疼痛
- 腸胃不適
- 輕微皮膚問題（包括香港腳、濕疹、輕微燒傷及皮膚過敏）
保柏──國際醫療保險專家
作為一家國際醫療保健企業，保柏七十多年來致力幫助人們活出更長壽、更健康和更愉快的人生，創造更美好的世界，並於全球服務超過3,800萬名客戶。我們不設股東，將所有盈利投資於業務中，為現在和未來的客戶提升醫療服務質素。
保柏香港於1976年成立，是香港的醫療保險專家，提供一站式本地及環球醫療保障計劃，以及醫僱員醫療方案。我們由註冊護士、健康管理專員及醫生組成的團隊，提供各式各樣的專業醫療支援和健康建議。
我們旗下的卓健醫療有限公司於2013年10月正式加入保柏，於全港多個服務點提供西醫、中醫、診斷及影像、牙醫、物理治療、精神健康和保健服務。
欲了解更多資訊，請瀏覽www.bupa.com.hk。
關於萬寧
萬寧是香港最大型的健康及美容產品連鎖店，擁有超過 320 間分店遍布香港及澳門，其中包括逾 60 間駐店藥房，提供多元化及優質的中西式保健、個人護理、護膚及嬰兒產品，其宗旨為用心了解及照顧顧客各種需要，更積極推出創新的服務，帶領同業全力照顧社會大眾的健與美需要。Mannings Plus 連續 12 年（2011 年至 2022 年）及 Mannings Baby 於 2023 年獲得香港零售管理協會頒發「最佳優質服務零售商（個人護理產品）組別獎」殊榮。此外，萬寧更連續 3 年（2021 年至 2023 年）於 Ipsos 顧客調查報告中獲投選為「No.1 顧客最愛品牌」。