保柏香港攜手萬寧推出「保柏 x 萬寧藥健保障計劃」

關於萬寧

萬寧是香港最大型的健康及美容產品連鎖店，擁有超過 320 間分店遍布香港及澳門，其中包括逾 60 間駐店藥房，提供多元化及優質的中西式保健、個人護理、護膚及嬰兒產品，其宗旨為用心了解及照顧顧客各種需要，更積極推出創新的服務，帶領同業全力照顧社會大眾的健與美需要。Mannings Plus 連續 12 年（2011 年至 2022 年）及 Mannings Baby 於 2023 年獲得香港零售管理協會頒發「最佳優質服務零售商（個人護理產品）組別獎」殊榮。此外，萬寧更連續 3 年（2021 年至 2023 年）於 Ipsos 顧客調查報告中獲投選為「No.1 顧客最愛品牌」。



