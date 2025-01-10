信昇全球數字資產行業分類標準 ("DAICS®") 2024 年度下半年度檢討結果

香港 - 2025年1月10日 - 今日，信昇亞洲指數宣布其全球數字資產行業分類標準("DAICS®") 2024 年度下半年檢討結果 。DAICS®旨在為全球專業人士提供透明且具標準化的分類系統，以分別特定數字資產的行業和板塊 。DAICS® 是世界上第一個把數字資產分為兩類的系統：a）加密貨幣和 b）在每個類別的3層系統中的資產支持代幣。 對於加密貨幣：第一層-行業/ 第二層-板塊/ 第三層-子板塊；對於資產支持代幣：第一層-資產類型/第二層-分支/第三層-子分支（附錄 1）。檢討結果如下 。
1. 加密貨幣
1.1 結構和定義
第一層：行業變動
行業數量不變。將維持 5 個。行業名稱以及行業定義均沒有修改。
1) 支付 (110)
2) 基礎設施(120)
3) 金融服務(130)
4) 技術和數據(140)及
5) 媒體和娛樂(150)
第二層：板塊變動
板塊數量會維持在16個。板塊名稱以及板塊定義均沒有修改。
1.2分類變動
沒有
1.3綠色幣
是次檢討含 9種綠色幣，下表標註為綠色。
|
| 節能共識機制（Pos、PoH、PoA、Hashgraph）
| 使用可再生能源
| 支付 (110)
| Ethena USDeG (新)
FDUSDG(新)
| 沒有
| 基礎設施(120)
| 沒有
| SOLG
VETG
| 金融服務(130)
| LEOG(新)
OKBG (新)
| 沒有
| 技術和數據(140)
| 沒有
| 沒有
| 媒體和娛樂(150)
| PEPEG(新)
WIFG (新)
IMXG (新)
| 沒有
1.4 DAICS® 市場覆蓋率
DAICS®貨幣覆蓋範圍：按市值排名過去90天前 50 名的貨幣
DAICS®市場覆蓋率: 89.32%*
排名 50 之加密貨幣市場覆蓋率：0.0802%
DAICS®成員變動: 新增5隻幣，移除6隻幣
(如欲了解更多有關於行業權重及6個成員變動, 請參閱附錄4) 。
*截至2024年 12月9日，根據過去90天所有加密貨幣市場覆蓋率排名*（不包括包裝代幣和去中心化自治組織（DAO）治理代幣）
備註：G 為遵循「可持續性原則」的加密貨幣
**(如欲了解更多有關於資產行業及板塊, 請參閱附錄2和3)
2. 資產支持代幣變動
2.1 結構和定義
第一層：資產類別變動
資產類別維持 6 個
1) 文化 (205),
2) 房地產(215),
3) 金融(235),
4) 娛樂 (255),
5) 自然資源 (265), 及
6) 綠色經濟(275)
第二層：分支變動
分支數量會維持在31個。
(如欲了解更多有關於資產類別及分支, 請參閱附錄 3) 。
2.2 分類變化
沒有
2.3 DAICS® 市場覆蓋率
信昇亞洲指數尚未對任何資產支持代幣(ABT)進行分類。當市場上有相當數量的流行資產支持代幣時，信昇亞洲指數將在下一階段把資產支持代幣加入 DAICS®。信昇亞洲指數將會為公眾提供新的資產支持代幣分類登記表。儘管ABT數量增加，ABT僅佔數位資產總市值的0.106%。(分類摘要和定義表可在附錄 5 和 6 中找到)
了解更多資訊有關 DAICS® 的分類方法, 請參閱信昇亞洲指數網站https://ix.index.com/daics.html 「信昇全球數字資產行業分類標準」- 原則及分類指引。
有關信昇加密基礎設施指數，信昇加密穩定幣指數在內的所有分類變更將於2025年1月 17 號生效。
如欲了解更多有關 DAICS® 資格標準， 請發送電子郵件至 [email protected]。
有關附錄1-3的圖表，請參閱 https://ix.index.com/daics.html。
附錄4
|加密貨幣新增
|加密貨幣剔除
|1.
|Sui (SUI)
|THORChain (THOR)
|2.
|Artificial Superintelligence Alliance (FET)
|Lido DAO (LDO)
|3.
| Ethena USDe (USDeG)
|Arweave (AR)
|4.
|Aave (AAVE)
|The Graph (GRT)
|5.
|Fantom (FTM)
|Theta Network (THETA)
|6.
|-
|Maker DAO (MKR)
| 行業
| 權重 (%)
| 支付
| 70.406%
| 基礎設施
| 22.616%
| 金融服務
| 4.235%
| 技術和數據
| 0.541%
| 媒體和娛樂
| 2.203%
* DAICS® 的特殊貨幣處理適用
**數據以2024年12月9日為參考
G：可持續性原則標籤
附錄5
| 類別
| 行業
| 板塊
| 加密貨幣
| 加密貨幣
| 支付:
基於區塊鏈的貨幣，專為交易目的而設計。包括用於日常交易使用和穩定幣
| 支付與交易
| BTC
XRP
BCH
LTC
| XLM
KAS
CRO
XMR
| 穩定幣
| USDT
USDC
DAI
| USDeG
FDUSDG
| 基礎設施:
基岩區塊鏈，促進其他分散式應用程式的運行。這包括創建和運行專用的區塊鏈平臺，實現網路之間的互操作性，增加交易的數量或速度等
| 應用開發及智能合約
| ETH
SOLG
ADA
TRX
TON
AVAX
SUI
NEAR
| APT
ICP
HBAR
ETC
VETG
INJ
FTM
| 互操作性
| DOT
LINK
| ATOM
| 擴容及分片
| POL
STX
MNT
| ARB
OP
| 支援系統
| Nil
|
| 金融服務:
提供鏈上資產管理服務、加密交換服務、融資、貸款和其他資本市場相關服務的代幣
| 交易代幣
| BNB
LEOG
| UNI
OKBG
| 借貸
| AAVE
|
| 質押
| Nil
|
| 技術和數據:
提供資料管理和存儲，並開發創新的加密技術
| 儲存及共享
| FIL
| RENDER
| 資料管理
| Nil
|
| 人工智能
| TAO
FET
|
| 媒體和娛樂:
娛樂和媒體服務。包括內容創建和分發，通過加密資產激勵機制進行廣告宣傳，遊戲和收藏品
| 社交媒體和社區
| DOGE
WIFG
| SHIB
PEPEG
| 視頻
| NIL
|
| 遊戲
| IMXG
|
| 元宇宙
| NIL
|
備註：G 為遵循「可持續性原則」的加密貨幣
附錄6
| 類別
| 行業
| 板塊
| 板塊定義
| 加密貨幣 (1)
| 支付: (110)
定義
基於區塊鏈的貨幣，專為交易目的而設計。這包括日常交易使用和穩定幣
| 支付與交易
(11010)
| 加密貨幣用於價值儲存、記賬單位、交換媒介
| 穩定幣
(11020)
| 加密貨幣價格與一籃子參考資產掛鉤
| 基礎設施: (120)
定義
基岩區塊鏈，促進其他分散式應用程式的運行。這包括創建和運行專用的區塊鏈平臺，實現網路之間的互操作性，增加交易的數量或速度等
| 應用開發及智能合約
(12010)
| 促進 DApp 創建和智能合約執行的第一層區塊鍊網絡
| 互操作性
(12020)
| 網絡用於增加分散加密貨幣的互連性的生態系統
| 擴容及分片
(12030)
| 網絡能夠提高同時應付大量交易湧入的能力，而區塊鍊網絡可以分為更小的分區，以提高可擴展性並更快地處理交易
| 支援系統
(12040)
| 改善第一層網絡功能的網絡/ 側鏈
| 金融服務: (130)
定義
提供鏈上資產管理服務、加密交換服務、融資、貸款和其他資本市場相關服務的代幣
| 交易代幣
(13010)
| 在交易所生態系統中代表穩定幣的加密貨幣，允許用戶將去中心化或中心化系統上的數字資產轉換為法定貨幣
| 借貸
(13020)
| 借貸加密貨幣資產，並收取利息，以及其他源自基礎主要資產的次級金融工具，例如加密貨幣期貨和期權
| 質押
(13030)
| 在錢包中持有並"質押"一定數量的加密貨幣以促進網絡運營
| 技術和數據: （140）
定義
提供資料管理和存儲，並開發創新的加密技術
| 數據儲存及共享
(14010)
| 加密資產協定「 提供去中心化存儲和/或共享數據文件和資源 」
| 資料管理
(14020)
| 促進區塊鏈數據索引和查詢的網絡/協議，為去中心化應用程序實現高效的數據檢索和管理
| 人工智能
(14030)
| 加密貨幣/協議促進使用人工智能驅動的應用程式或直接使用區塊鏈平台的項目。
| 媒體和娛樂: （150）
定義
娛樂和媒體服務。包括內容創建和分發，通過加密資產激勵機制進行廣告宣傳，遊戲和收藏品
| 社交媒體和社區
(15010)
| 提供社交社區和追隨者而無需緊密的次級產業部門的加密貨幣
| 視頻
(15020)
| 提供瀏覽去中心化視頻網站權利的加密貨幣
| 遊戲
(15030)
| 主要用於遊戲或支援遊戲行業的加密貨幣
| 元宇宙
(15040)
| 在虛擬現實和數字現實的融合下創造的集體虛擬開放空間中常用的加密貨幣，包括虛擬現實(VR)、擴增現實 (AR) 和三維技術(3D) 的使用
| 類別
| 資產類別
| 分支
| 子分支
| 資產支持幣 (2)
| 文化: (205)
定義
與體育，藝術，文化戲劇，節日收藏品和設計財產權等相關的實物資產。
.
| 藝術
(20510)
| 未來將會進一步發展更多市場上的數位資產
| 體育
(20520)
| 節日收藏品
(20530)
| 設計財產權
(20540)
| 戲劇和播放財產權
(20550)
| 房地產: (215)
定義
主要從物業、不動產和土地中得出估值的資產
| 商業地產
(21510)
| 住宅地產
(21520)
| 政府房地產
(21530)
| 商業及住宅土地
(21540)
| 金融: (235)
定義
實物金融資產，包括在受監管的中央式交易所的上市公司股權和私人公司股權;債務工具;以受監管的交易所(CeFi and DeFi)金融產品下屬物結算的財產信託和衍生工具
| 代幣化證券（公司 證券、交易所買賣基金）
(23510)
| 代幣化債務
(23520)
| 代幣化房地產投資信託基金
(23530)
| 娛樂: (255)
定義
現實世界娛樂領域IP資產的擁有權，例如音樂會，戲劇，表演，馬戲團，音樂劇，歌曲，電影，活動和節目，以及來自上述地區的紀念品收藏品
| 電影
(25510)
| 未來將會進一步發展更多市場上的數位資產
| 歌曲
(25520)
| 音樂會
(25530)
| 遊戲
(25540)
| 其他娛樂活動和收藏品
(25550)
| 自然資源: (265)
定義
直接來自海洋，天空，大氣和地下的自然資源資產，可以歸類為具有標準化的商品，如貴金屬，農業，能源和金屬
| 貴金屬
(26510)
| 農業
(26520)
| 能源
(26530)
| 五金
(26540)
| 綠色經濟: (275)
定義
屬於聯合國17SDG²定義的專案資產的擁有權，佔這17項倡議提供的收入或就業機會的80%以上
| 沒有貧困和零飢餓
(27510)
| 未來將會進一步發展更多市場上的數位資產
| 健康、生活福利
(27520)
| 優質教育
(27530)
| 性別平等
(27540)
| 清潔水和衛生設施/可負擔的清潔能源
(27550)
| 體面工作和經濟增長/行業、創新和基礎設施/實現目標的伙伴關係
(27560)
| 減少不平等/和平、正義和強大的機構
(27570)
| 可持續城市和社區/負責任的消費和生產
(27580)
| 氣候行動
(27590)
| 水下生物和陸地生命
(27500)
² 聯合國17項可持續發展目標，涵蓋1）無貧困2）零饑餓3）良好的健康和福祉4）優質教育5）性別平等6）清潔水和衛生設施7）負擔得起的清潔能源8）體面工作和經濟增長9）工業，創新和基礎設施10）減少不平等11）可持續城市和社區12）負責任的消費和生產13）氣候行動14）水下生活15）陸地生活，16）和平， 正義和強大的機構，以及17） 促進實現目標的夥伴關係https://sdgs.un.org/goals
有關信昇數字資產行業分類系統
DAICS® 涵蓋了加密貨幣和資產支持代幣("ABT") , 將分別在 6 月底和 12 月底進行半年度審查。 在加密貨幣方面， DAICS®是一個三層系統，將加密貨幣分為 5 個主要行業: 1)支付，2)基礎設 施，3)金融 服務，4)技術與數據，5)媒體與娛樂 。這些行業被進一步細分為 16 個板塊，子板 塊將在未來陸續推出。在資產支持代幣方面資產類型包括 1)文化，2)房地產，3)金 融，4)娛樂， 5)自然資源和 6)綠色經濟。這些產類型被進一步細分為 31 個分支，子分支將在未來陸續推出。
有關信昇亞洲代幣化顧問委員會及工作組
信昇亞洲代幣化顧問委員會("顧問委員會")的成立是為了實現以合規和透明的方式製定全球通 證化框架的標準化的目標和願景。顧問委員會的主要職責是在基礎框架、業務財務穩定性、可 持續性、內部控制和分類方面制定通證化的指導方針和參考。顧問委員會由來自區塊鏈諮詢、 可持續項目和藝術行業領域的行業公認領導者所組成。 信昇亞洲代幣化工作組（"工作組"）的目標是根據他們個別特定行業知識和專長，在指定代幣設 計方面提供評估和推薦關鍵方向和基本原則。它將審查並提出對代幣化指南和參考的改進建議。 工作組由有代表性相關行業和多元化市場專家所組成，目標為創建代幣化框架、實務典範和實 際項目開發提供意見和討論案例。 如欲了解更多有關代幣化顧問委員會及工作組成員資料，請瀏覽網站 : https://ixindex.com/tokenization-committee.html。