傳奇聚首 - 皇家馬德里巴塞羅那傳奇球星到訪香港墨爾文國際學校

香港 - 2024年12月18日 - 香港墨爾文國際學校有幸邀請到皇家馬德里和巴塞羅那兩支勁旅的傳奇球星，於學校的「天空球場」進行了一場別具意義的交流活動。這場令人期待的到訪讓墨爾文莘莘學子有機會與球壇巨星近距離互動，激發了他們對足球的熱情，締造了彌足珍貴的難忘時刻。



傳奇球星匯聚（從左至右）：沙維奥拿(Javier Saviola)、古華特(Patrick Kluivert)、文迪達(Gaizka Mendieta)、魯賓•迪拿列特(Ruben de la Red Gutierrez)、 Antonia Nunez Tena、佩德罪-稳尼蒂斯(Pedro Munitis Alvarez), 阿馬維斯卡(Jose Emilio Amavisca Garate)及勞爾-巴禾(Raul Bravo Sanfelix)，與香港墨爾文學校的學生們合影。

是次活動獲一眾知名球員親臨指導，包括古華特(Patrick Kluivert)、文迪達(Gaizka Mendieta)、沙維奥拿(Javier Saviola)、勞爾-巴禾(Raul Bravo Sanfelix)、魯賓*迪拿列特(Ruben de la Red Gutierrez)、阿馬維斯卡(Jose Emilio Amavisca Garate)、Antonia Nunez Tena、和佩德罪-稳尼蒂斯(Pedro Munitis Alvarez)等。



傳奇球星匯聚（從左至右）：沙維奥拿(Javier Saviola)、古華特(Patrick Kluivert)、文迪達(Gaizka Mendieta)、魯賓•迪拿列特(Ruben de la Red Gutierrez)、 Antonia Nunez Tena、佩德罪-稳尼蒂斯(Pedro Munitis Alvarez), 阿馬維斯卡(Jose Emilio Amavisca Garate)及勞爾-巴禾(Raul Bravo Sanfelix)，與香港墨爾文國際學校師生家長、大容基金、主辦方 Time Wow、WFL 及有種傳媒代表合影。

眾位知名球員甫抵校園，即獲墨爾文國際學校師生代表熱烈歡迎。活動隨即移師至學校的空中球場，由這些傳奇球星親自執教，為學生們傳授重要球技與要訣。訓練以多站式輪轉方式進行，讓每位學生都能充分把握與不同球星學習的機會。



傳奇球星齊聚（從左至右）：香港墨爾文國際學校的學生與沙維奥拿(Javier Saviola)及古華特Patrick Kluivert進行足球互動環節。

完成訓練環節後，同學們更有幸與球星合照留影，並獲得珍貴的親筆簽名，為這難忘的一天留下永恆紀念。



在抽獎環節中，幸運的參加者更贏得12月20日「皇家馬德里及巴塞隆拿球星對戰表演賽」的入場門票。這場盛會雲集頂尖球星的較量，勢必為球迷們帶來難忘的體驗。



香港墨爾文國際學校Paul Wickes校長分享道:「香港墨爾文國際學校一直致力於培育優秀人才，幫助學生發掘並發揮自己的潛能。獲得這些足球巨星的寶貴指導，無疑大大激勵學生努力追求自己的夢想和理想。」



墨爾文國際(亞太區)總裁及聯合創始人蘇婕女士表示:「這次令人難忘的活動，正體現了我們一直努力實踐的承諾——積極推動和支持年輕一代追逐夢想。足球運動所蘊含的正能量，將所有人緊扣在一起，我衷心希望今次活動能激勵新一代勇往直前，孜孜不倦地追逐夢想，日後成為足球界的中流砥柱。在此，我謹代表墨爾文國際(亞太區)向大容基金、主辦方 Time Wow、WFL 及有種傳媒致以誠摯的感謝。是您們的鼎力支持才令這項意義非凡的活動得以成功舉辦。」





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