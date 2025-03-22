傳承魯班匠心 匯聚藝術創意 香港魯班廣悅堂140周年壓軸活動 「再『見』魯班先師廟 全港填色·繪畫·攝影比賽」頒獎典禮圓滿舉行

香港 - 2025年3月22日 - 由香港魯班廣悅堂主辦的「再『見』魯班先師廟 全港填色·繪畫·攝影比賽」頒獎典禮今日於大館賽馬會立方隆重舉行，吸引逾百名參加者出席，並由發展局常任秘書長（工務）劉俊傑工程師太平紳士擔任主禮嘉賓，與文物保育專員辦事處、古物古蹟辦事處及香港建造商會等政府及業界代表，以及各校師生、家長一同見證得獎者的輝煌時刻。本次比賽作為香港魯班廣悅堂成立暨魯班先師廟建基140周年誌慶的壓軸活動，旨在透過藝術創作推動公眾對傳統嶺南建築及魯班精神的認識，並鼓勵參與者以創作記錄「魯班先師廟升格為法定古蹟暨修繕竣工」的歷史時刻。



香港特別行政區政府發展局常任秘書長（工務）劉俊傑工程師太平紳士在致辭中表示：「魯班先師是中國最早、最偉大的工程師、建築師和發明家，他卓越的工藝和創新的思維，令中國在建築上取得極大的成就。香港魯班廣悅堂舉辦一系列慶祝活動，包括今次的比賽，以弘揚魯班先師的「創新」、「為民」精神，以及傳承其精湛的工藝。」



競爭激烈 多名雙冠軍、雙亞軍、雙季軍誕生



本次比賽涵蓋填色、繪畫及攝影三大類別，共設六個組別，包括親子填色組、高小繪畫組、初中繪畫組、高中繪畫組、公開繪畫組及公開攝影組，吸引了全港各界人士的踴躍參與。參賽者們的作品充分展現了魯班先師廟獨特的建築特色與歷史意義，透過畫筆與鏡頭捕捉這座歷史古蹟的神韻。



比賽最終頒發了六個組別的冠、亞、季軍獎項，然而，由於眾多優秀作品難分高下，初中繪畫組與公開攝影組誕生雙冠軍，高小繪畫組與公開繪畫組誕生雙亞軍，而高中繪畫組及親子填色組則誕生雙季軍。此外，多名參賽者獲得優異獎，展現出參賽者的卓越藝術表現和創意。評審團一致表示，這次比賽的投稿作品水準極高，許多作品的藝術表現力與技術均令人驚嘆，評選過程異常艱難。



香港魯班廣悅堂主席鄧智宏測量師指出：「魯班精神的核心不僅在於技藝卓越的執著追求，更在於創新、傳承及社會貢獻。透過這次比賽，我們看到各界人士以不同的視角詮釋魯班先師廟的歷史價值和工藝之美，這不僅是一場藝術比賽，更是一場文化交流，讓我們共同見證和傳承這份珍貴的建築遺產。」



魯班精神延續 2025年多項活動接力舉行



140周年的慶祝活動雖已圓滿落幕，但魯班精神的傳承並非止步於此。香港魯班廣悅堂將繼續舉辦一系列活動，讓更多班門同仁和市民參與其中，進一步認識魯班文化及工匠精神，並鼓勵新一代將傳統技藝與現代建築創新相結合，為香港建造業的未來發展注入新動力。



2025年，廣悅堂將延續這股熱潮，舉辦多項活動，包括「少年魯班 - 全港中學生創意比賽」、「青年魯班選舉」及「優秀工匠魯班獎選舉」等，進一步推動年輕一代對工藝與建築文化的認識，讓魯班精神得以在香港社會持續發光發熱。上述活動現已開始接受報名，廣悅堂誠邀各界踴躍參與，共同見證魯班文化的傳承與創新。



展覽推廣魯班文化 公眾可親臨觀賞得獎作品



為進一步推動公眾對魯班文化的認識，比賽得獎作品將於2025年4月在堅尼地城港鐵站社區畫廊展出，市民可近距離欣賞得獎作品，從藝術角度感受魯班先師廟的建築特色與文化價值。



此外，香港魯班廣悅堂亦鼓勵市民在參觀展覽之餘，親自前往青蓮臺的魯班先師廟，親身感受這座百年廟宇的獨特魅力，並進一步了解香港這座珍貴法定古蹟的歷史和文化背景。



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圖一：香港魯班廣悅堂主辦的「再『見』魯班先師廟 全港填色·繪畫·攝影比賽」頒獎典禮今日於大館賽馬會立方舉行



圖二：香港特別行政區政府發展局常任秘書長（工務）劉俊傑工程師太平紳士在頒獎典禮上致辭。



圖三：香港魯班廣悅堂主席鄧智宏測量師在頒獎典禮上致歡迎辭



圖四：一眾嘉賓合照。



圖五：「再『見』魯班先師廟 全港填色·繪畫·攝影比賽」籌委會主席 陳偉林營造師在頒獎典禮上致謝辭。







