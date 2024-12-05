傳統與創新的完美交響：「鏞鏞‧藝嚐館」進駐太古坊

延續經典 以全新面貌呈現粵菜精粹與文化傳承

香港 - 2024年12月5日 -的第二家分店已於太古坊隆重開幕。品牌承襲其母公司82年的手藝，並以「呈手藝、傳心意、嚐回憶」的信念延續鏞記所堅持正宗粵菜真味的精神，將傳統粵菜以時尚跳脫的風格呈現於客人眼前。這一重要里程碑標誌著品牌的成長，在延續經典的同時，注入當代設計元素和可持續發展理念，打造出一個兼具傳統魅力和現代風尚的餐飲空間。「鏞鏞‧藝嚐館」新店坐落於太古坊中庭。太古坊的太古中央廣場、太古花園及太古坊中庭的休憩空間為太古坊帶來合共超過7萬平方呎的休憩綠色空間，這片改建後的綠化園林秉承親自然設計，旨在提升生物多樣性，將社區融入自然。太古坊作為一個充滿活力和動感的私人商業區，結合了現代都市氛圍與綠色環境，成為工作與休閒的完美平衡點。這裡不僅有本地植被、水景，還設有專為社區享用和城市生態而設計的開放空間，讓人在感受香港商業世界脈動的同時，也能享受到難得的自然寧靜。「鏞鏞‧藝嚐館」深諳都市人對優質生活的追求，選址於此，正好結合了永續發展理念與太古坊的綠色設計。這種理念延伸至餐廳內部，為客人打造一個集美食、休閒、自然於一體的用餐環境。新店的室內設計再次由Lim + Lu林子設計團隊擔綱，在2,500平方呎的室內空間和近1,000平方呎的露天雅座中，展現當代設計美學的精髓，為食府打造了一個遠離煩囂、舒適恬靜的用餐空間。店內大膽採用中國傳統十二色之一的「硃磦」作為主調，紅中透黃的獨特色彩呈現出細膩的泥質感，在店內各處巧妙交織，散發出復古深邃、內斂奢華的古典氣息，令整體空間含蓄而不失朝氣，給人一種活潑、喜悅的感覺。特色磚牆的設計以鏞記為藍本，並通過迥異的色調演繹，彰顯了與鏞記的血脈傳承，並突出了年輕品牌的獨特個性。充滿立體感與層次感的手工磚，營造出豐富的視覺效果。步入餐廳，目光不禁被兩幅別緻的大型手繪壁畫所吸引。這些壁畫流露出可愛調皮的感覺，同時又帶著一絲中式玩味。壁畫中栩栩如生的主角是參考黑鬃鵝的形態繪畫而成，靈感源自鏞記標誌性的鵝池和「蘭亭閣」貴賓廳。設計融入了書聖王羲之「流觴曲水」雅集的元素，將亭台樓閣間恬靜悠閒的場景呈現其中。多隻憨態可掬的鵝彷彿在大自然中嬉戲，捧著景泰藍茶具悠然品茗。兩幅壁畫由設計品牌Lala Curio創始人張文盈（Laura Cheung Wolf）親自操刀，為整體設計增添了活潑靈動的趣味，處處彰顯文化傳承。設計師充分利用VIP區内有限的空間，靈活地把鼠尾草綠色皮革的面板分間出三個獨立的貴賓房，也可開放為一個寬敞的用餐區，以配合各種活動和聚會的需求；既可保持整體設計，更為整個環境注入和諧之美。中央酒吧前方的休閒區毗鄰落地大玻璃，開揚的空間，讓人可懶洋洋、輕鬆地坐在寬敞的沙發及大椅上與朋友邊暢飲聊天、邊享受日光，營造出一個別樹一格的用餐及社交環境。酒吧另一側盡頭設有私隱度極高的文青打卡點。這裡由兩個交疊的半圓形卡座設計而成，背後正是另一幅生動的手繪壁畫，調皮的鵝群彷彿在室內不同角落游走，带出輕鬆愉快的氛圍，完美契合太古坊年輕活力群體的生活節奏，無論是短暫歇息還是與好友聚會，都能在這裡找到理想的環境。步出戶外，是「鏞鏞‧藝嚐館」近1,000平方呎的露天雅座。這寬敞的戶外用餐區，不僅是舉辦活動或派對的絕佳選擇，還為附近的上班族提供了下班後放鬆的好去處；更是寵物友好的理想之地，完美詮釋了工作與生活平衡的理念。「鏞鏞‧藝嚐館」太古坊新店在設計和運營上均體現了對環境保護的高度重視，通過採用多項可持續和環保材料，展現了品牌的永續發展理念。其中，餐廳特別選用了來自Kanso Design的創新座椅設計，該公司憑藉其卓越的設計理念，近期榮獲2024年亞洲最具影響力設計獎（DFA Design for Asia Awards），在業界獲得廣泛認可。「鏞鏞‧藝嚐館」成為全球首家採用Kanso Design最新黑白交織配色產品的餐廳。這款由日本設計師Sakura Adachi精心打造的座椅，不僅外觀時尚，更在材質選擇上體現環保理念——其面料採用100%再生海洋塑料纖維編織而成，呈現了時尚設計與環境保護的結合。分店從前期規劃到完工，均以最嚴格的可持續發展標準為目標，現正積極爭取成為太古坊首家獲得「綠色廚房計劃」最高「三葉」級別認證的中餐企業。餐廳在減廢、減塑、減碳方面投入大量資源和努力，同時亦正在申請綠建環評(BEAM Plus)的認證。鏞記第三代負責人甘蕎因表示：「『鏞鏞‧藝嚐館』太古坊店的開幕，不僅是我們品牌發展的重要里程碑，更是我們對可持續餐飲理念的進一步實踐。我們深知企業社會責任的重要性，因此在新店的設計中注入了諸多環保元素，實踐我們對可持續發展的承諾。」為了進一步體現品牌的永續發展理念，「鏞鏞‧藝嚐館」特意邀請了本地著名時裝設計師何國鉦（Dorian Ho）參與一項別具意義的「升級再造」項目。設計師不僅為新店設計員工制服，更將一批原被閒置的全新餐桌布改造成饋贈客人的時尚環保袋，作為新店開張送贈給嘉賓的心意紀念禮品。甘蕎因更強調：「鏞記一直推崇『香港製造』的理念，我們樂於與本地不同界別的精英及創作人，共同為香港的『可持續發展』貢獻力量。我希望透過『鏞鏞‧藝嚐館』，以全新的方式鼓勵客人探索，繼而理解和欣賞粵菜的藝術和傳統，從而推廣正宗的粵菜風味及香港獨特的本地飲食文化。」「鏞鏞‧藝嚐館」太古坊店為客人帶來視覺與味覺的盛宴。團隊延續品牌的核心理念，通過四大特色佳餚 —融合現代風味的經典菜式、懷舊佳餚、富童年回憶的創作以及極具心機的家常小菜，精挑多道始創「 嚐回憶」風味的招牌美饌，並完整呈現於太古坊店，同時更為客人精心研創三道限定佳餚，多角度展示粵菜的精髓。以「鏞記」中外馳名的董事長腐乳入饌，將中式芝士釀入蝦丸當中，打造流心醬爆的效果，外層香脆彈牙，內層則熱辣辣，入口後齒頰留香。而則將傳統的生死戀菜式進行了創新，以避風塘式炒製鱈魚球融合咸魚的咸香，再配上吉柚汁，讓經典菜式增添了一份玩味。懷舊佳餚則有，「禮雲子」即蟛蜞卵，味道甘香濃郁，口感細膩滑溜，配上白飯，絕對是齒頰留香。另一必嚐菜式，讓客人同一時間品嚐兩款不同的牛肉風格，產自新會的25 年陳皮更是畫龍點晴，盡顯粵菜精髓。充滿童年回憶的菜式如，以原隻廣東黑鬃燒鵝髀連同炭燒爐一同呈上餐桌，原汁原味又有炭香味。這道菜不僅喚起了人們對節慶日子贈送鵝髀的舊日情懷，也讓人重溫那些充滿溫馨回憶的時光。家常小菜中的精選有選用了本地「香港家豬」的伯克豬，通過傳統的烹調工藝，將豬肉的鮮美和梅菜的甘香充分展現，令人回味無窮。採用有機走地清遠雞，家傳秘製，淡淡的煙燻味卻又保持了雞肉的鮮嫩與肉汁。而為新店準備的三道限定特色新品，包括，此款清湯採用原個九年百合清燉，看似簡單，實則通過複雜的工序熬製而成，味道清甜、無雜質，滋陰潤肺；是煲仔飯的精緻變奏，並在客人面前即席烹調。精選圓潤飽滿的珍珠米，與香氣四溢的自家製臘肉巧妙融合，臘肉油脂滲入米粒，每口均呈現豐富層次。新鮮蔥花不僅增添視覺美感，香味更與臘肉的醇厚完美平衡，齒頰留香。壓軸的融入了太古坊深厚的歷史底蘊。太古坊的原址可追溯至19世紀末，當時已是太古糖廠的所在地，是香港其中一個歷史最悠久的工業區。「鏞鏞‧藝嚐館」以這款創意甜點向太古坊致敬。以甘蔗汁為主體，「太古坊糖」不僅為客人帶來口感上的驚喜，更以其獨特的方式，記錄著這個社區從工業到現代商業中心的轉變。針對太古坊商務區的特點，餐廳精心設計了每週定期更新的商務午市套餐，為繁忙的都市人提供優質的用餐選擇。一盅兩件的精選點心，則讓客人可隨時享受地道的粵式滋味，周末更加推更多點心供應，為客人提供全面的飲茶選擇。在酒吧方面，新店將延續「鏞鏞‧藝嚐館」尖沙咀店備受歡迎的幾款經典調酒，為太古坊的客人帶來熟悉而獨特的味覺體驗。秉承環保理念，餐廳的紅、白酒均採用生物動力法（Biodynamics）孕育而成。這種注重自然和生態平衡的釀造方法不僅更加環保，還能最大程度地保留葡萄酒的純正風味，為追求品質的顧客提供卓越的品酒體驗。延續品牌一貫的創新精神，「鏞鏞‧藝嚐館」此次特別邀請當代抹茶品牌Matchali的創辦人，為本店研發一款獨特的綠茶基底特色調酒。這款名為的雞尾酒靈感源自Matchali備受喜愛的草莓抹茶拿鐵，融合了新鮮草莓的甜美、醇厚朗姆酒的馥郁，以及檸檬汁的清爽。頂部的冷萃奶沫中注入了Matchali特級抹茶粉，帶來濃郁的茶香，與草莓的甜美形成令人驚豔的和諧，提供了視覺及味蕾上清新的組合。「鏞鏞‧藝嚐館」太古坊新店的開幕，標誌品牌邁向新的里程碑。在此，客人不僅能品嚐經典與創新融合的粵式美饌，更能體驗兼具環保理念與藝術美學的餐飲盛宴，將美食、藝術與自然完美結合。無論是尋找商務餐廳的上班族，還是渴望在悠閒氛圍中放鬆身心的食客，「鏞鏞‧藝嚐館」太古坊新店都能奉上獨特餐飲體驗。鏞記品牌的創新步伐未止，公司即將推出更多令人期待的新項目，繼續為香港餐飲界帶來驚喜。鰂魚涌英皇道979號太古坊多盛大廈地下1-2號鋪太古坊區域提供超過1,600個停車位，符合條件的顧客可享受3小時免費泊車優惠，享受無憂的用餐體驗。+852 2523 3123欲獲取最新資訊和活動更新，請瀏覽並關注「鏞鏞·藝嚐館」的社交媒體平台：請透過以下連結下載高清晰度的圖像：