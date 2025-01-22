億都宣派每股1.8港元之特別股息

加速發展人工智能和人工智能算力領域

香港 - 2025年1月22日 - 億都（國際控股）有限公司「億都」或「公司」；股份代號：259，連同其附屬公司「集團」）宣布，本公司董事會（「董事會」）今天議決宣派每股1.8港元之特別股息。





董事會在集團完成出售南通江海（股份代號：002484.SZ）127,578,590股股份（相當於南通江海已發行股份數目約15%）後，宣派特別股息。億都於交易完成後，透過持有13.81%南通江海股份，維持其策略性股東地位，並繼續對南通江海的強勁增長前景充滿信心。於2025年1月22日，南通江海收市價為每股人民幣26.77元，集團於南通江海股權的市場價值約為人民幣31億元。





出售事項為集團帶來約22億港元淨收益，將有效增強億都的財務實力，並促進業務進一步擴張和發展。特別股息將於2025年2月24日或前後，派付予於2025年2月12日名列本公司股東名冊之股東。





億都主席方仁德先生表示：「我們很高興公佈完成此項交易，以及向股東宣派特別股息。這充份肯定我們決心為股東創造價值，兌現回饋股東持續支持的承諾。透過繼續持有南通江海的策略性股權，預期我們將持續受惠該公司的未來成長，為股東帶來更豐厚的回報。





「我們將利用部份所得款項進一步發展核心業務。在過去18個月中，我們已拓展至人工智能和人工智能算力領域，並在這些新興高增長領域中取得重大進展，推動集團的未來增長和長期發展。」

