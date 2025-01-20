優品360° 再度參與公益金港島、九龍區百萬行

義工隊同心同行10公里 手心相連推動善事香港 - 2025年1月20日 - 優品360 控股有限公司 (「優品360˚」或「本公司」 及其子公司：「集團」，股票編號： 2360.HK) 為善最樂，一直積極參與不同慈善活動，在集團執行董事及行政總裁許志群先生帶領下，於1月19日（周日）再次參與由公益金主辦的年度盛事「公益金港島、九龍區百萬行」，於香港大球場出發，並步行全程長約10公里至香港仔郊野公園遊客中心，公司上下共襄善舉，亦為集團2025年度慈善活動揭開序幕。
是次公益金港島、九龍區百萬行獲行政長官李家超先生擔任開步禮主禮嘉賓，並與嘉賓隊領隊合照留念，優品360˚ 執行董事及行政總裁許志群先生亦有參與。本次活動籌得的所有善款，將全數資助24間提供「家庭及兒童福利服務」的社會福利機構，協助有需要家庭預防和處理個人或家庭問題，以及針對家庭無法解決的需要，提供輔助服務。
由優品360˚ 管理層及員工組成的義工團隊，身穿集團藍色上衣及外套參與是次百萬行，上下齊心、身體力行支持善舉，一同漫遊黃泥涌峽道、布力徑、灣仔峽等鬧市中的綠洲，度過了意義非凡和愉快的早晨時光。集團執行董事及行政總裁許志群先生表示：「優品360˚ 多年來堅守『取諸社會，用諸社會』的理念，同時重視下一代發展，與公益金百萬行的目標一拍即合，因此是次率領團隊參與這項盛事。踏入2025年，集團全體員工將繼續團結一心、並肩同行，一同肩負起社會重任，為有需要人士送上關懷。」
優品360˚ 一直積極擔起社會責任，致力關注及回應社會所需，其中去年以「關注健康 ‧ 動喜來」為主題，與學校合作舉辦一系列活動以平衡學童身、心、靈發展，其中包括贊助該校學生參與廣西桂林交流團；舉行健步活動「健康多一步 ‧ 優品做得到」等，鼓勵學生多走動並放眼世界，從中了解放鬆身心的重要性及增強抗壓力，未來能以正面態度面對生活。
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優品360控股有限公司
優品360控股有限公司主要以品牌「優品360˚」經營連鎖零售店舖，向顧客提供多種主要來自海外的進口預先包裝休閒食品及其他雜貨產品。集團的宗旨是通過不斷努力進行全球採購，為顧客提供「優質」和「優價」的產品，並為顧客提供舒適的購物環境和愉快的購物體驗。於2024年6月30日，集團合共擁有175間零售店舖，遍佈香港及澳門人流暢旺的戰略位置，當中包括集團於2021年9月推出全新環球美酒食品店「FoodVille」，主打中高端的環球優質食品。