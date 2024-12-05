優品360˚ 新一輪聖誕大激賞 多款人氣商品優惠低至六折

更多精選節慶優惠 掃齊派對美食與親友狂歡香港 - 2024年12月5日 - 優品360控股有限公司（「優品360˚」或「本公司」及其子公司：「集團」，股票編號：2360.HK）將於明天（6日）起展開第二輪「聖誕大激賞」，為大家帶來更多節日驚喜！更多精選零食、飲品、糧油雜貨等人氣產品以低至六折發售，讓大家把握年末掃貨機會，以至優價購入多款環球美酒佳餚，準備好於佳節與親朋好友舉辦派對同歡！
聖誕派對聚會浪接浪，優品360˚ 精選一系列產品推介予大家，為佳節增添滋味滿足：
派對必備小食，狂歡無負擔
- 瑞士蓮各款軟心朱古力200克，$78/2件
- Kalbarri每日堅果 / 每日純堅果30袋裝，$58至$68
- Kalbarri無鹽 / 喜馬拉雅鹽開心果350克，$50
- 法國黑教皇堡主 經典波爾多28 / 58；
- 法國CHEVALIER de LASCOMBES波爾多二級莊副牌紅酒750毫升，$238
- 澳洲奔富 冠蘭山紅酒 / 白酒750毫升，$120/2件
- 費列羅金莎朱古力30粒裝，$205/2件
- 珍殿香港製造蝴蝶酥及杏仁條禮盒335克，$55
- Suzuki Eikodo愛之鯛魚燒雜錦禮盒12件裝，$55
- 格蘭菲迪12年單一麥芽威士忌700毫升，$388
- 紅帽子紅色雜錦曲奇至尊禮盒388克，$158
優品360˚ 早前推出首輪「聖誕大激賞」反應熱烈，廣受顧客歡迎。優品360˚最新加碼推出第二輪「聖誕大激賞」，囊括更多精選商品，顧客亦可以優惠價購買各種搶手貨，而CLUB 360˚ 會員及金卡會員更享有獨家優惠價，購入多款環球食品雜貨，讓大家為臨近在即的聖誕節作好準備，與親友普天同慶，共度難忘歡樂時刻。
除各式各樣的佳節食品，優品360˚ 更準備多項優惠活動，包括現時顧客消費滿$100，即可獲贈$10現金優惠券*，多買多送！此外，即日起憑安信WeWa或EarnMORE信用卡於全線優品360˚ 及FoodVille香港分店，單筆簽賬淨額滿$150，亦可即減$25^。節日派對掃貨前預備好，盡享各項優惠，買得更精明！
若不想錯過各項精彩優惠活動，記得密切留意優品360˚ 官方Facebook專頁(https://www.facebook.com/bestmart360)或官方Instagram專頁 (https://www.instagram.com/bestmart360.official) 相關動態消息公佈！
*$10現金優惠券由購物後翌日起的7天內有效，以單一發票及折實計算；滿$120可使用1張，滿$240可使用2張，如此類推。
^推廣期：即日起至2025年1月2日；名額有限，先到先得，額滿即止。
上述優惠受相關條款及細則約束，詳情請參閱店內宣傳品或瀏覽優品360˚ 網站
（https://www.bestmart360.com）。如有任何爭議，彩鷗國際有限公司保留最終決定權。
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優品360控股有限公司
優品360控股有限公司主要以品牌「優品360˚」經營連鎖零售店舖，向顧客提供多種主要來自海外的進口預先包裝休閒食品及其他雜貨產品。集團的宗旨是通過不斷努力進行全球採購，為顧客提供「優質」和「優價」的產品，並為顧客提供舒適的購物環境和愉快的購物體驗。於2024年6月30日，集團合共擁有175間零售店舖，遍佈香港及澳門人流暢旺的戰略位置，當中包括集團於2021年9月推出全新環球美酒食品店「FoodVille」，主打中高端的環球優質食品。