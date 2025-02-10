優品360° 新春盆菜宴 愛心福袋贈市民 共享新春氣氛

香港 - 2025年2月10日 - 優品360 控股有限公司（「優品360˚」或「本公司」 及其子公司：「集團」；股票編號： 2360.HK）樂善不倦，一直致力關懷社會。適逢新春佳節，優品360° 與立法會議員林素蔚，於周日（2月9日）假將軍澳寶康公園舉辦「優品360『蔚』社區新春盆菜宴」，並獲中聯辦新界工作部副部長朱宜華女士；政制及內地事務局副局長胡健民先生，MH，JP；及香港入境事務處處長郭俊峯先生，IDSM，親臨現場，與區內基層家庭共享新春熱鬧喜慶的氣氛，更讓居民聚首一堂，為社區注入凝聚力。
是次優品360° 筵開50席盆菜宴，邀請將軍澳基層家庭歡聚一堂，讓大家一同分享滿載溫情的盆菜宴，並寓意新一年闔家團圓、豐衣足食。藉著一片新春熱鬧氣氛，集團更為參與盆菜宴的街坊送上賀年福袋，滿載新年祝福，讓街坊盡興而歸。
除了於席上送出賀年福袋，在盆菜宴前，優品360° 義工隊亦特意與基督教家庭服務中心（CFSC），親身探訪數戶居於將軍澳過渡性房屋的基層家庭，了解他們的居住及生活情況，並送上賀年福袋，祝願他們新一年福氣滿滿、喜樂安寧。
優品360˚ 執行董事及行政總裁許志群先生表示：「秉持『取諸社會，用諸社會』的理念，集團多年來積極回饋社會，關懷弱勢社群所需。很高興與將軍澳居民共享盆菜，傳遞新春喜慶氣氛，同時讓基層市民感受到集團和社會各界一直與他們同行。集團將繼續肩負起社會責任，致力關注及回應社會所需。」
優品360˚ 貫徹回饋社會的精神，並積極透過不同活動支援弱勢社群，包括上月集團執行董事及行政總裁許志群先生與義工團隊上下一心，再度參與「公益金港島、九龍區百萬行」，為集團本年度慈善活動揭開序幕。
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關於優品360控股有限公司
優品360控股有限公司主要以品牌「優品360˚」經營連鎖零售店舖，向顧客提供多種主要來自海外的進口預先包裝休閒食品及其他雜貨產品。集團的宗旨是通過不斷努力進行全球採購，為顧客提供「優質」和「優價」的產品，並為顧客提供舒適的購物環境和愉快的購物體驗。於2024年6月30日，集團合共擁有175間零售店舖，遍佈香港及澳門人流暢旺的戰略位置，當中包括集團於2021年9月推出全新環球美酒食品店「FoodVille」，主打中高端的環球優質食品。