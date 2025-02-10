優品360° 新春盆菜宴 愛心福袋贈市民 共享新春氣氛

香港 - 2025年2月10日 - 優品360 控股有限公司（「優品360˚」或「本公司」 及其子公司：「集團」；股票編號： 2360.HK）樂善不倦，一直致力關懷社會。適逢新春佳節，優品360° 與立法會議員林素蔚，於周日（2月9日）假將軍澳寶康公園舉辦「優品360『蔚』社區新春盆菜宴」，並獲中聯辦新界工作部副部長朱宜華女士；政制及內地事務局副局長胡健民先生，MH，JP；及香港入境事務處處長郭俊峯先生，IDSM，親臨現場，與區內基層家庭共享新春熱鬧喜慶的氣氛，更讓居民聚首一堂，為社區注入凝聚力。



是次優品360° 筵開50席盆菜宴，邀請將軍澳基層家庭歡聚一堂，讓大家一同分享滿載溫情的盆菜宴，並寓意新一年闔家團圓、豐衣足食。藉著一片新春熱鬧氣氛，集團更為參與盆菜宴的街坊送上賀年福袋，滿載新年祝福，讓街坊盡興而歸。



除了於席上送出賀年福袋，在盆菜宴前，優品360° 義工隊亦特意與基督教家庭服務中心（CFSC），親身探訪數戶居於將軍澳過渡性房屋的基層家庭，了解他們的居住及生活情況，並送上賀年福袋，祝願他們新一年福氣滿滿、喜樂安寧。



優品360˚ 執行董事及行政總裁許志群先生表示：「秉持『取諸社會，用諸社會』的理念，集團多年來積極回饋社會，關懷弱勢社群所需。很高興與將軍澳居民共享盆菜，傳遞新春喜慶氣氛，同時讓基層市民感受到集團和社會各界一直與他們同行。集團將繼續肩負起社會責任，致力關注及回應社會所需。」



優品360˚ 貫徹回饋社會的精神，並積極透過不同活動支援弱勢社群，包括上月集團執行董事及行政總裁許志群先生與義工團隊上下一心，再度參與「公益金港島、九龍區百萬行」，為集團本年度慈善活動揭開序幕。



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