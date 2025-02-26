全新上市：鳳凰單叢茶現已登陸Dofo Tea

香港 - 2025年2月26日 - Dofo Tea欣然宣佈推出其全新高品質鳳凰單叢茶！這是一種稀有且珍貴的茶葉品種，完美展現了中國悠久茶文化的精髓。鳳凰單叢茶產自廣東潮州鳳凰山的高海拔茶園，以其傳承百年的傳統工藝與天然獨特的風味聞名於世。



被譽爲"茶中貴族"的鳳凰單叢茶，以其香氣的複雜性和獨特性而聞名，是中國茶文化的瑰寶之一。此次新品上市，Dofo Tea誠邀全球茶友，探索這一古老茶葉品種的無與倫比的魅力，開啓一場味蕾與文化的深度體驗之旅。



品牌秉承著傳統的茶文化與精湛的手工技藝，現時多福的官方品牌網站以及上線：https://dofotea.com/，致力為茶友們提供了高品質的中國茶葉、茶具及相關茶文化內容，尤其以鳳凰單叢茶的獨特風味和潮州工夫茶的傳統茶藝為主要特色。米



鳳凰單叢茶：品質與歷史的完美結合



Dofo Tea的特色茶葉——鳳凰單叢茶，生長于海拔1400米的潮州市鳳凰山，歷經數百年的歷史傳承，依然保留著原始的自然風味。鳳凰單叢茶自南宋末期以來，便以其優異的香氣和獨特的口感享譽全球。每一片茶葉都由茶農手工精心採摘，確保了茶葉的嫩度與品質，且所有制作工藝均嚴格遵循傳統方法，體現出家族傳承與工藝的完美結合。



在2024年，由中國茶葉專家葉創興、鄭永球、張蕾、韋中銘、陳漢林等撰寫的廣東茶葉植物一新種：鳳凰茶，在中國科技核心期刊《中國茶葉》2024年第46卷第12期專題欄目發表，同時經過中國茶界的科研機構和專家團隊到潮州鳳凰山調研考察、科學論證、課題公關，在茶的植物學分類上，將鳳凰單叢茶確立為一個獨立的新種。



現在在多福的品牌官網不僅能直接購買這些高品質的茶葉產品，而且還說詳細介紹每一款茶葉的歷史與風味特點。從最頂級的特級鳳凰單叢茶，到更親民的中國各種茶類的優質茶葉，每一款茶都能滿足不同茶友的需求。



潮州工夫茶：慢下生活的節奏，品味經典



潮州工夫茶，作為中國傳統茶文化的代表之一，被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產。潮州工夫茶不僅僅是茶藝，它是一種精神體驗，是一種文化藝術，一種在日常生活中慢下腳步，淨化心靈的方式。



我們在Dofo Tea上不僅提供精選的鳳凰單叢茶，同時還提供與潮州工夫茶文化相關的茶具。無論是精美的茶杯，還是傳統的茶壺與火炭爐，Dofo Tea都能為茶友們提供一站式的購物體驗，幫助每一位茶愛好者更好地感受潮州工夫茶的精髓。



Dofo Tea的使命：全球傳播中國茶文化



Dofo Tea自創立以來，始終堅持傳統手工製作與現代茶文化傳播並重。我們向全球茶友展示潮州工夫茶的魅力，並通過線上平臺與各地茶友互動，推廣這一古老的茶文化的同時，也開展現場茶藝課程培訓，茶園之旅的配套活動，我們的產品不僅僅是茶葉，更是一種源自鳳凰山的生活方式，代表著健康、優雅和寧靜。



