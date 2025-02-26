全新上市：鳳凰單叢茶現已登陸Dofo Tea

香港 - 2025年2月26日 - Dofo Tea欣然宣佈推出其全新高品質鳳凰單叢茶！這是一種稀有且珍貴的茶葉品種，完美展現了中國悠久茶文化的精髓。鳳凰單叢茶產自廣東潮州鳳凰山的高海拔茶園，以其傳承百年的傳統工藝與天然獨特的風味聞名於世。
被譽爲"茶中貴族"的鳳凰單叢茶，以其香氣的複雜性和獨特性而聞名，是中國茶文化的瑰寶之一。此次新品上市，Dofo Tea誠邀全球茶友，探索這一古老茶葉品種的無與倫比的魅力，開啓一場味蕾與文化的深度體驗之旅。
品牌秉承著傳統的茶文化與精湛的手工技藝，現時多福的官方品牌網站以及上線：https://dofotea.com/，致力為茶友們提供了高品質的中國茶葉、茶具及相關茶文化內容，尤其以鳳凰單叢茶的獨特風味和潮州工夫茶的傳統茶藝為主要特色。米
鳳凰單叢茶：品質與歷史的完美結合
Dofo Tea的特色茶葉——鳳凰單叢茶，生長于海拔1400米的潮州市鳳凰山，歷經數百年的歷史傳承，依然保留著原始的自然風味。鳳凰單叢茶自南宋末期以來，便以其優異的香氣和獨特的口感享譽全球。每一片茶葉都由茶農手工精心採摘，確保了茶葉的嫩度與品質，且所有制作工藝均嚴格遵循傳統方法，體現出家族傳承與工藝的完美結合。
在2024年，由中國茶葉專家葉創興、鄭永球、張蕾、韋中銘、陳漢林等撰寫的廣東茶葉植物一新種：鳳凰茶，在中國科技核心期刊《中國茶葉》2024年第46卷第12期專題欄目發表，同時經過中國茶界的科研機構和專家團隊到潮州鳳凰山調研考察、科學論證、課題公關，在茶的植物學分類上，將鳳凰單叢茶確立為一個獨立的新種。
現在在多福的品牌官網不僅能直接購買這些高品質的茶葉產品，而且還說詳細介紹每一款茶葉的歷史與風味特點。從最頂級的特級鳳凰單叢茶，到更親民的中國各種茶類的優質茶葉，每一款茶都能滿足不同茶友的需求。
潮州工夫茶：慢下生活的節奏，品味經典
潮州工夫茶，作為中國傳統茶文化的代表之一，被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產。潮州工夫茶不僅僅是茶藝，它是一種精神體驗，是一種文化藝術，一種在日常生活中慢下腳步，淨化心靈的方式。
我們在Dofo Tea上不僅提供精選的鳳凰單叢茶，同時還提供與潮州工夫茶文化相關的茶具。無論是精美的茶杯，還是傳統的茶壺與火炭爐，Dofo Tea都能為茶友們提供一站式的購物體驗，幫助每一位茶愛好者更好地感受潮州工夫茶的精髓。
Dofo Tea的使命：全球傳播中國茶文化
Dofo Tea自創立以來，始終堅持傳統手工製作與現代茶文化傳播並重。我們向全球茶友展示潮州工夫茶的魅力，並通過線上平臺與各地茶友互動，推廣這一古老的茶文化的同時，也開展現場茶藝課程培訓，茶園之旅的配套活動，我們的產品不僅僅是茶葉，更是一種源自鳳凰山的生活方式，代表著健康、優雅和寧靜。
關於 Dofo Tea
Dofo Tea是一家專注于推廣中國傳統茶文化、提供高品質茶葉與茶具的品牌，致力為全球消費者提供來自潮州的鳳凰單叢茶及潮州工夫茶藝相關產品。
我們堅信，每一片茶葉背後都承載著深厚的文化與歷史，我們希望通過茶帶給世界一份安寧與療愈。
聯繫我們
訪問我們的網站https://dofotea.com/，瞭解更多關於鳳凰單叢茶與潮州工夫茶文化的故事。