全新星廚掌勺「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA 下周限定呈獻四手聯彈意式臻味盛宴

澳門特別行政區 - 2025年2月21日 - 位於澳門路氹的「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城雲集來自全球匠心佳餚，是崇尚頂級料理與甄選食材的極致目的地，令每一場澳門之旅都活色生香。其旗下的8½ Otto e Mezzo BOMBANA自2015年入駐以來，憑藉純正的意大利風味與卓越菜品，屢獲殊榮，連續9年勇奪米芝蓮一星餐廳的美譽，更連續三年榮膺《福布斯旅遊指南》五星餐廳。今年，餐廳迎來由全新主廚進駐掌勺——意大利名廚Marino D'Antonio，他曾在多家米芝蓮餐廳及五星級酒店展現超群的烹飪才華。為慶祝餐廳踏上新一篇章，餐廳創始人、米芝蓮三星大廚Umberto Bombana將於2月26日和27日親臨「澳門銀河」，與Marino共譜獨具風味的意大利美食盛宴，帶領饕客們踏上味蕾奢華之旅。



「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA新任行政總廚Marino D'Antonio（左）與餐廳創始人、米芝蓮三星大廚Umberto Bombana（右）。

Marino來自烹飪世家，自2006年首次踏足中國，在餐飲界迅速嶄露頭角。2013年，他加盟Bombana於北京新開設的Opera BOMBANA，令餐廳一躍成為北京最炙手可熱的意大利餐廳。Marino從此與Bombana之間建立起深厚情誼，源於他們共同的對美食的熱愛與追求。近20年的中國生活使得Marino對中意美食的熱愛融入血脈，更著有兩本烹飪書籍，致力於傳播意大利的美食文化與精神。



星廚「四手聯彈」兩晚限定炮製意式頂級風味



高質量的食材是意大利海岸美食的靈魂所在，也是意大利教父級名廚Bombana始終追求的「傳統、品質與一致性」的核心。此次「四手聯彈」晚宴的菜單匯聚了頂級時令食材：來自北海道純凈冰冷水域的帝王蟹，鮮甜至極，宛如海洋的饋贈；香氣稱冠的法國佩里戈爾的黑松露，香氣如同幽幽夢境，為傳統意大利手工面增添奢華口感；而珍稀羊肚菌與Mayura頂級和牛的結合，肉質細膩多汁，香氣四溢，令人垂涎欲滴。



主廚Marino推薦必食菜式——腌螯蝦搭配奧西特拉鱘魚子醬、海膽與香橙香緹。

澳門8½ Otto e Mezzo BOMBANA曾榮獲意大利美食、美酒與旅遊界權威指南《Gambero Rosso》頒發的「年度最佳酒單」殊榮，此次晚宴的美酒同樣經過精心甄選，令人心醉，完美搭配每一道佳餚，使餐飲體驗升華至頂峰。





菜單煥新升級 加推午市「意」享臻味



作為新任行政總廚，Marino對「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA懷有宏大的願景，帶來了充滿創意與靈感的新菜單。其中小牛肉火腿意式餃子配經典清湯追溯了他在意大利生活時的味蕾記憶，「小時候，每逢冬季節日，母親總會為家人準備這種小餃子。製作清湯時，我們會用適量的腌制雞肉和小牛頸肉，而香料則由祖母精心調配。餃子的麵皮也需要非常精準且薄如蟬翼。我至今仍記得空氣中瀰漫的誘人氛芳和全家團聚的喜悅。 這段回憶總是讓我感到溫暖，這也是我如此喜愛這道菜的原因。」Marino回憶道。



新菜單上的小牛肉火腿意式餃子配經典清湯追溯了主廚Marino在意大利生活時的味蕾記憶。

他還將呈現另一道在 「澳門銀河」BOMBANA必吃的推薦菜式——腌螯蝦搭配奧西特拉鱘魚子醬、海膽與香橙香緹，這道必嚐之作靈感源自於名廚Bombana對高品質食材的熱愛，是意大利海岸美食的最佳詮釋之一，其烹飪風格則非常貼近意大利利古裏亞地區的烹飪傳統。 明蝦、海膽和柑橘的結合，創造出層次豐富的味覺體驗，而奧西特拉鱘魚子醬更將這道菜升華至全新高度。與此同時，新菜單還從香港的8½ Otto e Mezzo BOMBANA汲取靈感，讓賓客在「澳門銀河」也能品嚐到品牌的經典菜式。



此外，餐廳還將於3月起每周五和周六推出全新的午餐菜單，澳門幣680元起便可享用米芝蓮品質的美味佳餚。精緻的意大利經典菜肴，搭配新鮮的時令食材，為饕客提供簡約而不失奢華的用餐體驗。不僅有機會品嚐到餐廳的招牌菜式，更可依據個人口味加購即席刨製松露片，為一整天的心情添加濃郁芳香。



「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA裝潢融合了現代與經典，享用美食的同時，透過優雅用餐氛圍沉浸式感受意大利的文化氣息。

Marino的料理不僅有濃郁的意大利傳統風情，同時融入了他個人的獨特表達，以溫暖而愉悅的方式俘獲食客味蕾和心。Marino表示：「我們的目標始終是尋找最高品質的食材，越靠近原產地越好。地球是唯一的，我們有責任為下一代保護它。在意大利的烹飪文化中，尊重食材至關重要。正如名廚Bombana所言，這關乎傳統、品質與一致性。他的話深深印在我的腦海中，成為我努力追求的信條。」



在「澳門銀河」，每一餐都是一場感官的盛宴。餐廳的裝潢融合了現代與經典，營造出溫馨而高雅的氛圍。顧客不僅可以享受美食，還能透過充分詮釋當代藝術風格的優雅用餐氛圍感受到意大利的文化氣息。配以卓越殷勤的餐飲服務，以及為美食家們精心呈現一場視覺與味覺的雙重感官享受，盡情領略意大利美食的精髓與靈魂。



「澳門銀河」世界級奢華綜合度假城雲集來自全球匠心佳餚，是崇尚頂級料理與甄選食材的極致目的地。

星級名廚聯乘盛典 - 福布斯五星 X 米芝蓮三星意式臻味晚宴



時間：2025年2月26日、27日 | 晚上6時至9時30分

價格：每位澳門幣2,680元 / 加配美酒每位加澳門幣980元

地址：「澳門銀河」1樓，8½ Otto e Mezzo BOMBANA

訂座：+853 8886 2169 或 [email protected]



