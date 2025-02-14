全港首個可口可樂®無人機表演 600 架無人機維港呈獻可口可樂®幸福回憶 張繼聰罕有台上向太太真情告白　甜蜜滿瀉

香港 - 2025年2月14日 - 可口可樂®農曆新年「綻放祝褔 年在一起」的壓軸活動 —「相約2.14 飲樂相聚 激爽心聲」今晚（2025年2 月 14 日）在尖沙咀海港城海運觀點圓滿上演，將維港夜空化身舞台，600 架無人機呈獻 12 幕的光影匯演，「暖男爸爸」張繼聰現場以溫暖深情的聲音導航，帶領觀眾回味家庭、朋友、同事之間的暖心相聚時刻，共渡甜蜜難忘的情人節晚上，而海運觀點打卡區將會在情人節週末限定開放，等你與摯愛一齊相聚！





600架無人機海上躉船起飛演出

農曆新年是與親朋摯愛相聚的節日，可口可樂®在今個農曆新年推出一系列「綻放祝褔 年在一起」活動，以佳節版「煙花祝福罐」煙花圖案傳遞新春祝福，緊接「一開激爽 綻放新年賞」獎賞活動，並在大年初二舉辦「可口可樂® 煙花盆菜遊船賀」，最後壓軸活動「相約2.14 飲樂相聚 激爽心聲」，一共600 架無人機在海上躉船起飛演出，成為香港歷來首次可口可樂無人機表演。





12 幕繪出相聚回憶 張繼聰聲音導航

無人機演出由可口可樂中國有限公司香港、台灣、澳門及蒙古地區高級市場總監鄭慧莉、香港太古可口可樂有限公司銷售及市場總監朱惠珊、澳門可口可樂飲料有限公司行政總監鄧燕瓊以及張繼聰共同主禮，璀璨煙花在夜空綻放，為表演揭開序幕。無人機先後組成經典樽裝可口可樂®，在空中模擬飲品倒入杯中效果，之後組成一串串魚蛋燒賣、打邊爐及舉杯同慶等圖案，勾起大家與家人好友「飲樂相聚」的美好回憶，張繼聰以暖男聲線在現場聲音導航：「其實只要一家人圍爐食好嘢、飲可口可樂®，就係最溫暖、開心嘅時刻。」



600 架無人機又化身為地球圖案、紅色的「褔」字，象徵向遠在他方、近在咫尺的每位送上祝褔。最後無人機匯集成「煙花祝褔罐」上的煙花圖案，「綻放祝褔 年在一起」的字句以及可口可樂®的標誌。正如張繼聰所講，「可口可樂®陪伴大家走過無數嘅相聚時刻，無論係值得舉杯歡呼嘅喜慶場合，定每個平淡幸福嘅小日常，都有可口可樂®令呢啲moment倍添快樂！」



台上真情告白 張繼聰：想講就要快快詳細講

當晚最驚喜的一幕是獲選上台真情告白的 3 位活動參加者，他們憑真摯的留言贏得入場門票，以及站上舞台的機會，由張繼聰及在座數百人現場見證，逐一將心底話講出。為鼓勵參加者，張繼聰率先示範，在台上突然真情告白，向太太謝安琪隔空說出肉麻情話：「與太太結婚18年，衷心多謝她的勇敢及啟發，令我找到人生的意義。見到太太健康及開心，令我覺得其他事都變得不重要，因為我贏了她在身邊。期待繼續與太太一起經歷人生的起落。有愛的人在一起，一切的風景都是美麗的。」在情人節更在眾人面前向太太講出「I Love You」，現場一陣哄動！



有女士向男朋友示愛，引來張繼聰羨慕，表示要向該名男士學習。有人向媽媽表達愛意，一起分享、一起笑、一起飲可口可樂®。張繼聰感動到即場與他們一起擁抱，更啟發到他即席向媽媽及外母表示大聲講「I Love You」。現場歡呼與掌聲不絕，氣氛甜到爆。



週末限定兩天 海港城海運觀點綻放祝福打卡區開放

把握機會勇敢說出心底話，將祝褔綻放。今個週末（2025年2 月 15 日至 16 日） 尖沙咀海港城海運觀點綻放祝福打卡區將會向公眾開放，場內有兩大期間限定綻放祝福打卡位、「心聲綻放祝福牆」等，與摯愛、親朋好友一起打卡拍照，定格甜蜜幸福一刻。現場更可即場製作專屬愛的祝福短片，打卡上載相片到 Instagram 標註 @CocaColaHK 及 #綻放祝福 #年在一起，即可在現場免費換領冰凍高罐無糖可口可樂®一罐。





「相約2.14 飲樂相聚 激爽心聲」綻放祝福打卡區開放詳情



