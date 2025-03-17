全球景點產業將匯聚上海大型貿易博覽會

今年在上海舉辦的 IAAPA 亞洲博覽會現已開放參觀者登記。

亞太地區的主題公園和遊樂園產業正在蓬勃發展—預計到2025年底，將迎來超過4.25 億旅客，其消費額將超過190億美元。

博覽會包括領袖早餐會：主掌國際樂園事業的「迪士尼樂園國際」（Disney Parks International）總裁兼董事總經理Jill Estorino將在早餐會上發表演講；教育考察之旅：與會者可暢遊上海樂高樂園和上海迪士尼度假區。

上海， 中國 2025年3月17日 - 亞太地區最大的遊樂園產業貿易展：2025年IAAPA 亞洲博覽會將於6月30日至7月3日在上海新國際博覽會中心舉行，現已開放參觀者登記。為期四天的國際盛會將展示來自300多家參展商於景點行業的最新技術和創新解決方案，從驚險刺激的遊樂設施到機械人科技、安全功能、人工智慧體驗以及排隊管理，激發與會者的靈感。預計超過10,000名與會者將參觀10,000平方米貿易展廳，探索業界未來的最新趨勢、關鍵問題和消費者偏好。IAAPA亞太區執行董事兼副總裁Jack Chan表示，此次活動是全球景點產業領袖的重要聚會，也是建立互惠關係的主要平台。他續說：「IAAPA亞洲博覽會確實是休閒和景點行業的一站式目的地，不論是跨國公司或小型家族企業的專業人士也同樣受惠。」博覽會的全方位教育節目包含20多個學習機會，涵蓋從員工發展和商品到餐飲趨勢和收入多樣化等廣泛主題。今年的傑出主題演講者陣容包括迪士尼樂園國際公司總裁兼董事總經理Jill Estorino。作為一名廣受好評的行業演講者，Estorino將在IAAPA 亞洲博覽會標誌性的領袖早餐會上就創新、行銷和客戶服務發表見解。此外，亞洲博覽館的教育考察之旅將讓與會者有機會獨家參觀上海的一些世界級景點的幕後場景，其中包括上海樂高樂園度假區和上海迪士尼度假區。與會者能夠直接從高層管理人員獲取內部知識。Jack Chan說：「是次盛會涵蓋業內的領域廣泛，包括遊樂園和水上樂園、娛樂中心、動物園、水族館、博物館和自然景點，以及酒店和度假村、食品和飲料供應等活動設施以及有關的一切項目。」「博覽會讓與會者開闊眼界和思維，了解了新意念、新思維，更重要的是，他們能夠獲取即時可用的工具、系統和產品，從而進一步推動他們的業務發展。」今年的主題「尋找可能」反映該活動致力於激發創造力和建立有意義的聯繫，以釋放新的成長機會，探索休閒和娛樂產業的未來，並發掘意想不到的合作夥伴關係和嶄新的市場機遇。請查看 IAAPA 亞洲博覽會活動網頁以了解更多資訊和報名登記詳情。媒體和業內影響者可於 IAAPA 亞洲博覽會新聞辦公室網頁申請新聞記者證。