全球首例 巧捷力手術機器人完成膀胱腫瘤切除術人體臨床試驗

香港 - 2024年12月20日 - 2024年12月10日，巧捷力醫療科技（Agilis Robotics，以下簡稱"巧捷力"）宣佈，公司自主研發的全柔性內鏡手術機器人系統已于香港成功完成全球首例機器人輔助經尿道膀胱腫瘤整塊切除術（ERBT）。此次手術由香港知名醫院的泌尿外科團隊實施，患者的術後恢復情況良好，預計將在短時間內恢復正常生活。





這一創新性手術不僅標誌著機器人技術在膀胱腫瘤治療中的突破性應用，也為全球患者帶來了新的治療選擇。與傳統的治療方案相比，機器人輔助完成的ERBT手術，能讓醫生精確完成膀胱腫瘤的一塊性切除，顯著提升泌尿科醫生的手術精度和患者的術後體驗，減輕了術後併發症的風險和患者術後的恢復負擔，刷新了膀胱腫瘤手術治療領域的重要里程碑，在全球範圍內具有廣泛的臨床前景。



全球首例機器人輔助膀胱腫瘤切除術，創造卓越臨床價值



傳統的經尿道膀胱腫瘤電切術（TURBT）存在較大的挑戰，雖然是目前臨床的常規手術，但由於其逐層刨除的切除方式可能導致腫瘤組織的不完全切除，腫瘤復發率偏高。



在膀胱腫瘤的手術治療中，特別是在處理膀胱後部、頂部的腫瘤時，哪怕醫生擁有精湛的手術技巧，有些位置依然是現有手術器械難以企及，完全一塊性切除有一定難度。巧捷力機器人具有強大的機器人操作功能，為醫生提供了更精准的操作平臺，能顯著提高手術的可操作性與安全性。





巧捷力的內鏡手術機器人系統在輔助醫生完成此項術式時，其全柔性的雙機械臂，在視野穩定的情況下，能夠為泌尿外科醫生提供靈活且精准的雙臂操作，對腫瘤進行一塊性切除，降低手術的復發率和併發症。機器人輔助手術技術能改善傳統手術器械帶來的問題，手術過程更加順利且安全。



顛覆性技術，刷新自然腔道手術機器人發展里程碑



巧捷力自主研發的全柔性手術機械臂，同時兼具兩大顛覆性技術：



一方面，突破機械設計的尺寸瓶頸，單手臂直徑小於2.8mm，相容商用內鏡系統使用，落地應用時醫院無需額外購置內鏡；另一方面，攻克了全柔性機器臂控制演算法的難題，能在狹小的空間實現精准、穩定、高自由度的手術操作，高精度的主從控制演算法，可以輔助醫生得心應手地完成精細操作，提升手術效率。



本次的手術過程中，巧捷力的機器人系統展示了其強大的臨床應用優勢，醫生利用機械臂雙臂配合能細緻地完整切除腫瘤，減少創傷，有利於患者的預後恢復。直觀的控制方式，降低了ERBT的學習曲線，並大大增強了醫生完成挑戰性手術中的操作信心。傳統的經尿道膀胱腫瘤電切術（TURBT）不再是早期腫瘤患者迫不得已的選擇，患者可以選擇創傷更小、效果更好的治療方案。



全球首例機器人輔助膀胱腫瘤切除術的成功實施，展示了其技術的應用潛力，不僅為膀胱腫瘤治療提供了新的臨床解決方案，也為機器人技術在醫療領域的廣泛應用奠定了堅實基礎。此外，該系統移動靈活、設置便捷，具有多科室、多術式普遍適用的特有優勢，未來可拓展到胃腸道腫瘤、子宮、膽道疾病等其他需要高精度、低創傷的治療領域，進一步了推動經自然腔道無創手術的發展進步。



專注創新，開啟無創治療新時代



巧捷力醫療科技在2021年于香港成立，是一家致力於機器人技術研發的創新型公司，專注于自然腔道手術機器人領域。



目前，該手術機器人系統已到FDA和NMPA雙證申報的關鍵階段，本次臨床試驗的成功，也預示著其有望成為該術式首個獲證手術機器人系統。憑藉其獨特的技術優勢和廣闊的市場前景，該項目現已累計獲得多輪融資支持，金額超1700萬美元，作為自然腔道手術機器人領域技術領先者，巧捷力有望能引領行業發展，創下佳績。



巧捷力醫療科技將繼續秉承技術創新的理念，推動醫療技術的進步，為全球患者帶來更多福音。



