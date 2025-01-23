兩地對未來觀感各異： 新加坡人感未來可期，香港人則感前程未卜

蛇年臨近，兩地情緒的對比揭示更深層的經濟現實，反映兩個城市的未來發展預期
- 樂觀感的分歧：新加坡和香港居民對 2025 年的展望存在明顯差異。51% 的新加坡人對來年表示樂觀，只有 29% 的香港居民持相同觀點。
- 對成就的信心：57% 的新加坡人表示對於在 2025 年實現自己的目標很有信心，相比之下，只有 34%的香港人有同樣信心。
- 幸福指數：55%的新加坡人對日常生活感到滿意，而僅43%的香港居民感到滿意。兩地居民均認為財務穩定、健康和家庭是促成幸福感的首要因素。
- 經濟憂慮：財務問題仍然是兩地居民普遍面對的問題。在年輕族群中，香港的 Z 世代和千禧世代對財務問題表現出高度焦慮，而年長一輩則有不同的優先考慮事項。
- 以健康為優先考量 ：健康成為兩地居民關注的重點。雖然財務穩定會影響幸福感，但健康始終是他們首要考慮的事項，凸顯出在經濟挑戰中幸福感的重要性。
- 未來前景：隨著蛇年來臨，兩地都面臨轉型的關鍵時機，新加坡人期待迎接未來發展，而香港居民則必須在不確定的環境中摸索前進。
香港 - 2025年1月23日 - 農曆新年即將來臨，在迎接象徵智慧與新生的蛇年之際， MDRi針對來自香港和新加坡的 1,000 名市民進行了一項調查，以了解他們對未來及對來年人生優先考慮事項的普遍看法，結果發現新加坡和香港的經濟命運似乎大相徑庭。新加坡人滿懷樂觀與適應力，期待2025年繁榮昌盛，而香港人面對較不明朗的前景，情緒較為審慎悲觀。
雙城記
MDRi最近進行的一項調查結果顯示，兩地居民的情緒呈現出鮮明對比。51% 的新加坡人對來年表示樂觀，而只有 29% 的香港居民持有相同觀點，形成強烈對比。這種差距不止於感覺，還反映更深層的經濟現實。
受到 2024 年經濟表現強勁以及外部需求改善的提振，預計 2025 年新加坡將有2.8%的經濟增長。相 比之下，受到高利率和持續的貿易緊張局勢影響，尤其是與美國的貿易關係日益緊張，香港的GDP增長預計下調至2%。經濟放緩導致許多香港人對自己的未來產生疑慮，25%的香港人對來年能否實現個人目標表示懷疑，而57%的新加坡人則對實現個人目標充滿信心。
信心與幸福感
信心對於兩地都至關重要，而在這事項上的分歧也是顯而易見的。57%的新加坡人對實現目標的自身能力充滿信心，然而，只有34%的香港居民有同樣信心。這種能力意識反映在他們的幸福感水平上，55%的新加坡人對日常生活感到滿意，而只有43%的香港人有同感。
然而，隱藏在這些感覺背後的是兩地居民共同的憂慮，即迫切的經濟問題。在香港，經濟憂慮在年輕族群中尤為明顯，Z世代和千禧世代在經濟低迷的情況下面臨巨大的財務壓力。在新加坡，雖然財務穩健仍然是首要考慮的因素，但家庭和健康在計算幸福感的過程中同樣佔據重要位置
健康為首
正當兩座城市全力應對各自的經濟現實之際，健康成為兩地居民最為注重的事項。蛇年往往令人聯想到治癒和蛻變，因此能及時提醒我們身體健康的重要。新加坡人傾向關注家庭和健康，而香港居民則越來越關注財務穩定和健康問題。
對健康的共同重視為醫療衛生行業的發展開闢了一條道路，在經濟陰霾中綻放一線曙光。隨著這兩座城市人口的老齡化，對健康相關服務的需求很可能會上升，為創新和投資帶來機遇。
引領未來
MDRi行政總裁鄭文良（Simon Tye）總結了目前狀況：「有關調查凸顯香港和新加坡的分野，揭示了醫療衛生行業在2025 年的經濟挑戰及發展機遇。透過了解這些差距，相關持份者將更有把握應對未來複雜多變的情況。」
隨著蛇年的到來，新加坡人可能會發現自己正在擺脫舊疑慮，尋求新發展，而香港人則須謹慎行事，警惕未來的潛藏挑戰。在這蛻變的新一年，智慧和洞察力對於兩地規劃前路都至關重要。
編註：
- 本新聞稿是根據MDRi於2024年12月31日至2025年1月6日期間進行的一項調查結果撰寫而成，旨在衡量香港和新加坡兩個市場對 2025 年所表現的情緒和幸福感水平。
- 該調查共訪問了1,000名受訪者，兩個市場的受訪者人數相同（均為500名），以確保兩個市場的人口分佈代表比例均衡。
如需進一步資料、採訪或意見，請聯絡[email protected]。
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