八達通擴展跨境支付服務至內地市場

客戶自 12月起可使用八達通銀聯卡支付內地微信商戶香港 - 2024年12月18日 - 八達通卡有限公司（八達通）宣佈由即日起擴展在內地的支付體驗。透過使用八達通銀包上的八達通銀聯卡，客戶可掃描內地商戶的微信支付收款碼，以享受快速、簡單和安全的支付體驗 。
微信支付收款碼付款服務進一步拓展八達通跨境支付服務至全國，在內地接受微信支付的商戶，將可讓客戶使用八達通銀聯卡進行即時付款，以享受更簡單、便捷的支付體驗。八達通銀聯卡是八達通銀包提供的延伸服務，以港元儲值及支付。
八達通多年來致力優化跨境支付服務：從兩年前推出的八達通銀聯卡用於全球二維碼付款，到今年實現和内地互聯互通，推出適用於超過 336 個城市乘搭公共交通的八達通－全國通卡，八達通一直致力為客戶提供無縫的電子支付體驗，讓其可於不同地區使用。
為方便訪港旅客出行，八達通亦開放了的士的多元支付網絡，讓内地以及本港的主要電子錢包都可透過八達通付款平台進行二維碼支付；我們亦正和各的士車隊商討合作，以加速在的士上使用電子支付，讓旅客支付時更為輕鬆。
八達通一直致力為香港市民和內地旅客提供跨境支付方案，以提升旅遊和商務出行的便利性。是次結合微信支付的全新收款碼方案，將增加內地的支付點，進一步提升八達通客戶的北上之旅，覆蓋全國更多地區。
為鼓勵客戶註冊和使用微信支付收款碼服務，八達通將豁免外匯交易手續費直至2024年12月31日。
關於八達通卡有限公司 (牌照號碼: SVF0001)
八達通卡有限公司（八達通）根據儲值支付工具牌照營運，提供創新的線下及線上 八達通支付服務，以配合客戶多元化的支付需要。公司於 1997 年推出八達通系統， 為領先全球及服務範圍最廣泛的非接觸式智能卡支付系統之一。八達通致力為客戶 的日常生活各方面帶來多樣性和包容性的支付可能。
現時於市面流通的八達通卡及產品數量高逾 2,400 萬件；服務網絡包括公共交通、泊 車、零售、自助服務、學校、康樂設施以及住宅和商業大廈門禁系統等。本港有近19 萬個八達通付款點。八達通的應用已拓展至網上及流動支付領域，服務包括手機 八達通卡在 iPhone 及 Apple Watch、Samsung Pay、Huawei Pay、八達通 App、 八達通銀包、八達通 Mastercard®、及八達通銀聯卡等等，帶給客戶獨特的流通支付體驗。
八達通集團的業務已邁向國際，以其獨特經驗和科技優勢，為世界各地的機構提供 顧問服務。八達通的使命很簡單：憑創新的支付科技，令生活更輕鬆。如欲了解更 多關於八達通，請瀏覽 www.octopus.com.hk 。