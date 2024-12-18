八達通擴展跨境支付服務至內地市場

客戶自 12月起可使用八達通銀聯卡支付內地微信商戶

透過使用八達通銀包上的八達通銀聯卡，客戶可掃描內地商戶的微信支付收款碼，以享受快速、簡單和安全的支付體驗 。

香港 - 2024年12月18日 -八達通卡有限公司（八達通）宣佈由即日起擴展在內地的支付體驗。透過使用八達通銀包上的八達通銀聯卡，客戶可掃描內地商戶的微信支付收款碼，以享受快速、簡單和安全的支付體驗 。微信支付收款碼付款服務進一步拓展八達通跨境支付服務至全國，在內地接受微信支付的商戶，將可讓客戶使用八達通銀聯卡進行即時付款，以享受更簡單、便捷的支付體驗。八達通銀聯卡是八達通銀包提供的延伸服務，以港元儲值及支付。八達通多年來致力優化跨境支付服務：從兩年前推出的八達通銀聯卡用於全球二維碼付款，到今年實現和内地互聯互通，推出適用於超過 336 個城市乘搭公共交通的八達通－全國通卡，八達通一直致力為客戶提供無縫的電子支付體驗，讓其可於不同地區使用。為方便訪港旅客出行，八達通亦開放了的士的多元支付網絡，讓内地以及本港的主要電子錢包都可透過八達通付款平台進行二維碼支付；我們亦正和各的士車隊商討合作，以加速在的士上使用電子支付，讓旅客支付時更為輕鬆。八達通一直致力為香港市民和內地旅客提供跨境支付方案，以提升旅遊和商務出行的便利性。是次結合微信支付的全新收款碼方案，將增加內地的支付點，進一步提升八達通客戶的北上之旅，覆蓋全國更多地區。為鼓勵客戶註冊和使用微信支付收款碼服務，八達通將豁免外匯交易手續費直至2024年12月31日。