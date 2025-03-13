利物浦足球會和adidas再度合作，簽訂一項新的多年合作夥伴計劃

英國利物浦 - 2025年3月13日 - 利物浦足球會和adidas達成了一項新的多年合作夥伴計劃，這家運動服裝巨頭將再次成為足球會的官方球衣合作夥伴。





從 2025 年 8 月 1 日起，利物浦足球會將在其輝煌的歷史上第三次佩戴標誌性的三條紋，adidas將為所有男子、女子、青訓隊和利物浦足球會基金會工作人員提供一系列比賽裝備、訓練裝備和文化服裝。





利物浦足球會和adidas合作，共同度過了足球會最成功的時代和令人難忘的獎盃舉起輝煌歲月，第一次是從 1985-1996 年，第二次是從 2006-2012 年。在此期間，紅軍獲得了一系列獎盃，包括 3 次國內頂級聯賽冠軍和 3 次足總杯冠軍。





adidas球衣是利物浦足球會成功的代名詞，被認為是最普遍喜愛的球衣之一，也是大部分球迷的最愛。





利物浦足球會行政總裁比利·霍根 （Billy Hogan） 表示：「足球會的每個人都非常高興地歡迎adidas重返利物浦足球會的大家庭。我們過去一起取得了巨大的成功，並創造了一些有史以來最具標誌性的利物浦足球會球衣。adidas 和 利物浦足球會有著共同的成功理念，我們非常高興能再次合作，因為我們期待著創造更多令人難以置信的球衣，來提高球場表現。我們要感謝 Nike 在過去五年中的支援，並祝願他們未來一切順利。」





adidas行政總裁Bjørn Gulden 補充道：「我們非常高興adidas和利物浦足球會再次合作。該足球會是世界足球壇最大、最具標誌性的品牌之一，擁有龐大的球迷群。在以前的合作中穿的球衣是有史以來最偉大的球衣之一。我們很榮幸能夠再次為球員提供尖端技術，讓他們發揮出最高水準，並期待為球迷創造更多經典。」





新adidas利物浦球衣的詳細資訊 - 主場和客場 - 將通過足球會和adidas渠道公佈，並從 2025 年 8 月 1 日起發售。

