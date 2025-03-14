利物浦足球會歡迎馬爾代夫旅遊局加入其全球合作夥伴組合

英國利物浦 - 2025年3月14日 - 利物浦足球會與馬爾代夫旅遊局達成多年全球合作夥伴關係，使其成為俱樂部的官方旅遊目的地合作夥伴。





該合作夥伴關係包括足球會的男隊和女隊，將提高馬爾代夫作為世界級旅遊目的地的知名度，同時展示這個島國所提供的活動、遺產和令人驚歎的地點。





它聯合了兩個世界知名品牌，共同致力於提供非凡的體驗，無論是為晏菲路球場的球迷，還是為那些在過去連續五年成為世界領先目的地馬爾代夫享受陽光生活的人們。





在整個合作過程中，粉絲將有機會享受獨家內容、特別促銷活動和獎金無法購買的比賽。





繼 2024 年馬爾代夫旅遊業創紀錄之後，馬爾代夫旅遊局設定了 2025 年旅遊收入 50 億美元的雄心勃勃目標。它將通過利物浦足球會不斷增長的社交媒體平台提高其知名度，這些平台在全球擁有超過2億粉絲，僅上賽季就獲得了近120億的流覽量和15億的球迷參與度，是所有英超球會中最多的。





LFC 也是全球英超聯賽中收視率最高的球隊，上賽季累計觀眾人數為4.71億，並且在本賽季繼續保持這一趨勢。





除了提高作為首選目的地的意識外，馬爾代夫旅遊局還致力於保護其獨特的環境，非常重視海洋保護和可持續旅遊——這對這個地勢低窪的島國來說至關重要，因為它特別容易受到海平面上升和氣候變化的影響。





通過此次合作，利物浦足球會將與馬爾地夫旅遊局合作，支援這些舉措，利用足球會屢獲殊榮的可持續發展計劃 The Red Way 來提高意識並推動積極行動。





利物浦足球會首席商務官 Ben Latty 表示：「我們非常高興地歡迎馬爾代夫旅遊局成為我們的官方旅遊目的地合作夥伴。我們共同熱衷於創造難忘的體驗，以有意義的方式將人們聚集在一起。」





「我們還共同致力於成為最具可持續性的酒店，無論是通過我們屢獲殊榮的 The Red Way 計劃，還是通過馬爾代夫旅遊來引起對保護脆弱水下生態系統的擔憂。我們期待在這些至關重要的領域相互支援。」





馬爾代夫旅遊局首席執行官兼董事總經理 Ibrahim Shiuree 先生補充道：「與利物浦足球會這樣具有標誌性的俱樂部合作，他們與我們有著共同的核心價值觀，推動積極變革，邁向更可持續的未來，這是馬爾代夫旅遊局值得驕傲的時刻。我們將共同提供獨家機會和體驗，將馬爾代夫的魔力帶給全球數百萬熱情的粉絲。我們對 MyLFC 比賽感到特別興奮，並有機會讓一位幸運的球迷在生命的陽光面進行一生難忘的旅程。」