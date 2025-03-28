前海深港青年夢工場基金 首批項目正式簽約

香港 - 2025年3月28日 - 3月28日，在"深港聯動・創領未來"前海深港青年夢工場基金投資項目簽約儀式暨人工智慧企業路演活動上，夢工場基金首批項目正式簽約，標誌著夢工場基金從戰略佈局轉向實質性投資落地。





據悉，前海深港青年夢工場基金作為前海"1510"發展模式的核心載體，首期規模5億元，通過"直投+子基金"雙輪驅動，聚焦人工智慧、具身智能、生命健康科技等戰略性新興產業。基金將重點解決港企港人創新創業融資難題，為香港科研成果在前海產業化提供"第一公里"支持。同時，夢工場基金不僅提供資金，更將依託弘毅投資成長型企業和並購的經驗，站在"過來人"的角度為初創企業進行賦能，用積累的頭部企業和鏈主企業資源為投資項目構建產業生態圈，聯動頭部企業導入訂單，實現"實驗室到生產線"的無縫銜接。目前，夢工場已培育數百家香港科創企業，形成 "前端基礎研究在香港、後端成果轉化在前海"的特色模式，未來還將持續整合兩地資源，推動硬科技技術積累。



活動現場，前海深港青年夢工場基金與咸兌科技、Manifold Tech兩家高成長性科技企業簽署投資合作相關協議，並支持戈壁創投設立跨境子基金。咸兌科技專注AI動作捕捉技術，擁有70余項核心專利，產品嵌入小米、榮耀等1.5億台終端設備，計畫通過基金支持加速拓展醫療康復、人形機器人等高附加值場景。Manifold Tech專注智慧三維感知和重建演算法及產品開發應用，其毫米級三維感知演算法連續兩年斬獲全球行業競賽冠軍，已服務中國建築、大疆等龍頭企業，是宇樹機器人空間感知元件供應商，相關融資將助力企業深入機器人感知領域及拓展海外市場。戈壁創投擬通過QFLP架構引入香港高校基金，聯合夢工場基金在前海設立跨境投資基金，重點孵化智慧製造、機器人、人工智慧、生命科學、新材料等領域的深港早期項目。這些項目精准錨定"戰略性新興產業"與"硬科技"賽道，通過"直投+子基金"雙輪驅動，既解決初創企業融資難題，又構建跨境資本循環通道，加速深港協同創新。



在AI主題路演環節，NEXX 中國、醫克生物、逗號科技、香港互聯立方等4家香港背景企業圍繞物流大模型、新型核酸疫苗、數智決策等前沿領域展開路演。路演項目覆蓋技術壁壘、商業模式及融資需求，吸引投資機構與產業鏈資源方深度互動。

