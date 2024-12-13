前海粵港澳台青年創新創業大賽圓滿收官 前海夢工場多措助港青港企騰飛

香港 - 2024年12月13日 - 前海深港青年夢工場投入運營十周年之際，2024年12月12日，前海深港青年夢工場推介會暨前海粵港澳台青年創新創業大賽總決賽在前海深港青年夢工場二期圓滿舉行。





深圳市委台辦副主任楊啟典，深圳市前海管理局副局長劉桂林，澳門經濟局產業發展廳代廳長劉傑麟，以及深圳市委統戰部、市委港澳辦、市科創局、市人社局、團市委有關領導，前海創賽專業評審專家、賽事合作單位代表，孵化加速機構代表、創業企業代表、商戶代表、媒體代表等近200人參加活動。



多舉措 助力港青港企騰飛



前海管理局副局長劉桂林在致辭中表示，前海深港青年夢工場和前海粵港澳台青年創新創業大賽是前海打造的支持港澳青年發展的重要平台載體，為更好支持香港青年、香港企業圓夢前海，前海管理局舉全局之力推動夢工場提質增效，通過推出「1510」發展新模式、建立深港共建共享新機制、提供系列青年服務舉措等，助力港青港企騰飛。



前海科創集團、前海產發集團聯合國宏嘉信（深圳）股權投資管理有限公司出資設立國宏嘉信前海科創專項投資基金，重點投向前海扶持和鼓勵發展的戰略性新興產業，並優先投資於已經入駐或符合前海夢工場入駐要求的優秀香港科創項目，為前海高質量發展註入新動能。



聚資源 深港創新要素加速流動



深港兩地創新要素正在加速流動。其中，香港數碼港、中大數據有限公司、前海大數據公司、前海夢工場積極開展開放數據合作，啟動前海夢工場數據流通服務工作站，進一步推進了深港兩地數據和算法雙向自由流動，促進數據跨境有序便利流通。



為推動深港共建共享，前海夢工場與香港數碼港建立項目互推機制，已有11家企業在雙方園區落地或計劃落地。活動現場，為一起創夢科技、比特結構科技、升騰技術、手繪科技、十曜工房科技、源匙人工智能、令狐充新能源、盈理通公司等首批8家企業頒發了跨園合作證書。



自「1510」新模式發布以來，夢工場已開展三期深港聯合公開遴選，目前已有66家企業成功通過深港兩地專家聯合評審。活動現場也為首批通過遴選入駐的團隊舉行了入駐儀式。



為滿足港企港人商務、生活、文化娛樂等需求，夢工場提供了多元化商業配套，詠藜園、永年士多等香港品牌相繼入駐，打造深港優質生活圈「樣板間」。



前海粵港澳台青年創新創業大賽圓滿收官



前海粵港澳台青年創新創業大賽自2016年至今已連續舉辦九屆，是粵港澳台地區持續舉辦時間最長、參與人數最多、影響力最大的專業賽事之一，已成為粵港澳台青年廣泛交流、深度交融、協同創新的重要舞台，是四地青年在大灣區逐夢、圓夢的第一站。



2024前海粵港澳台青年創新創業大賽於今年6月啟動，共吸引1287個項目參賽，其中港澳台及國際項目報名量達797個，占比為62%。



歷經初賽、半決賽共選拔出30個優勝項目在總決賽舞台上展開激烈角逐，最終評審選出總決賽獲獎項目及企業，其中金獎2名，銀獎4名，銅獎6名，優勝獎18名。其中，專註智能激光工業母機研究的國之重器項目、專註烴類噴射熱失控防火隔熱材料的中森新材料（深圳）有限公司分別獲得團隊組及企業組金獎。



在活動當天，前海夢工場二期園區內還特別設置了「創意市集」展，旨在推廣優秀項目，展示企業優質創新產品。

