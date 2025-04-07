加密貨幣交易量攀新高 券商轉型交易量突破百億居龍頭

勝利證券Web3嘉年華再啟虛擬資產新戰略

香港 - 2025年4月7日 - 在香港Web3嘉年華盛大舉辦之際，老牌券商勝利證券（股票代號：8540.hk）於周邊活動中宣佈重大里程碑：其加密貨幣交易量於最近 12 個月交易額突破百億港元，穩居本地市場榜首。同時，公司正式公佈未來三年將以「虛擬資產全生態服務商」為戰略核心，深化合規創新，助力香港鞏固全球虛擬資產樞紐地位。





五年合規佈局 奠定行業領先地位

自2019年起，勝利證券已前瞻性佈局虛擬資產領域，成為香港首家獲發虛擬資產全牌照（1、4、9號牌）的金融機構。歷經五年多技術開發與風控體系建設，公司於2023年年底開放虛擬資產零售交易後，迅速推出多項行業首創服務，包括首支整合證券與虛擬資產交易App、首推「VA現貨ETF實物交割」服務、全球首個綠能換電資產RWA（Real World Assets）代幣化項目等，有效降低投資者交易門檻並助力連結實體資產。

勝利證券副行政總裁陳沛泉表示：「從金融科技革新到虛擬資產合規化，我們始終堅持『合規先行、創新驅動』。過去五年在人才、技術與生態建設的投入，正轉化為市場競爭力，推動香港虛擬資產市場邁向規模化發展。」





分層服務生態驅動百億交易量

根據最新數據，勝利證券客戶群體涵蓋零售投資者、高淨值家族辦公室及跨國資管機構，其交易量突破百億港元的關鍵在於差異化服務策略。針對零售市場，公司推出法幣直購加密貨幣、提幣充幣、虛擬資產現貨ETF實物申購服務，吸引傳統及幣圈投資者入場；面向專業投資者，則提供虛擬資產資管服務、虛擬資產基金及RWA代幣化產品，拓寬收益來源；在機構業務層面，託管服務與結構化衍生品等企業級解決方案，更促成多項跨國合作。

為強化投資者信心，勝利證券過去一年舉辦逾50場線上線下教育活動，深入解析合規交易平台操作及出入金安全機制，並與行業媒體聯手倡導透明交易環境，進一步提升市場信任度。

截至2025年3月31日，勝利證券宣佈根據香港最大交易量持牌虛擬資產交易所之數據，過去12個月（即 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日）其交易額突破100億港元，穩居香港虛擬資產券商排名之首。





六大戰略構建虛擬資產全生態

展望未來，勝利證券宣佈將以「虛擬資產全生態服務商」為定位，聚焦六大戰略方向：深化以加密貨幣進行移民資產配置的全球化資管方案、強化機構級RWA創新應用、推出虛擬資產結構化衍生品、探索多項嶄新加密貨幣金融應用場景，制定新開發產品標準。



陳沛泉強調：「虛擬資產的價值應體現在如何為投資者提供更高價值，如何有效連結實體經濟。我們正與合規交易所及跨國企業合作，推動RWA在企業融資、跨平台聯動以及更多金融應用場景落地，讓技術創新真正服務產業轉型、金融升級。」